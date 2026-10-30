Mazhar Alanson'dan Eşi Biricik Suden'e Estetik Uyarısı: “Boşarım” Dediği Estetik İşlemini Anlattı

Modacı kimliğinin yanında uzun yıllardır sürdürdüğü spor alışkanlığıyla da tanınan Biricik Suden, sosyal medyada antrenmanlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Kaslı fiziği kadar açıklamalarıyla da dikkat çeken Suden, bu kez Esra Ezmeci'nin YouTube programına konuk oldu. Özel hayatından kendisi hakkında yapılan yorumlara kadar pek çok konuda konuşan ünlü isim, görünümüne ilişkin estetik iddialarını da yanıtsız bırakmadı.