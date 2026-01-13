Kıtanın En Büyük Havalimanı Olmaya Hazırlanıyor! 270 Uçağa Hizmet Verecek
Afrika havacılığında dengeleri değiştirecek dev proje resmen start aldı. Etiyopya, kıta tarihinin en büyük havalimanı yatırımı olarak gösterilen Bishoftu Uluslararası Havalimanı için inşa sürecini başlattı. Addis Ababa’ya yaklaşık 45 kilometre mesafede planlanan tesis, yalnızca ülke için değil bölgesel hava trafiği için de kritik rol üstlenecek.
Afrika havacılığında yeni merkez resmen yükseliyor
Dört pist, 270 uçak ve 110 milyon yolcu hedefi
