Kıtanın En Büyük Havalimanı Olmaya Hazırlanıyor! 270 Uçağa Hizmet Verecek

Planlanan havalimanı; dört paralel pist, yaklaşık 270 uçağa eş zamanlı park imkânı ve yıllık 110 milyon yolcu kapasitesiyle tasarlanıyor. Terminal alanının ilk aşamada yaklaşık 1 milyon metrekare büyüklüğe ulaşması öngörülüyor. İlk fazın 2030 civarında tamamlanması ve yıllık 60 milyon yolcu kapasitesiyle hizmete girmesi planlanıyor.

Afrika’nın en büyük hava yolu şirketi konumundaki Ethiopian Airlines, projenin genel tasarım ve planlama sürecinde yetkili kurum olarak görev alıyor. Şirket CEO’su Mesfin Tasew, temel atma töreninde yaptığı açıklamada projenin, kıta havacılık ekosistemini yeniden şekillendirecek dönüm noktası niteliği taşıdığını ifade etti.

Yeni havalimanı, yolcu taşımacılığının yanı sıra kargo operasyonlarında da kapasite artışı hedefliyor. Bishoftu Uluslararası Havalimanı’nın faaliyete geçmesiyle Etiyopya, Afrika kıtasında küresel ölçekte rekabet edebilen hava ulaşım merkezleri arasına girmeyi amaçlıyor.