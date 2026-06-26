Usta Tiyatrocu Müjdat Gezen'e "Müslümanlara Hakaret" Davasında Hapis Cezası!
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Kaynak: https://www.odatv.com/magazin/mujdat-...
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Müjdat Gezen, bu kez sahnedeki performansları ya da sanat kariyeriyle değil, hakkında verilen mahkeme kararıyla gündeme geldi. Usta sanatçı, yaklaşık iki yıl önce YouTube kanalında yayınlanan bir programda kullandığı ifadeler nedeniyle 'halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Oda Tv'nin haberine göre, Mahkemenin Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı vermesi nedeniyle ceza infaz edilmeyecek olsa da, Gezen'in sözleri ve yaptığı savunma yeniden kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Kaynak: Oda Tv
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Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden biri olan Müjdat Gezen, onlarca yıldır oyunculuğu, yazarlığı, yönetmenliği ve kurduğu sanat merkeziyle yetiştirdiği sayısız oyuncuyla sanat dünyasının en önemli isimleri arasında yer alıyor.
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Yargılamaya konu olan olay, Müjdat Gezen'in YouTube'da yayınladığı "Müjdat Gezen ile Bizim Ev" programının Mayıs 2024 tarihli "Gazeteci Ayşenur Arslan'ın Dersine Girdik" başlıklı bölümünde yaşandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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