Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer İsminin Sırrını Açıkladı: Doğrusu 'Dilin' Değilmiş!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Uzak Şehir'de Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğer'in Bambaşka Sohbetler programında isminin hikayesini anlattığı anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu. Genç oyuncunun birkaç cümlesi, ona bugüne kadar farklı şekilde seslenen hayranlarını epey şaşırttı. Meğer ekranda sık sık duyduğumuz o isim, aslında bambaşka okunuyormuş. Üstelik ismin anlamı da en az telaffuzu kadar duygusal.
Kaynak: Bambaşka Sohbetler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dilin Döğer, Uzak Şehir'den önce Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'deki Süreyya rolüyle dikkat çekmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dilin Döğer'e göre isminin doğru okunuşu aslında Dilin değil, ı harfiyle Dılin.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın