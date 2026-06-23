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Erkeklerden Sonra Sıra Kadınlarda: Bir Astrolog Asla Evlenilmemesi Gereken 3 Kadın Burcunu Açıkladı

Erkeklerden Sonra Sıra Kadınlarda: Bir Astrolog Asla Evlenilmemesi Gereken 3 Kadın Burcunu Açıkladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.06.2026 - 17:49

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Astroloji dünyası, ilişkiler söz konusu olduğunda her zaman farklı bakış açıları sunuyor. Bazı karakter özellikleri var ki bir araya geldiklerinde evlilik hayatını adeta bir sabır testine dönüştürebiliyor. İlişkilerde aranan uyum, karşılıklı anlayış ve esneklik, ne yazık ki her burcun doğasında aynı ölçüde yer almıyor. Sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşleyen bu konu, evlilik kararı almadan önce karakter analizinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Astrolog Barış Özkırış, evlenildiğinde pişmanlık getirme potansiyeli en yüksek olan 3 kadın burcunu açıkladı. Daha önce asla evlenilmemesi gereken erkek burçlarını açıklayan astrolog, yeni videosuyla da bazı burçları kızdırdı.

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Astrolog Barış Özkırış, erkek burçlarını daha önce masaya yatırıp "gömdükten" sonra, eşitlik sağlanması adına bu kez kadın burçlarını listeledi.

Astrolog Barış Özkırış, erkek burçlarını daha önce masaya yatırıp "gömdükten" sonra, eşitlik sağlanması adına bu kez kadın burçlarını listeledi.

Listenin ilk sırasında, sarsılmaz disiplini ve ödün vermeyen yapısıyla bilinen Oğlak kadını yer alıyor. İkinci sırayı ise detaycılığı, bitmek bilmeyen analizleri ve partnerini bunaltabilen aşırı eleştirel yapısı nedeniyle Başak kadını alıyor. Listenin kapanışını ve zirvesini yapan, yoğun duyguları, kıskançlığı ve gizemli doğasıyla Akrep kadını oluyor. Bu burçların güçlü karakterleri, evlilikte doğru frekans yakalanamadığında büyük fırtınalara zemin hazırlayabiliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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