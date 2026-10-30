Yeğenini Havuz Kazasında Kaybeden Samar Dadgar'ın Acı Üstüne Acı Yaşadı: Cenazeye Gidemedi

İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar, 2023 yılında Özcan Deniz'le nikah masasına oturmuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla da tanınan Dadgar, geçtiğimiz haftalarda ailesinden gelen acı haberi duyurdu. Henüz 3,5 yaşındaki yeğeni Liam'ı kaybeden tasarımcı, daha sonra yaptığı açıklamada küçük çocuğun bir havuz kazasında hayatını kaybettiğini belirtti. Yaşadığı acıyı “İnanın insan bazen nefes almaktan bile utanıyor” sözleriyle anlatan Dadgar, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Türkiye Gazetesi