Taşacak Bu Deniz’de Yeni Ayrılıklar Olacak mı? Kadroyla İlgili Son Açıklama Geldi

Hikâyede yapılacak değişiklikler kadar oyuncu kadrosunda yaşanabilecek ayrılıklar da izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde dizide Gezep karakterini canlandıran Onur Dilber’in projeye veda ettiği ortaya çıkmıştı. Oyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni sezonda dizide yer almayacağını duyurmuştu. Bu ayrılık, diziyi takip eden birçok kişi için sürpriz olmuştu.

Onur Dilber’in vedasının ardından gözler diğer oyunculara çevrildi. Dizinin ana kadrosunda başka ayrılıklar yaşanıp yaşanmayacağı yönündeki sorular sosyal medyada sık sık dile getirilmeye başladı. Özellikle X platformunda çok sayıda kullanıcı yeni sezon öncesinde kadroda başka değişiklik olup olmayacağını sordu. Bu sorulardan biri de gazeteci Birsen Altuntaş’a yöneltildi.