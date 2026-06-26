O Ses Türkiye Şampiyonu Emre Sertkaya Yeni İmajıyla Şaşırttı
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O Ses Türkiye tarihine adını altın harflerle yazdıran isimlerden biri olan Emre Sertkaya, yarışmada sergilediği etkileyici performanslarla milyonları kendine hayran bırakmıştı. Ancak şampiyonluğun ardından gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden başarılı müzisyen, uzun süre sessizliğe büründü. Yıllar sonra Paris'te kurduğu yeni hayat, radikal imaj değişikliği ve baba olduğu haberiyle yeniden gündeme gelen Sertkaya'nın son hali, onu O Ses Türkiye'deki günlerinden hatırlayanları bir hayli şaşırttı.
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2016 yılında yayınlanan O Ses Türkiye sezonu, birbirinden güçlü yarışmacılara sahne olmuştu.
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Emre Sertkaya, kariyeri adına önemli bir karar vererek 2019 yılında Türkiye'den ayrıldı ve Fransa'nın başkenti Paris'e yerleşti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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