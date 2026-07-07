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2028 Seçimleri ve Siyasetin Geleceği: Astrolog Nergis Ergüven Türkiye İçin Köklü Değişim Tarihi Verdi

2028 Seçimleri ve Siyasetin Geleceği: Astrolog Nergis Ergüven Türkiye İçin Köklü Değişim Tarihi Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.07.2026 - 20:34

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Türkiye’de siyasetin ve geleceğin ne getireceğini merak etmeyen neredeyse hiç kimse yok. 7'den 70'e herkes siyaseti yakından takip ediyor. Her seçim dönemi yaklaşırken ya da yeni bir döneme girerken toplumun gözü kulağı hem siyaset uzmanlarında hem de gelecek öngörülerinde oluyor. Son dönemde yıldız haritaları, gezegen konumları ve astrolojik döngüler de toplumsal olayları anlamlandırmada en çok başvurulan yöntemlerden biri haline geldi. Özellikle büyük liderlerin haritaları ve ülkenin kuruluş anı haritası üzerinden yapılan analizler, dijital dünyada milyonlarca insan tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Astroloji dünyasının tanınan isimlerinden Nergis Ergüven, katıldığı bir yayında 2028 yılında yapılması planlanan genel seçimlere dair çarpıcı öngörülerde bulundu. Ergüven, gökyüzündeki büyük gezegen hareketlerinin ve döngülerin Türkiye’nin yakın siyasi geleceğine nasıl yansıyacağını detaylarıyla paylaştı. 2028'de herhangi bir değişiklik öngörmeyen Ergüven, asıl değişiklik için tarih verdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DaZ8ck...
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2028'de aynen devam. Asıl değişim 2033'te!

2028'de aynen devam. Asıl değişim 2033'te!

Astrolojik haritalarda ülkelerin ve toplumların kaderini belirleyen en önemli faktörler, ağır hareket eden jenerasyon gezegenlerinin burç değiştirmesidir. Nergis Ergüven, Türkiye’nin astrolojik haritası üzerinde yaptığı incelemelerde, önümüzdeki birkaç yılın çok kritik kararlara gebe olduğunu belirtiyor. 2028 seçim dönemi için gezegenlerin konumunu yorumlayan ünlü astrolog, mevcut düzenin o dönemde de istikrarını koruma eğiliminde olacağını vurguluyor. Yani göksel konumlar, sanılanın aksine 2028 yılında radikal ve ani bir yönetim değişimine işaret etmiyor. Aksine taşların yerli yerine oturması biraz daha zaman alacak gibi görünüyor.

Asıl büyük kırılma ve sistem değişikliği ise astroloji haritalarına göre 2033 yılı itibarıyla kapıyı çalacak. Plüton ve Uranüs gibi dönüştürücü gücü yüksek gezegenlerin Türkiye haritasındaki kritik evlere yapacağı etkiler, 2033 yılından itibaren ülkenin çehresini tamamen değiştirecek yeni bir dönemin başlayacağını gösteriyor. Siyasi figürlerin, yönetim biçimlerinin ve ekonomik modellerin asıl köklü revizyonu bu döneme denk geliyor. Dolayısıyla toplumsal beklentilerin ve değişim arzularının tam anlamıyla karşılık bulacağı tarih, yıldızların diline göre 2028 değil, 2033 ve sonrası olarak netleşiyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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