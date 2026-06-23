Yaz Geldi Sınır Kapısında Yoğunluk Başladı: Memlekete Dönen Gurbetçiler Duygusal Anlar Yaşadı

Yaz tatilinin başlaması ve okulların kapanmasıyla birlikte Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının memleket yolculuğu her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecanla başladı. Sınır kapılarına doğru uzun konvoylar oluşturan gurbetçiler, binlerce kilometrelik yolu vatan toprağına ayak basabilmek için kat ediyor. Her yıl temmuz ve ağustos aylarında zirveye ulaşan bu yoğunluk, duygusal anlara da sahne oluyor.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan vatandaşlar, memleket özlemlerini mikrofonlara anlattı. Avusturya, Viyana ve Almanya gibi yerlerden yola çıkan gurbetçiler, pasaport kontrol noktalarından geçerek Türkiye'ye giriş yaparken gözyaşlarını tutamadı.