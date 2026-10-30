63 Kilo Verip Bambaşka Biri Oldu! Ünlü Oyuncunun Son Hali Şaşırttı

Ancak Cooper, uyguladığı diyeti başkalarına önermediğinin özellikle altını çizdi. Ağırlıklı olarak et ve peynir tükettiği dönemde böbrek taşı sorunu yaşadığını açıklayan oyuncu, kadınların her ne pahasına olursa olsun zayıflamaya zorlanmasını da eleştirdi. Beden olumlamayı desteklediğini söyleyen Cooper'ın kendi deneyimini anlatırken kurduğu cümle ise netti: “Herkes kendi bedeniyle mutlu olmalı. Ama ben değildim.”

Cooper'a göre en çok üzen mesajlar, bedeni değiştiği için komedisinin zarar gördüğünü öne süren yorumlardı. Oyuncu, yapımcıların artık kendisini 'komik iri karakter' rollerinde düşünmeyebileceğinden endişe ettiğini söyledi.