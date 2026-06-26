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O Ses Türkiye Şampiyonu Emre Sertkaya Yeni İmajıyla Şaşırttı

O Ses Türkiye Şampiyonu Emre Sertkaya Yeni İmajıyla Şaşırttı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.06.2026 - 14:39
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O Ses Türkiye tarihine adını altın harflerle yazdıran isimlerden biri olan Emre Sertkaya, yarışmada sergilediği etkileyici performanslarla milyonları kendine hayran bırakmıştı. Ancak şampiyonluğun ardından gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden başarılı müzisyen, uzun süre sessizliğe büründü. Yıllar sonra Paris'te kurduğu yeni hayat, radikal imaj değişikliği ve baba olduğu haberiyle yeniden gündeme gelen Sertkaya'nın son hali, onu O Ses Türkiye'deki günlerinden hatırlayanları bir hayli şaşırttı.

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2016 yılında yayınlanan O Ses Türkiye sezonu, birbirinden güçlü yarışmacılara sahne olmuştu.

2016 yılında yayınlanan O Ses Türkiye sezonu, birbirinden güçlü yarışmacılara sahne olmuştu.

Ancak içlerinden biri vardı ki hem sesi hem de sıra dışı tarzıyla daha ilk performansından itibaren milyonların dikkatini çekmişti. Kısa sürede yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Emre Sertkaya, henüz ilk haftalarda şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösteriliyordu.

Gökhan ve Hakan Özoğuz'un takımında yarışan Sertkaya; 'Minnet Eylemem', 'Yarim Derdini Ver Bana', 'Aşk', 'Ben Ağlarım' ve finalde seslendirdiği 'Haberin Yok Ölüyorum' performanslarıyla hem jüri üyelerinden hem de seyircilerden tam not aldı. Aylar süren maratonun sonunda ise rakiplerini geride bırakarak O Ses Türkiye 2016 sezonunun şampiyonu olmayı başardı.

Şampiyonluğun ardından Emre Sertkaya'nın müzik kariyerinin çok daha büyük bir ivme kazanacağı düşünülüyordu. Gerçekten de yarışmanın ardından Türkiye'nin birçok şehrinde konser veren sanatçı, kendi şarkıları üzerinde çalışmaya başladı ve çeşitli single projeleri yayımladı.

2019 yılında ise Söz dizisinde seslendirilen bir parçayla yeniden dikkat çekti. Ancak o dönemden sonra Emre Sertkaya'nın ekranlarda ve magazin gündeminde daha az görünmeye başladığı fark edildi. Pek çok kişi onun müziği bıraktığını düşünse de gerçek çok farklıydı.

Emre Sertkaya, kariyeri adına önemli bir karar vererek 2019 yılında Türkiye'den ayrıldı ve Fransa'nın başkenti Paris'e yerleşti.

Uzun süredir yaşamını Paris'te sürdüren müzisyen, gözlerden uzak ama üretmeye devam ettiği bir hayat kurdu. Şarkı sözü yazarlığı, bestecilik ve müzik çalışmalarını burada sürdüren Sertkaya, sosyal medyada sık sık stüdyo çalışmalarından ve günlük yaşamından kesitler paylaşmayı sürdürüyor.

Türkiye'deki yoğun magazin gündeminden uzak kalmayı tercih eden sanatçı, kariyerini daha sakin ama üretken bir şekilde devam ettirmeyi seçti.

Uzun süre sessiz kalan Emre Sertkaya, 2026 yılında yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi.

Mart ayında bir kız babası olduğunu duyuran başarılı müzisyen, hayranlarından binlerce tebrik mesajı aldı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sertkaya, bu mutlu haberi sosyal medya üzerinden paylaşarak takipçilerini sevindirdi.

O Ses Türkiye dönemindeki görüntüsünden oldukça farklı bir imaja bürünen Emre Sertkaya'nın yeni saç stili, sakalları ve giyim tarzı sosyal medyada dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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