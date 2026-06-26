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Ablası Selvi Ürek Hayatını Kaybeden Fatih Ürek'in Mal Varlığının Nasıl Dağıtıldığını Açıkladı!

Ablası Selvi Ürek Hayatını Kaybeden Fatih Ürek'in Mal Varlığının Nasıl Dağıtıldığını Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.06.2026 - 13:57
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Fatih Ürek, yıllarca sahnelerdeki enerjisi, dillere dolanan şarkıları ve renkli kişiliğiyle magazin dünyasının en unutulmaz isimlerinden biri oldu. Ancak usta sanatçının ani rahatsızlığıyla başlayan ve aylar süren yaşam mücadelesi, yalnızca sağlık durumuyla değil, ortaya atılan miras iddialarıyla da uzun süre gündemden düşmedi. Fatih Ürek henüz yoğun bakımda tedavi görürken ailesi arasında miras kavgası yaşandığı, evindeki değerli eşyaların ve kürklerinin satıldığı yönünde çok sayıda iddia ortaya atıldı. Vefatının ardından ise milyonluk mal varlığı, yıllar önce açıkladığı vasiyeti ve ablası Selvi Ürek'in peş peşe yaptığı açıklamalar yeniden gündemin merkezine oturdu.

Kaynak: Snob Magazin

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Türk sanat müziği, pop ve eğlence dünyasının en renkli isimlerinden biri olan Fatih Ürek, 1990'lı yıllardan itibaren yalnızca şarkılarıyla değil, sahne kostümleri, kendine has üslubu ve televizyon programlarıyla da magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Türk sanat müziği, pop ve eğlence dünyasının en renkli isimlerinden biri olan Fatih Ürek, 1990'lı yıllardan itibaren yalnızca şarkılarıyla değil, sahne kostümleri, kendine has üslubu ve televizyon programlarıyla da magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

'Hadi Hadi', 'Sus', 'Hayde' gibi şarkılarla geniş kitlelere ulaşan Ürek, yıllar boyunca hem sahnelerin hem de ekranların aranan yüzlerinden biri haline geldi.

Ancak milyonları eğlendiren sanatçı, 2025 yılının ekim ayında geçirdiği kalp krizinin ardından uzun ve zorlu bir yaşam mücadelesine başladı. Aylar süren tedavi süreci boyunca sağlık durumuyla ilgili her gelişme yakından takip edilirken, henüz hayattayken ortaya atılan miras iddiaları ise kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 sabahı evinde kahvaltı yaptığı sırada fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Eve gelen sağlık ekipleri uzun süren kalp masajının ardından sanatçıyı yeniden hayata döndürmeyi başardı.

Hastanede yapılan müdahaleyle tıkalı damarına stent takıldı ancak kalbinin uzun süre durmuş olması nedeniyle beyninin oksijensiz kalması ciddi komplikasyonlara yol açtı. Yoğun bakımda entübe edilen sanatçı yaklaşık üç buçuk ay boyunca yaşam mücadelesi verdi.

Sevenleri umutlu haber beklerken, 30 Ocak 2026 tarihinde Fatih Ürek'in hayatını kaybettiği açıklandı. Vefatı sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.

Fatih Ürek henüz yoğun bakımda tedavi görürken magazin gündemini bu kez sağlık durumu değil, ortaya atılan miras iddiaları meşgul etmeye başladı.

Bazı magazin programlarında ve sosyal medyada, sanatçının ablası Selvi Ürek ile Almanya'da yaşayan kız kardeşi Nurgül Fırat arasında hastane koridorlarında miras nedeniyle tartışma yaşandığı öne sürüldü. Hatta iki kardeşin sanatçı henüz hayattayken mal varlığının paylaşımı konusunda karşı karşıya geldiği iddia edildi.

Bu haberlerin ardından yıllar önce kardeşler arasında yaşandığı söylenen küslük de yeniden gündeme taşındı. Geçmişte uzun yıllar konuşmadıkları iddiaları, miras söylentileriyle birleşince sosyal medyada konu daha da büyüdü.

Tartışmalar bununla da sınırlı kalmadı.

Fatih Ürek'in hastanede olduğu dönemde evindeki değerli mücevherlerin, sahne kostümlerinin, kürklerinin ve özel eşyalarının gizlice satıldığı ya da ortadan kaldırıldığı yönünde çok sayıda iddia ortaya atıldı.

Sanatçının yıllarca büyük emek vererek oluşturduğu kostüm koleksiyonu ve değerli mücevherleri de bu haberlerin merkezine yerleşti.

Vefatının ardından Fatih Ürek'in geride bıraktığı mal varlığı da magazin basınının en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

İddialara göre Bodrum'da milyonlarca lira değerinde lüks bir malikane, İstanbul Ataşehir'de kira getirisi bulunan daireler, yüksek miktarda banka mevduatı, lüks otomobiller ve yıllar boyunca sahnede kullandığı oldukça değerli mücevher koleksiyonu bulunuyordu.

Servetin büyüklüğü konuşuldukça 'miras kavgası' iddiaları da yeniden alevlendi. Ancak aile cephesinden gelen açıklamalar bambaşka bir tablo ortaya koydu.

Fatih Ürek, hayattayken katıldığı pek çok programda en büyük hayalinin kendi adını taşıyan bir okul yaptırmak olduğunu dile getiriyordu.

Çocuklara destek olmayı çok istediğini söyleyen sanatçı, yıllar boyunca bunun en büyük vasiyeti olduğunu ifade etmişti.

Yakın çevresi de ölümünün ardından bu isteğini sık sık hatırlatırken, ailesi sanatçının manevi mirasını yaşatmak için çalışmalar yapılacağını açıkladı.

Vefatın ardından miras tartışmaları büyüyünce Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek, Snob Magazin'e yaptığı açıklamalarla iddiaların büyük bölümünü yalanladı.

Selvi Ürek, 'Fatih daha hastanedeyken eşyaları yağmalandı', 'kürkleri satıldı', 'mücevherleri çalındı' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ablasının açıklamasına göre Ataşehir'deki ev tamamen mahkeme kararı doğrultusunda, avukatlar ve resmi görevliler eşliğinde boşaltıldı. Evde bulunan tüm eşyalar tek tek kayıt altına alınarak yediemine teslim edildi ve hiçbir işlem usulsüz şekilde yapılmadı.

Selvi Ürek ayrıca miras paylaşımı konusunda da kamuoyunda konuşulan iddiaları düzeltti. Servetin yalnızca iki kardeş arasında bölüşüleceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirten Ürek, yasal mirasçıların kendisi ve kız kardeşi Nurgül'ün yanı sıra, hayatını kaybeden ablaları Sevgi Salgın'ın iki kızının da mirasta hak sahibi olduğunu açıkladı.

Aile olarak önceliklerinin mirası paylaşmak değil, Fatih Ürek'in geride bıraktığı vergi ve banka borçlarını kapatmak olduğunu vurgulayan Selvi Ürek, tüm resmi işlemler tamamlandıktan sonra kalan mal varlığının dört yasal mirasçı arasında eşit şekilde paylaştırılacağını söyledi.

Son olarak sanatçının yaklaşık 40 yıllık sahne hayatından kalan kostümlerinin özel bir organizasyonla satışa çıkarılacağını, buradan elde edilecek gelirin ise Fatih Ürek'in en büyük arzusu doğrultusunda eğitim kurumlarına ve hayvan barınaklarına bağışlanacağını belirterek hem miras tartışmalarına hem de vasiyet polemiklerine son noktayı koydu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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