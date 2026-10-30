Samet Liçina Yine İmaj Değiştirdi: Küt Saçlarıyla Bambaşka Biri Oldu
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Sosyal medyanın tanınan isimlerinden Samet Liçina, görünümündeki değişikliklere bir yenisini daha ekledi. Daha önce farklı saç modelleri ve estetik açıklamalarıyla konuşulan Liçina, bu kez sarı ve küt saçlarıyla poz verdi. Yeni imajıyla oldukça farklı görünen fenomenin son haline gelin birlikte bakalım!
Samet Liçina, sosyal medya paylaşımları kadar görünümünde yaptığı değişikliklerle de tanınıyor.
Bu kez tercihini sarı, düz ve küt kesilmiş saçlardan yana kullandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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