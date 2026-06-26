Usta Tiyatrocu Müjdat Gezen'e "Müslümanlara Hakaret" Davasında Hapis Cezası!

Program sırasında Müslümanların cenaze geleneklerinden söz eden Gezen, şu ifadeleri kullandı:

'Müslümanlarda bir adet vardır. Biri öldüğü zaman annesinin adıyla gömülür. Bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu'daki çok sevdiğim bir laftan dolayı... Anan mutlaka anandır ama baban belki babandır.'

Ardından sözlerini,

'Doğru değil mi? Anne garanti.'

ifadeleriyle sürdürdü.

Oda Tv'nin haberine göre, bu sözler üzerine başlatılan soruşturma sonucunda Gezen hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 216/2. maddesinde düzenlenen 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan dava açıldı.

İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılama sonunda Müjdat Gezen'in sözlerinin suç oluşturduğuna hükmetti.

Mahkeme önce sanatçıya 6 ay hapis cezası verdi. Daha sonra Gezen'in geçmişi, sabıkasının bulunmaması ve yargılama sürecindeki tutumu dikkate alınarak çeşitli yasal indirimler uygulandı.

Basit yargılama usulü indiriminin de eklenmesiyle ceza 3 ay 22 gün hapis olarak kesinleşti.

Ancak mahkeme aynı zamanda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verdi. Bu kapsamda Müjdat Gezen 5 yıl boyunca denetim süresine tabi tutulacak. Bu süre içinde kasıtlı yeni bir suç işlemediği takdirde verilen hapis cezası infaz edilmeyecek ve hüküm hukuki sonuç doğurmayacak.

Mahkemedeki savunmasında söz konusu ifadelerin kendisine ait olduğunu kabul eden Müjdat Gezen ise dini değerleri aşağılamak gibi bir amacı bulunmadığını söyledi.

Usta sanatçı, kullandığı sözlerin Anadolu'da uzun yıllardır kullanılan bir deyiş olduğunu belirterek, aslında anneliğin önemini vurgulamak istediğini ifade etti.

Savunmasında ayrıca Hz. Muhammed'e atfedilen 'Cennet anaların ayakları altındadır.' hadisini hatırlatan Gezen, sözlerinin bağlamından koparıldığını ve niyetinin Müslümanları aşağılamak değil, Anadolu kadınının ve annelik makamının değerini anlatmak olduğunu dile getirdi.