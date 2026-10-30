Karaciğerindeki Kist Nedeniyle Tedavi Gören Musa Eroğlu'ndan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Geldi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk halk müziğinin usta isimlerinden Musa Eroğlu, karaciğerindeki kist nedeniyle yaklaşık bir buçuk aydır tedavi görüyordu. Eroğlu, kontrollerinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini söyledi. Sanatçı, çok yakında sahne çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini de duyurdu.
Musa Eroğlu, Türk halk müziğinin usta isimlerinden.
Eroğlu, yaklaşık bir buçuk aydır tedavi görüyordu.
Sanatçı, tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın