Samet Liçina Yine İmaj Değiştirdi: Küt Saçlarıyla Bambaşka Biri Oldu

Kerimcan Durmaz'la çektiği videolarla geniş bir kitleye ulaşan, ardından DJ'lik ve sosyal medya çalışmalarını sürdüren Samet Liçina, yıllar içinde pek çok farklı imajla karşımıza çıktı. Geçirdiği estetik operasyonlar hakkında açıkça konuşan fenomen, saçlarında da değişiklik yapmayı seviyor. Kimi zaman kısa kimi zaman daha uzun modeller tercih eden Liçina'nın yeni fotoğraflarında da ilk dikkat çeken detay saçları oldu.