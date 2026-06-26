Taşacak Bu Deniz'den Çıkarılan 'Gezep' Onur Dilber'le İlgili Burcu Cavrar İddiası
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Taşacak Bu Deniz'de Onur Dilber'le ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Dizide Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, sosyal medya hesabından diziden çıkarıldığını öğrendiğini açıklamıştı. O andan itibaren ayrılık nedeniyle ilgili iddialar dur durak bilmedi. Gazeteci Birsen Altuntaş, Onur Dilber'in sık sık senaristlerden kendisine daha çok sahne yazılmasını istediği, set arkasında sorun çıktığı ve Ulaş Tuna Astepe'yle tartıştığını iddia etti. Dilber'in iddiaları yalanlamasının ardından bir iddia da Söylemezsem Olmaz programında Bircan Bali ve Onur Kotan'dan geldi.
Kaynak: Söylemezsem Olmaz
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Taşacak Bu Deniz'de canlandırdığı Gezep karakteriyle büyük ilgi gören Onur Dilber, ayrılık haberiyle hem şaşırtmış hem de üzmüştü.
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Onur Dilber'in ayrılığıyla ilgili Bircan Bali ve Onur Kotan'dan beklenmedik bir iddia daha geldi.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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