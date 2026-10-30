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Karaciğerindeki Kist Nedeniyle Tedavi Gören Musa Eroğlu'ndan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Geldi!

Karaciğerindeki Kist Nedeniyle Tedavi Gören Musa Eroğlu'ndan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 12:31
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Türk halk müziğinin usta isimlerinden Musa Eroğlu, karaciğerindeki kist nedeniyle yaklaşık bir buçuk aydır tedavi görüyordu. Eroğlu, kontrollerinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini söyledi. Sanatçı, çok yakında sahne çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini de duyurdu.

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Musa Eroğlu, Türk halk müziğinin usta isimlerinden.

Musa Eroğlu, Türk halk müziğinin usta isimlerinden.

Musa Eroğlu, Türk halk müziğinin sevilen ve usta isimlerinden. Sahnedeki uzun yıllara dayanan geçmişiyle tanınan sanatçı, bağlama icrasıyla da biliniyor.

Eroğlu, yaklaşık bir buçuk aydır tedavi görüyordu.

Eroğlu, yaklaşık bir buçuk aydır tedavi görüyordu.

Eroğlu, karaciğerindeki kist nedeniyle yaklaşık bir buçuk aydır tedavi görüyordu. Tedavi sürecinin Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde yürütüldüğü belirtildi.

Kistin türü, tedavi yöntemi ve tedavinin başlangıç tarihi açıklanmadı.

Sanatçı, tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini açıkladı.

Sanatçı, tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini açıkladı.

Eroğlu, 'Bugün kontrollerimin tamamlanmasıyla tedavimin olumlu yönde ilerlediğini öğrendim' diyerek sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sanatçı, tedavi sürecinde görev alan doktorlara, hemşirelere ve hastane personeline, başta Mehmet Haberal olmak üzere teşekkür etti.

Bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan dostlarına ve sevenlerine de teşekkür eden Eroğlu, çok yakında sahne çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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