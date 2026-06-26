Ablası Selvi Ürek Hayatını Kaybeden Fatih Ürek'in Mal Varlığının Nasıl Dağıtıldığını Açıkladı!
Fatih Ürek, yıllarca sahnelerdeki enerjisi, dillere dolanan şarkıları ve renkli kişiliğiyle magazin dünyasının en unutulmaz isimlerinden biri oldu. Ancak usta sanatçının ani rahatsızlığıyla başlayan ve aylar süren yaşam mücadelesi, yalnızca sağlık durumuyla değil, ortaya atılan miras iddialarıyla da uzun süre gündemden düşmedi. Fatih Ürek henüz yoğun bakımda tedavi görürken ailesi arasında miras kavgası yaşandığı, evindeki değerli eşyaların ve kürklerinin satıldığı yönünde çok sayıda iddia ortaya atıldı. Vefatının ardından ise milyonluk mal varlığı, yıllar önce açıkladığı vasiyeti ve ablası Selvi Ürek'in peş peşe yaptığı açıklamalar yeniden gündemin merkezine oturdu.
Kaynak: Snob Magazin
Türk sanat müziği, pop ve eğlence dünyasının en renkli isimlerinden biri olan Fatih Ürek, 1990'lı yıllardan itibaren yalnızca şarkılarıyla değil, sahne kostümleri, kendine has üslubu ve televizyon programlarıyla da magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
Vefatının ardından Fatih Ürek'in geride bıraktığı mal varlığı da magazin basınının en çok konuştuğu konulardan biri oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın