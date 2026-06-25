MasterChef'e Katılan Yarışmacının Özensiz Tabağına Mehmet Şef Sert Çıktı

Tavada kızartılmış fileto levrek yapan ve yanında çeri domates ile havuç servis eden Kadircan Kaya'nın tabağı 'basit, özensiz ve zahmetsiz' bulundu. Mehmet Şef, tabağın değerlendirilebilmesi için yanında bir garnitür veya çatalı dolduracak yoğunlukta bir sos olması gerektiğini belirtti. Ayrıca levreğin özenle kesilmesi gerektiğinden bahsetti. Mehmet Şef, yarışmacının başkası tarafından temizlenip açılmış hazır bir filetoyu sadece tavada kızartıp tabaklamasını sert bir dille eleştirirken bu tarz kolaycılığa kaçan bir tabağın MasterChef'te üst tura geçme şansının olmadığını dile getirdi.