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63 Kilo Verip Bambaşka Biri Oldu! Ünlü Oyuncunun Son Hali Şaşırttı

63 Kilo Verip Bambaşka Biri Oldu! Ünlü Oyuncunun Son Hali Şaşırttı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 11:01
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This Country dizisiyle tanınan Daisy May Cooper, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Yaklaşık 63 kilo veren ünlü oyuncunun son görünümü kadar, zayıflama sürecine dair anlattıkları da çarpıcı. Cooper, uyguladığı diyetin ardından yaşadığı sağlık sorununu da saklamadı.

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İngiliz komedisinin tanınan yüzlerinden Daisy May Cooper, This Country dizisiyle yıldızını parlattı.

İngiliz komedisinin tanınan yüzlerinden Daisy May Cooper, This Country dizisiyle yıldızını parlattı.

Kardeşi Charlie Cooper'la birlikte yazıp başrolünü paylaştığı BBC yapımı This Country'de Kerry Mucklowe karakterine hayat veren Daisy May Cooper, bu performansıyla 2018 yılında BAFTA kazandı. Oyunculuğunun yanında komedyen ve senarist kimliğiyle de tanınan Cooper; Am I Being Unreasonable? ve Rain Dogs gibi yapımlarla kariyerini sürdürdü. Kendine has mizahıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu, bu kez fiziksel değişimiyle gündemde.

Yaklaşık 63 kilo veren Cooper, son haliyle bambaşka bir görünüme kavuştu.

Yaklaşık 63 kilo veren Cooper, son haliyle bambaşka bir görünüme kavuştu.

40 yaşındaki oyuncu, yıllara yayılan süreçte yaklaşık 63 kilo vererek İngiliz ölçülerine göre 24 bedenden 10 bedene düştü. En kilolu olduğu dönemde yemek bağımlılığıyla mücadele ettiğini anlatan Cooper, merdiven çıkarken nefes almakta zorlandığını ve kendisini mutsuz hissettiğini söyledi. Kilo vermek için karbonhidratı büyük ölçüde kısıtlayan ketojenik beslenmeye yöneldiğini belirten oyuncu, geçmişte kullandığı ketiapin içerikli ilacın da kendisinde sürekli açlık hissi yarattığını anlattı. İlacı bıraktıktan sonra kilo kaybının hızlandığını ifade etti. Haberler

Ancak Cooper, uyguladığı diyeti başkalarına önermediğinin özellikle altını çizdi.

Ancak Cooper, uyguladığı diyeti başkalarına önermediğinin özellikle altını çizdi.

Ancak Cooper, uyguladığı diyeti başkalarına önermediğinin özellikle altını çizdi. Ağırlıklı olarak et ve peynir tükettiği dönemde böbrek taşı sorunu yaşadığını açıklayan oyuncu, kadınların her ne pahasına olursa olsun zayıflamaya zorlanmasını da eleştirdi. Beden olumlamayı desteklediğini söyleyen Cooper'ın kendi deneyimini anlatırken kurduğu cümle ise netti: “Herkes kendi bedeniyle mutlu olmalı. Ama ben değildim.”

Cooper'a göre en çok üzen mesajlar, bedeni değiştiği için komedisinin zarar gördüğünü öne süren yorumlardı. Oyuncu, yapımcıların artık kendisini 'komik iri karakter' rollerinde düşünmeyebileceğinden endişe ettiğini söyledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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