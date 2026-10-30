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Yeğenini Havuz Kazasında Kaybeden Samar Dadgar'ın Acı Üstüne Acı Yaşadı: Cenazeye Gidemedi

Yeğenini Havuz Kazasında Kaybeden Samar Dadgar'ın Acı Üstüne Acı Yaşadı: Cenazeye Gidemedi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 11:31
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Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, geçtiğimiz haftalarda 3,5 yaşındaki yeğeni Liam'ı havuz kazasında kaybetmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Son Yemek filminin galasına katılan Dadgar'ın bu acı kaybın ardından ülkesine gidemediği ve yeğeninin cenazesinde bulunamadığı öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, küçük yeğeni Liam'ın kaybıyla sarsıldı.

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, küçük yeğeni Liam'ın kaybıyla sarsıldı.

İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar, 2023 yılında Özcan Deniz'le nikah masasına oturmuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla da tanınan Dadgar, geçtiğimiz haftalarda ailesinden gelen acı haberi duyurdu. Henüz 3,5 yaşındaki yeğeni Liam'ı kaybeden tasarımcı, daha sonra yaptığı açıklamada küçük çocuğun bir havuz kazasında hayatını kaybettiğini belirtti. Yaşadığı acıyı “İnanın insan bazen nefes almaktan bile utanıyor” sözleriyle anlatan Dadgar, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Türkiye Gazetesi

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Samar Dadgar yeğeninin cenazesine de katılamadı.

Son Yemek filminin galasında yer alan Dadgar'ın buruk hali dikkat çekti. Birsen Altuntaş, ülkesine, İran'a gidemeyen Dadgar'ın yeğeni Liam'ın cenaze töreninde bulunamadığını aktardı. Küçük yeğeninin yasını tutan Dadgar'ın, ona son kez veda etmek için de ülkesine gidemediği öğrenildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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