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Yaz Tatili İçin Ülkemize Gelen Gurbetçilerden "Sıla Yolu" Görüntüleri ve Röportajları Gelmeye Başladı

Yaz Tatili İçin Ülkemize Gelen Gurbetçilerden "Sıla Yolu" Görüntüleri ve Röportajları Gelmeye Başladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.06.2026 - 15:45

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Avrupa'da yaşayan binlerce gurbetçinin memleket hasretini dindireceği o büyük göç dönemi resmen başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce aile, aylar öncesinden yaptıkları hazırlıkların ardından arabalarının bagajlarını bavullarla doldurarak yollara koyuldu. 

Her yıl olduğu gibi bu sene de yolculuk sırasında çekilen videolar ve ülkemiz hakkında verilen röportajlar sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Bir kadının röportajda söylediği sözler ise yine benzer tartışmaların fitilini ateşledi.

Kaynak: https://x.com/viralonee/status/206968...
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Saatler süren araba yolculuklarını "Sıla Yolu" notuyla paylaştılar.

Saatler süren araba yolculuklarını "Sıla Yolu" notuyla paylaştılar.

Yolculuk her ne kadar büyük bir coşkuyla başlasa da beraberinde ciddi bir sabır sınavını da getiriyor. Özellikle gurbetçilerin en çok tercih ettiği Sırbistan-Bulgaristan güzergahı ile Türkiye'ye giriş yapılan Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarında sezon yoğunluğu nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşabiliyor. Kilometrelerce uzanan pasaport ve gümrük kontrolleri, sıcak havanın da etkisiyle sürücüleri bir hayli zorluyor. Ülkemize uçakla gelmeyi tercih etmeyen gurbetçiler, otelde de kalmadıkları için yol kenarlarında uyumak zorunda kalıyorlar.

Onu da buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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