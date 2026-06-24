Yaz Tatili İçin Ülkemize Gelen Gurbetçilerden "Sıla Yolu" Görüntüleri ve Röportajları Gelmeye Başladı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Avrupa'da yaşayan binlerce gurbetçinin memleket hasretini dindireceği o büyük göç dönemi resmen başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce aile, aylar öncesinden yaptıkları hazırlıkların ardından arabalarının bagajlarını bavullarla doldurarak yollara koyuldu.

Her yıl olduğu gibi bu sene de yolculuk sırasında çekilen videolar ve ülkemiz hakkında verilen röportajlar sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Bir kadının röportajda söylediği sözler ise yine benzer tartışmaların fitilini ateşledi.