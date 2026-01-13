onedio
article/share
Üniversitede Bu Bölümü Tercih Yapanlara Asgari Ücret Kadar Burs Desteği

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.01.2026 - 14:01

Üniversite tercih döneminde burs destekleri yine dikkat çekti. Tercih sıralamasına göre değişen ödemeler, öğrenciler için önemli motivasyon sağlıyor. Asgari ücret oranlarına göre belirlenen kademeli model, gündemde geniş yer buldu. Destek tutarları ve koşullar merak ediliyor. Detaylara birlikte bakalım...

Tekstil Mühendisliği tercihi yapanlara aylık burs desteği sağlanıyor.

Tekstil Mühendisliği bölümünü tercih eden öğrenciler için hazırlanan destek programı, asgari ücret üzerinden şekillendirildi. Görselde yer alan bilgilere göre burs tutarları, tercih sıralamasına göre kademeli şekilde belirleniyor. En üst dilimde yer alan öğrenciler, asgari ücretin tamamı kadar ödeme alıyor.

Alt dilimlerde ise asgari ücretin yüzde 70’i, yüzde 50’si ve yüzde 40’ı oranında destek sunuluyor. Sistem, yalnızca tek seferlik değil, düzenli aylık burs mantığıyla ilerliyor. Eğitim süreci boyunca maddi yükü hafifletmeyi hedefleyen model, sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmayı amaçlıyor.

Destek programı yalnızca burs ödemesiyle sınırlı kalmıyor.

Görselde yer alan bilgilere göre mezuniyet sonrası istihdam vurgusu, modelin önemli parçalarından biri. Tekstil ve hazır giyim sektöründe nitelikli mühendis ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Sektörle iç içe ilerleyen eğitim anlayışı, öğrenciler açısından önemli avantaj sağlıyor. Eğitim sürecinde kurulan bağlar, mezuniyet sonrası iş bulma sürecini kolaylaştırıyor. Bu yaklaşım sayesinde Tekstil Mühendisliği, yeniden tercih listelerinin üst sıralarına taşınmış durumda.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Semih Kurnaz

Ülkenin güncel durumu, meslek sahibi olan, hizmet sektöründe çalışanlar, üniversite mezunlarından, mühendis/doktor/avukattan daha fazla kazanıyor :)

Hermione Granger

lk okul mezunu ablaya asistanlık yapmak istemiyorsanız sakın bu bölümü okumayın.. Ben yıllardır sektördeyim bi tane mühendise denk gelmedim, topu alaylı.. Za... Devamını Gör

notchosen one

Zaten güzel bir şey olsa neden para ile göz boyamaya çalışsınlar, değil mi? Hiç tıp vb bölümler için böyle bir şey duydunuz mu mesela :)

serhatdamacana

Mukavemet+lif bilimi+terzilik=Tekstil mühendisi... böyle bir şey sanırım ?