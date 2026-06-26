Taşacak Bu Deniz'den Çıkarılan 'Gezep' Onur Dilber'le İlgili Burcu Cavrar İddiası

Taşacak Bu Deniz'de Onur Dilber'le ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Dizide Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, sosyal medya hesabından diziden çıkarıldığını öğrendiğini açıklamıştı. O andan itibaren ayrılık nedeniyle ilgili iddialar dur durak bilmedi. Gazeteci Birsen Altuntaş, Onur Dilber'in sık sık senaristlerden kendisine daha çok sahne yazılmasını istediği, set arkasında sorun çıktığı ve Ulaş Tuna Astepe'yle tartıştığını iddia etti. Dilber'in iddiaları yalanlamasının ardından bir iddia da Söylemezsem Olmaz programında Bircan Bali ve Onur Kotan'dan geldi.

Kaynak: Söylemezsem Olmaz