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MasterChef'e Katılan Yarışmacının Özensiz Tabağına Mehmet Şef Sert Çıktı

MasterChef'e Katılan Yarışmacının Özensiz Tabağına Mehmet Şef Sert Çıktı

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.06.2026 - 12:06
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MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı devam ederken yarışmaya katılan Kadircan Kaya şeflerin tepkisini çekti. Daha önce Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Kelime Oyunu programlarına da katılan Kadircan Kaya'nın yemeğini şefler özensiz buldu. Mehmet Şef yarışmacıya sert çıktı.

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MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı sürerken yarışmaya katılan Kadircan Kaya yaptığı yemekle gündem oldu.

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı sürerken yarışmaya katılan Kadircan Kaya yaptığı yemekle gündem oldu.

Tavada kızartılmış fileto levrek yapan ve yanında çeri domates ile havuç servis eden Kadircan Kaya'nın tabağı 'basit, özensiz ve zahmetsiz' bulundu. Mehmet Şef, tabağın değerlendirilebilmesi için yanında bir garnitür veya çatalı dolduracak yoğunlukta bir sos olması gerektiğini belirtti. Ayrıca levreğin özenle kesilmesi gerektiğinden bahsetti. Mehmet Şef, yarışmacının başkası tarafından temizlenip açılmış hazır bir filetoyu sadece tavada kızartıp tabaklamasını sert bir dille eleştirirken bu tarz kolaycılığa kaçan bir tabağın MasterChef'te üst tura geçme şansının olmadığını dile getirdi.

Mehmet Şef'in öfkelendiği anları buradan izleyebilirsiniz:

Yarışmacı adayı Kadircan Kaya'nın daha önce Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Kelime Oyunu'na katıldığı ortaya çıktı. Yemekteyiz'de hem yaptığı yemeklerle hem de diğer yarışmacılarla girdiği masadaki hararetli tartışmalar ve stratejik yorumlarıyla ön plana çıkan Kadircan Kaya, Kelime Oyunu'nda da mutfak dışındaki yeteneklerini ve genel kültürünü sergilemek istemişti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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