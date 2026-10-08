Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer İsminin Sırrını Açıkladı: Doğrusu 'Dilin' Değilmiş!

Bambaşka Sohbetler'e katılan ve isminin hikayesine değinen oyuncu, durumu tebessümle anlattı: 'Yani insanlar daha kolay telaffuz edebildikleri için 'Dilin' diyorlar. Asıl doğru fonetiği 'Dılin'. İsmim Farsçadan geliyor, böyle telaffuz ediliyor.' Sözlerini bitirirken yüzüne yayılan kocaman gülümseme de izleyenlerin gözünden kaçmadı. Görüntülerin hangi programa ve tarihe ait olduğu ise paylaşımda belirtilmedi.

Peki ne anlama geliyor? Döğer onu da açıkladı: 'Ve 'his' demek, 'kalp' demek, içten gelen 'duygu' demek.' Farsçada 'dil' kelimesinin gönül ve yürek anlamına geldiğini düşününce isim tam yerine oturuyor. Google'da ismin Kürtçe anlamı da sıkça aranıyor, ancak oyuncu kendi isminin kökeni için Farsçayı işaret ediyor.

Aslında anlam kısmı ilk kez konuşulmuyor. Oyuncu Haziran 2025'te Uzak Şehir'in sezon finali için düzenlenen basın buluşmasında da isminin 'his, duygu, kalp' demek olduğunu söylemiş, ismi yazar amcasının koyduğunu anlatmıştı. O gün rol arkadaşı Atakan Özkaya bile anlamını bilmediğini kabul etmişti. Ama doğru telaffuzun Dılin olduğu detayı, o gün konuşulanlar arasında yoktu. Zerrin'i bir dahaki sefere ekranda gördüğünüzde küçük bir hatırlatma: Dılin.