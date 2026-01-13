Dinozorlardan Bile Eski Nehir! Bilim İnsanlarını Şaşırtan 400 Milyon Yıllık Sır

Finke Nehri, yerli Arrernte halkının dilinde Larapinta adıyla biliniyor. Yapılan araştırmalar, nehir sisteminin yaklaşık 300 ila 400 milyon yıl öncesine uzandığını gösteriyor. Karbonifer ve Devoniyen dönemlerine tarihlenen izler, dinozorların ortaya çıkışından çok daha eski zamanlara işaret ediyor. Uzmanlar, çevredeki kayaçlar üzerinde yapılan radyoaktif izotop ölçümleri ve aşınma profilleri sayesinde yaş tahmini yapabiliyor.

Sistemin en dikkat çekici yanı, akış yönüyle ilgili sıra dışı detaylar. Finke, sert kuvarsit kaya oluşumlarına paralel ilerlemek yerine doğrudan keserek yol alıyor. Jeomorfologlara göre bu durum, nehrin dağlar yükselmeden önce bölgede var olduğunu düşündürüyor. Yer kabuğu yukarı doğru itilirken akış devam etmiş, su yatağını derinleştirerek kendi yolunu korumuş durumda.