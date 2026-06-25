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Taşacak Bu Deniz’de Yeni Ayrılıklar Olacak mı? Kadroyla İlgili Son Açıklama Geldi

Taşacak Bu Deniz’de Yeni Ayrılıklar Olacak mı? Kadroyla İlgili Son Açıklama Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
25.06.2026 - 19:09
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, ilk sezonunda aldığı reytinglerle sezonun en çok izlenen dizileri arasına girdi. Yapım, sezon boyunca geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Final bölümünün ardından gözler yeni sezon hazırlıklarına çevrildi. Çekimlerin başlamasına sayılı haftalar kala oyuncu kadrosuyla ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. Dizide yeni sezonda hangi isimlerin devam edeceği uzun süredir konuşulan konular arasında yer alıyor. Özellikle son günlerde kadroyla ilgili farklı iddialar ortaya atıldı. Son açıklama ise dizinin oyuncu kadrosundaki son duruma ışık tuttu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Taşacak Bu Deniz’in sezon finalinin ardından yapım ekibi yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Taşacak Bu Deniz’in sezon finalinin ardından yapım ekibi yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Hikâyede yapılacak değişiklikler kadar oyuncu kadrosunda yaşanabilecek ayrılıklar da izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde dizide Gezep karakterini canlandıran Onur Dilber’in projeye veda ettiği ortaya çıkmıştı. Oyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni sezonda dizide yer almayacağını duyurmuştu. Bu ayrılık, diziyi takip eden birçok kişi için sürpriz olmuştu.

Onur Dilber’in vedasının ardından gözler diğer oyunculara çevrildi. Dizinin ana kadrosunda başka ayrılıklar yaşanıp yaşanmayacağı yönündeki sorular sosyal medyada sık sık dile getirilmeye başladı. Özellikle X platformunda çok sayıda kullanıcı yeni sezon öncesinde kadroda başka değişiklik olup olmayacağını sordu. Bu sorulardan biri de gazeteci Birsen Altuntaş’a yöneltildi.

Birsen Altuntaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ana oyuncu kadrosu için şu an itibarıyla yeni bir ayrılık bilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Birsen Altuntaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ana oyuncu kadrosu için şu an itibarıyla yeni bir ayrılık bilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Altuntaş, başroller açısından herhangi bir değişiklik beklenmediğini belirtti. Ancak yan karakterlerde durumun henüz netleşmediğini de sözlerine ekledi. Yapım şirketiyle oyuncular arasındaki bütçe görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Altuntaş, bu nedenle yan rollerde kesinleşmiş bir tablo olmadığını aktardı.

Taşacak Bu Deniz’in ikinci sezon çekimlerine başlamasına kısa bir süre kala kadro çalışmaları da sürüyor. Şimdilik kesinleşen tek ayrılık Onur Dilber’in vedası olarak öne çıkıyor. Ana kadroda yeni bir ayrılık bulunmadığı yönündeki açıklama ise diziyi takip eden izleyicileri bir nebze rahatlattı. Yan rollerde yaşanabilecek değişikliklerin ise bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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