Erkeklerden Sonra Sıra Kadınlarda: Bir Astrolog Asla Evlenilmemesi Gereken 3 Kadın Burcunu Açıkladı

Astroloji dünyası, ilişkiler söz konusu olduğunda her zaman farklı bakış açıları sunuyor. Bazı karakter özellikleri var ki bir araya geldiklerinde evlilik hayatını adeta bir sabır testine dönüştürebiliyor. İlişkilerde aranan uyum, karşılıklı anlayış ve esneklik, ne yazık ki her burcun doğasında aynı ölçüde yer almıyor. Sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşleyen bu konu, evlilik kararı almadan önce karakter analizinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Astrolog Barış Özkırış, evlenildiğinde pişmanlık getirme potansiyeli en yüksek olan 3 kadın burcunu açıkladı. Daha önce asla evlenilmemesi gereken erkek burçlarını açıklayan astrolog, yeni videosuyla da bazı burçları kızdırdı.