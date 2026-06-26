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Usta Tiyatrocu Müjdat Gezen'e "Müslümanlara Hakaret" Davasında Hapis Cezası!

Usta Tiyatrocu Müjdat Gezen'e "Müslümanlara Hakaret" Davasında Hapis Cezası!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.06.2026 - 16:22
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Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Müjdat Gezen, bu kez sahnedeki performansları ya da sanat kariyeriyle değil, hakkında verilen mahkeme kararıyla gündeme geldi. Usta sanatçı, yaklaşık iki yıl önce YouTube kanalında yayınlanan bir programda kullandığı ifadeler nedeniyle 'halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Oda Tv'nin haberine göre, Mahkemenin Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı vermesi nedeniyle ceza infaz edilmeyecek olsa da, Gezen'in sözleri ve yaptığı savunma yeniden kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 

Kaynak: Oda Tv

Kaynak: https://www.odatv.com/magazin/mujdat-...
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Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden biri olan Müjdat Gezen, onlarca yıldır oyunculuğu, yazarlığı, yönetmenliği ve kurduğu sanat merkeziyle yetiştirdiği sayısız oyuncuyla sanat dünyasının en önemli isimleri arasında yer alıyor.

Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden biri olan Müjdat Gezen, onlarca yıldır oyunculuğu, yazarlığı, yönetmenliği ve kurduğu sanat merkeziyle yetiştirdiği sayısız oyuncuyla sanat dünyasının en önemli isimleri arasında yer alıyor.

Toplumsal konulara ilişkin yaptığı çıkışlar ve siyasi yorumlarıyla da sık sık gündeme gelen Gezen, bu kez sanat kariyeriyle değil hakkında verilen mahkeme kararıyla konuşuluyor.

İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi, usta sanatçı hakkında 'halkın bir kesimini din farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına hükmetti. Kararın gerekçesi ise Gezen'in yaklaşık iki yıl önce kendi YouTube kanalında kullandığı ifadeler oldu.

Yargılamaya konu olan olay, Müjdat Gezen'in YouTube'da yayınladığı "Müjdat Gezen ile Bizim Ev" programının Mayıs 2024 tarihli "Gazeteci Ayşenur Arslan'ın Dersine Girdik" başlıklı bölümünde yaşandı.

Yargılamaya konu olan olay, Müjdat Gezen'in YouTube'da yayınladığı "Müjdat Gezen ile Bizim Ev" programının Mayıs 2024 tarihli "Gazeteci Ayşenur Arslan'ın Dersine Girdik" başlıklı bölümünde yaşandı.

Program sırasında Müslümanların cenaze geleneklerinden söz eden Gezen, şu ifadeleri kullandı:

'Müslümanlarda bir adet vardır. Biri öldüğü zaman annesinin adıyla gömülür. Bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu'daki çok sevdiğim bir laftan dolayı... Anan mutlaka anandır ama baban belki babandır.'

Ardından sözlerini,

'Doğru değil mi? Anne garanti.'

ifadeleriyle sürdürdü.

Oda Tv'nin haberine göre, bu sözler üzerine başlatılan soruşturma sonucunda Gezen hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 216/2. maddesinde düzenlenen 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan dava açıldı.

İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılama sonunda Müjdat Gezen'in sözlerinin suç oluşturduğuna hükmetti.

Mahkeme önce sanatçıya 6 ay hapis cezası verdi. Daha sonra Gezen'in geçmişi, sabıkasının bulunmaması ve yargılama sürecindeki tutumu dikkate alınarak çeşitli yasal indirimler uygulandı.

Basit yargılama usulü indiriminin de eklenmesiyle ceza 3 ay 22 gün hapis olarak kesinleşti.

Ancak mahkeme aynı zamanda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verdi. Bu kapsamda Müjdat Gezen 5 yıl boyunca denetim süresine tabi tutulacak. Bu süre içinde kasıtlı yeni bir suç işlemediği takdirde verilen hapis cezası infaz edilmeyecek ve hüküm hukuki sonuç doğurmayacak.

Mahkemedeki savunmasında söz konusu ifadelerin kendisine ait olduğunu kabul eden Müjdat Gezen ise dini değerleri aşağılamak gibi bir amacı bulunmadığını söyledi.

Usta sanatçı, kullandığı sözlerin Anadolu'da uzun yıllardır kullanılan bir deyiş olduğunu belirterek, aslında anneliğin önemini vurgulamak istediğini ifade etti.

Savunmasında ayrıca Hz. Muhammed'e atfedilen 'Cennet anaların ayakları altındadır.' hadisini hatırlatan Gezen, sözlerinin bağlamından koparıldığını ve niyetinin Müslümanları aşağılamak değil, Anadolu kadınının ve annelik makamının değerini anlatmak olduğunu dile getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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