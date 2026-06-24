Yaz Tatili İçin Ülkemize Gelen Gurbetçilerden "Sıla Yolu" Görüntüleri ve Röportajları Gelmeye Başladı

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://x.com/viralonee/status/206968...
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Avrupa'da yaşayan binlerce gurbetçinin memleket hasretini dindireceği o büyük göç dönemi resmen başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce aile, aylar öncesinden yaptıkları hazırlıkların ardından arabalarının bagajlarını bavullarla doldurarak yollara koyuldu.
Her yıl olduğu gibi bu sene de yolculuk sırasında çekilen videolar ve ülkemiz hakkında verilen röportajlar sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Bir kadının röportajda söylediği sözler ise yine benzer tartışmaların fitilini ateşledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saatler süren araba yolculuklarını "Sıla Yolu" notuyla paylaştılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Onu da buradan izleyebilirsiniz;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın