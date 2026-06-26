O Ses Türkiye Şampiyonu Emre Sertkaya Yeni İmajıyla Şaşırttı

Ancak içlerinden biri vardı ki hem sesi hem de sıra dışı tarzıyla daha ilk performansından itibaren milyonların dikkatini çekmişti. Kısa sürede yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Emre Sertkaya, henüz ilk haftalarda şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösteriliyordu.

Gökhan ve Hakan Özoğuz'un takımında yarışan Sertkaya; 'Minnet Eylemem', 'Yarim Derdini Ver Bana', 'Aşk', 'Ben Ağlarım' ve finalde seslendirdiği 'Haberin Yok Ölüyorum' performanslarıyla hem jüri üyelerinden hem de seyircilerden tam not aldı. Aylar süren maratonun sonunda ise rakiplerini geride bırakarak O Ses Türkiye 2016 sezonunun şampiyonu olmayı başardı.

Şampiyonluğun ardından Emre Sertkaya'nın müzik kariyerinin çok daha büyük bir ivme kazanacağı düşünülüyordu. Gerçekten de yarışmanın ardından Türkiye'nin birçok şehrinde konser veren sanatçı, kendi şarkıları üzerinde çalışmaya başladı ve çeşitli single projeleri yayımladı.

2019 yılında ise Söz dizisinde seslendirilen bir parçayla yeniden dikkat çekti. Ancak o dönemden sonra Emre Sertkaya'nın ekranlarda ve magazin gündeminde daha az görünmeye başladığı fark edildi. Pek çok kişi onun müziği bıraktığını düşünse de gerçek çok farklıydı.