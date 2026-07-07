2028 Seçimleri ve Siyasetin Geleceği: Astrolog Nergis Ergüven Türkiye İçin Köklü Değişim Tarihi Verdi

Türkiye’de siyasetin ve geleceğin ne getireceğini merak etmeyen neredeyse hiç kimse yok. 7'den 70'e herkes siyaseti yakından takip ediyor. Her seçim dönemi yaklaşırken ya da yeni bir döneme girerken toplumun gözü kulağı hem siyaset uzmanlarında hem de gelecek öngörülerinde oluyor. Son dönemde yıldız haritaları, gezegen konumları ve astrolojik döngüler de toplumsal olayları anlamlandırmada en çok başvurulan yöntemlerden biri haline geldi. Özellikle büyük liderlerin haritaları ve ülkenin kuruluş anı haritası üzerinden yapılan analizler, dijital dünyada milyonlarca insan tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Astroloji dünyasının tanınan isimlerinden Nergis Ergüven, katıldığı bir yayında 2028 yılında yapılması planlanan genel seçimlere dair çarpıcı öngörülerde bulundu. Ergüven, gökyüzündeki büyük gezegen hareketlerinin ve döngülerin Türkiye’nin yakın siyasi geleceğine nasıl yansıyacağını detaylarıyla paylaştı. 2028'de herhangi bir değişiklik öngörmeyen Ergüven, asıl değişiklik için tarih verdi.