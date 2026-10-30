Yeğenini Havuz Kazasında Kaybeden Samar Dadgar'ın Acı Üstüne Acı Yaşadı: Cenazeye Gidemedi
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Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, geçtiğimiz haftalarda 3,5 yaşındaki yeğeni Liam'ı havuz kazasında kaybetmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Son Yemek filminin galasına katılan Dadgar'ın bu acı kaybın ardından ülkesine gidemediği ve yeğeninin cenazesinde bulunamadığı öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, küçük yeğeni Liam'ın kaybıyla sarsıldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Samar Dadgar yeğeninin cenazesine de katılamadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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