63 Kilo Verip Bambaşka Biri Oldu! Ünlü Oyuncunun Son Hali Şaşırttı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
This Country dizisiyle tanınan Daisy May Cooper, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Yaklaşık 63 kilo veren ünlü oyuncunun son görünümü kadar, zayıflama sürecine dair anlattıkları da çarpıcı. Cooper, uyguladığı diyetin ardından yaşadığı sağlık sorununu da saklamadı.
İngiliz komedisinin tanınan yüzlerinden Daisy May Cooper, This Country dizisiyle yıldızını parlattı.
Yaklaşık 63 kilo veren Cooper, son haliyle bambaşka bir görünüme kavuştu.
Ancak Cooper, uyguladığı diyeti başkalarına önermediğinin özellikle altını çizdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın