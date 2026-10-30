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Mazhar Alanson'dan Eşi Biricik Suden'e Estetik Uyarısı: “Boşarım” Dediği Estetik İşlemini Anlattı

Mazhar Alanson'dan Eşi Biricik Suden'e Estetik Uyarısı: “Boşarım” Dediği Estetik İşlemini Anlattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 12:01
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Biricik Suden, MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un eşi. Spor yapan ve kaslı görünümüyle sık sık gündeme gelen Suden, bu kez estetik konusundaki görüşleriyle konuştu. Esra Ezmeci'nin YouTube programına konuk olan Suden, hiç botoks ya da dolgu yaptırmadığını söyledi. Eşi Mazhar Alanson'un estetik işlemlere karşı çıktığını, ileride yüzüne bir işlem yaptırmak isterse karışmayacağını ama dudaklarını şişirtirse ayrılacağını söylediğini anlattı.

Kaynak: Esra Ezmeci'nin YouTube programı

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Biricik Suden, spor salonundan yaptığı paylaşımlarla magazinin en çok konuşulan isimlerinden.

Biricik Suden, spor salonundan yaptığı paylaşımlarla magazinin en çok konuşulan isimlerinden.

Modacı kimliğinin yanında uzun yıllardır sürdürdüğü spor alışkanlığıyla da tanınan Biricik Suden, sosyal medyada antrenmanlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Kaslı fiziği kadar açıklamalarıyla da dikkat çeken Suden, bu kez Esra Ezmeci'nin YouTube programına konuk oldu. Özel hayatından kendisi hakkında yapılan yorumlara kadar pek çok konuda konuşan ünlü isim, görünümüne ilişkin estetik iddialarını da yanıtsız bırakmadı.

Yüzünde dolgu ve botoks olmadığını söyleyen Suden, Mazhar Alanson'un estetik konusundaki şartını anlattı.

Yüzünde dolgu ve botoks olmadığını söyleyen Suden, Mazhar Alanson'un estetik konusundaki şartını anlattı.

63 yaşındaki Biricik Suden, yüzüne sürekli işlem yaptırdığı yönündeki yorumların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Görünümünü doğru kozmetik ürünleri kullanmasına ve bakımına özen göstermesine bağlayan Suden, eşinin estetiğe yaklaşımından da bahsetti. 

Suden'in anlattığına göre Mazhar Alanson, ilerleyen yaşlarda yüz gerdirme işlemi yaptırmak istemesine karışmayacağını söylemiş. Ancak konu dudaklara geldiğinde aynı yaklaşımı göstermemiş! Eşinin kendisine “Ama sakın bir gün dudaklarını şişirerek gelme, boşarım” dediğini aktaran Suden, kendisinin de yüzdeki müdahalelerin abartılı bir görünüme yol açmaması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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