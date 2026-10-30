Karaciğerindeki Kist Nedeniyle Tedavi Gören Musa Eroğlu'ndan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Geldi!

Eroğlu, 'Bugün kontrollerimin tamamlanmasıyla tedavimin olumlu yönde ilerlediğini öğrendim' diyerek sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sanatçı, tedavi sürecinde görev alan doktorlara, hemşirelere ve hastane personeline, başta Mehmet Haberal olmak üzere teşekkür etti.

Bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan dostlarına ve sevenlerine de teşekkür eden Eroğlu, çok yakında sahne çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.