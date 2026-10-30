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Samet Liçina Yine İmaj Değiştirdi: Küt Saçlarıyla Bambaşka Biri Oldu

Samet Liçina Yine İmaj Değiştirdi: Küt Saçlarıyla Bambaşka Biri Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 16:31
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Sosyal medyanın tanınan isimlerinden Samet Liçina, görünümündeki değişikliklere bir yenisini daha ekledi. Daha önce farklı saç modelleri ve estetik açıklamalarıyla konuşulan Liçina, bu kez sarı ve küt saçlarıyla poz verdi. Yeni imajıyla oldukça farklı görünen fenomenin son haline gelin birlikte bakalım!

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Samet Liçina, sosyal medya paylaşımları kadar görünümünde yaptığı değişikliklerle de tanınıyor.

Samet Liçina, sosyal medya paylaşımları kadar görünümünde yaptığı değişikliklerle de tanınıyor.

Kerimcan Durmaz'la çektiği videolarla geniş bir kitleye ulaşan, ardından DJ'lik ve sosyal medya çalışmalarını sürdüren Samet Liçina, yıllar içinde pek çok farklı imajla karşımıza çıktı. Geçirdiği estetik operasyonlar hakkında açıkça konuşan fenomen, saçlarında da değişiklik yapmayı seviyor. Kimi zaman kısa kimi zaman daha uzun modeller tercih eden Liçina'nın yeni fotoğraflarında da ilk dikkat çeken detay saçları oldu.

Bu kez tercihini sarı, düz ve küt kesilmiş saçlardan yana kullandı.

Bu kez tercihini sarı, düz ve küt kesilmiş saçlardan yana kullandı.

Paylaşılan karelerde omuzlarına yaklaşan sarı saçlarıyla görülen Samet Liçina, ortadan ayırdığı düz modeliyle farklı bir görünüme kavuştu. 

Yeni saçlarının hem rengini hem de kesimini gösteren bu iki kare, fenomenin imajına eklediği son değişikliği ortaya koydu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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