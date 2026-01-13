onedio
Kıtanın En Büyük Havalimanı Olmaya Hazırlanıyor! 270 Uçağa Hizmet Verecek

Gökçe Cici
Gökçe Cici
13.01.2026 - 15:08

Afrika havacılığında dengeleri değiştirecek dev proje resmen start aldı. Etiyopya, kıta tarihinin en büyük havalimanı yatırımı olarak gösterilen Bishoftu Uluslararası Havalimanı için inşa sürecini başlattı. Addis Ababa’ya yaklaşık 45 kilometre mesafede planlanan tesis, yalnızca ülke için değil bölgesel hava trafiği için de kritik rol üstlenecek.

Kaynak

Afrika havacılığında yeni merkez resmen yükseliyor

Etiyopya hükümeti ve Ethiopian Airlines iş birliğiyle hayata geçirilen Bishoftu Uluslararası Havalimanı, toplam 12,5 milyar dolarlık yatırımla inşa ediliyor. Oromia bölgesinde, Bishoftu kentinde konumlanan tesis; tamamlandığında Afrika kıtasında benzeri bulunmayan ölçekte hava ulaşım altyapısı sunacak.

Temel atma törenine Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, bakanlar, üst düzey kamu yetkilileri ve havacılık sektörü temsilcileri katıldı.

Dört pist, 270 uçak ve 110 milyon yolcu hedefi

Planlanan havalimanı; dört paralel pist, yaklaşık 270 uçağa eş zamanlı park imkânı ve yıllık 110 milyon yolcu kapasitesiyle tasarlanıyor. Terminal alanının ilk aşamada yaklaşık 1 milyon metrekare büyüklüğe ulaşması öngörülüyor. İlk fazın 2030 civarında tamamlanması ve yıllık 60 milyon yolcu kapasitesiyle hizmete girmesi planlanıyor.

Afrika’nın en büyük hava yolu şirketi konumundaki Ethiopian Airlines, projenin genel tasarım ve planlama sürecinde yetkili kurum olarak görev alıyor. Şirket CEO’su Mesfin Tasew, temel atma töreninde yaptığı açıklamada projenin, kıta havacılık ekosistemini yeniden şekillendirecek dönüm noktası niteliği taşıdığını ifade etti.

Yeni havalimanı, yolcu taşımacılığının yanı sıra kargo operasyonlarında da kapasite artışı hedefliyor. Bishoftu Uluslararası Havalimanı’nın faaliyete geçmesiyle Etiyopya, Afrika kıtasında küresel ölçekte rekabet edebilen hava ulaşım merkezleri arasına girmeyi amaçlıyor.

