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Yaz Geldi Sınır Kapısında Yoğunluk Başladı: Memlekete Dönen Gurbetçiler Duygusal Anlar Yaşadı

Yaz Geldi Sınır Kapısında Yoğunluk Başladı: Memlekete Dönen Gurbetçiler Duygusal Anlar Yaşadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.06.2026 - 17:03

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Yaz tatilinin başlaması ve okulların kapanmasıyla birlikte Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının memleket yolculuğu her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecanla başladı. Sınır kapılarına doğru uzun konvoylar oluşturan gurbetçiler, binlerce kilometrelik yolu vatan toprağına ayak basabilmek için kat ediyor. Her yıl temmuz ve ağustos aylarında zirveye ulaşan bu yoğunluk, duygusal anlara da sahne oluyor. 

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan vatandaşlar, memleket özlemlerini mikrofonlara anlattı. Avusturya, Viyana ve Almanya gibi yerlerden yola çıkan gurbetçiler, pasaport kontrol noktalarından geçerek Türkiye'ye giriş yaparken gözyaşlarını tutamadı.

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"Buradakiler toprağımızın kıymetini bilsin."

"Buradakiler toprağımızın kıymetini bilsin."

Uzun süredir yurt dışında yaşayan gurbetçiler, orada yaşadıkları zorlukları dile getirdi. Uzun yıllardır orada yaşasalar da kendilerini hala yabancı hissettiklerini dile getirirken, ülkemizdekilere de 'Hep bir özlem ve hasret var. Buradakiler toprağımızın kıymetini bilsin.' diyerek tavsiyede bulundular.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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