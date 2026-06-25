MasterChef'e Katılan Yarışmacının Özensiz Tabağına Mehmet Şef Sert Çıktı
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MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı devam ederken yarışmaya katılan Kadircan Kaya şeflerin tepkisini çekti. Daha önce Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Kelime Oyunu programlarına da katılan Kadircan Kaya'nın yemeğini şefler özensiz buldu. Mehmet Şef yarışmacıya sert çıktı.
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MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı sürerken yarışmaya katılan Kadircan Kaya yaptığı yemekle gündem oldu.
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Mehmet Şef'in öfkelendiği anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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