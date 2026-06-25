Taşacak Bu Deniz’de Yeni Ayrılıklar Olacak mı? Kadroyla İlgili Son Açıklama Geldi
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, ilk sezonunda aldığı reytinglerle sezonun en çok izlenen dizileri arasına girdi. Yapım, sezon boyunca geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Final bölümünün ardından gözler yeni sezon hazırlıklarına çevrildi. Çekimlerin başlamasına sayılı haftalar kala oyuncu kadrosuyla ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. Dizide yeni sezonda hangi isimlerin devam edeceği uzun süredir konuşulan konular arasında yer alıyor. Özellikle son günlerde kadroyla ilgili farklı iddialar ortaya atıldı. Son açıklama ise dizinin oyuncu kadrosundaki son duruma ışık tuttu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Taşacak Bu Deniz’in sezon finalinin ardından yapım ekibi yeni sezon hazırlıklarına başladı.
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Birsen Altuntaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ana oyuncu kadrosu için şu an itibarıyla yeni bir ayrılık bilgisinin bulunmadığını ifade etti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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