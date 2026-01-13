Üniversitede Bu Bölümü Tercih Yapanlara Asgari Ücret Kadar Burs Desteği

Tekstil Mühendisliği bölümünü tercih eden öğrenciler için hazırlanan destek programı, asgari ücret üzerinden şekillendirildi. Görselde yer alan bilgilere göre burs tutarları, tercih sıralamasına göre kademeli şekilde belirleniyor. En üst dilimde yer alan öğrenciler, asgari ücretin tamamı kadar ödeme alıyor.

Alt dilimlerde ise asgari ücretin yüzde 70’i, yüzde 50’si ve yüzde 40’ı oranında destek sunuluyor. Sistem, yalnızca tek seferlik değil, düzenli aylık burs mantığıyla ilerliyor. Eğitim süreci boyunca maddi yükü hafifletmeyi hedefleyen model, sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmayı amaçlıyor.