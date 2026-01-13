Dinozorlardan Bile Eski Nehir! Bilim İnsanlarını Şaşırtan 400 Milyon Yıllık Sır
Nehirler çoğu zaman değişen, yönü kayan ve zamanla yok olan doğal oluşumlar olarak bilinir. Fakat istisnalar da var. Avustralya’nın ortasında yer alan Finke Nehri, dinozorlar yeryüzünde dolaşmadan çok önce var olmuş nadir sistemlerden sayılıyor. Yüz milyonlarca yıllık geçmişi, bilim dünyasında hala hayranlık uyandırıyor. Üstelik hikaye yalnızca yaş meselesiyle sınırlı değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Finke Nehri dinozorlardan da eski kabul ediliyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çöl ortasında yer alan, çoğu zaman akmayan bir nehir
Jeologlar, uzun süre varlığını koruyabilen nehirlerin ortak özelliklerine dikkat çekiyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın