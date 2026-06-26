Ablası Selvi Ürek Hayatını Kaybeden Fatih Ürek'in Mal Varlığının Nasıl Dağıtıldığını Açıkladı!

'Hadi Hadi', 'Sus', 'Hayde' gibi şarkılarla geniş kitlelere ulaşan Ürek, yıllar boyunca hem sahnelerin hem de ekranların aranan yüzlerinden biri haline geldi.

Ancak milyonları eğlendiren sanatçı, 2025 yılının ekim ayında geçirdiği kalp krizinin ardından uzun ve zorlu bir yaşam mücadelesine başladı. Aylar süren tedavi süreci boyunca sağlık durumuyla ilgili her gelişme yakından takip edilirken, henüz hayattayken ortaya atılan miras iddiaları ise kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 sabahı evinde kahvaltı yaptığı sırada fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Eve gelen sağlık ekipleri uzun süren kalp masajının ardından sanatçıyı yeniden hayata döndürmeyi başardı.

Hastanede yapılan müdahaleyle tıkalı damarına stent takıldı ancak kalbinin uzun süre durmuş olması nedeniyle beyninin oksijensiz kalması ciddi komplikasyonlara yol açtı. Yoğun bakımda entübe edilen sanatçı yaklaşık üç buçuk ay boyunca yaşam mücadelesi verdi.

Sevenleri umutlu haber beklerken, 30 Ocak 2026 tarihinde Fatih Ürek'in hayatını kaybettiği açıklandı. Vefatı sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.

Fatih Ürek henüz yoğun bakımda tedavi görürken magazin gündemini bu kez sağlık durumu değil, ortaya atılan miras iddiaları meşgul etmeye başladı.

Bazı magazin programlarında ve sosyal medyada, sanatçının ablası Selvi Ürek ile Almanya'da yaşayan kız kardeşi Nurgül Fırat arasında hastane koridorlarında miras nedeniyle tartışma yaşandığı öne sürüldü. Hatta iki kardeşin sanatçı henüz hayattayken mal varlığının paylaşımı konusunda karşı karşıya geldiği iddia edildi.

Bu haberlerin ardından yıllar önce kardeşler arasında yaşandığı söylenen küslük de yeniden gündeme taşındı. Geçmişte uzun yıllar konuşmadıkları iddiaları, miras söylentileriyle birleşince sosyal medyada konu daha da büyüdü.

Tartışmalar bununla da sınırlı kalmadı.

Fatih Ürek'in hastanede olduğu dönemde evindeki değerli mücevherlerin, sahne kostümlerinin, kürklerinin ve özel eşyalarının gizlice satıldığı ya da ortadan kaldırıldığı yönünde çok sayıda iddia ortaya atıldı.

Sanatçının yıllarca büyük emek vererek oluşturduğu kostüm koleksiyonu ve değerli mücevherleri de bu haberlerin merkezine yerleşti.