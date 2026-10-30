Mazhar Alanson'dan Eşi Biricik Suden'e Estetik Uyarısı: “Boşarım” Dediği Estetik İşlemini Anlattı
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Biricik Suden, MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un eşi. Spor yapan ve kaslı görünümüyle sık sık gündeme gelen Suden, bu kez estetik konusundaki görüşleriyle konuştu. Esra Ezmeci'nin YouTube programına konuk olan Suden, hiç botoks ya da dolgu yaptırmadığını söyledi. Eşi Mazhar Alanson'un estetik işlemlere karşı çıktığını, ileride yüzüne bir işlem yaptırmak isterse karışmayacağını ama dudaklarını şişirtirse ayrılacağını söylediğini anlattı.
Kaynak: Esra Ezmeci'nin YouTube programı
Biricik Suden, spor salonundan yaptığı paylaşımlarla magazinin en çok konuşulan isimlerinden.
Yüzünde dolgu ve botoks olmadığını söyleyen Suden, Mazhar Alanson'un estetik konusundaki şartını anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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