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Ünlü Saha Tavşanlar Yüzünden Delik Deşik Oldu: Nüfusu Kontrolden Çıktı

Ünlü Saha Tavşanlar Yüzünden Delik Deşik Oldu: Nüfusu Kontrolden Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 11:38
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Batı Avustralya'nın en eski spor alanlarından biri olan Albany Golf Sahası, kontrolsüz şekilde çoğalan yabani tavşanların istilasına uğradı. Geçtiğimiz yıl ülkenin en iyi 100 golf sahası arasında gösterilen tarihi yeşil alanlar, sayıları son iki yılda üç katına çıkan tavşanların kazdığı yuvalar nedeniyle büyük zarar gördü.

Sahadaki tahribatın her geçen gün arttığını belirten Genel Müdür Dan Northcott, zemini onarmak için personelin saatlerce mesai harcadığını ifade etti.

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Avustralya'da onlarca yıldır tavşan nüfusunu kontrol altında tutmak için kullanılan miksomatozis ve kalisivirüs gibi biyolojik mücadele yöntemlerinin, hayvanların bağışıklık kazanması nedeniyle artık işe yaramadığı belirtiliyor.

Avustralya'da onlarca yıldır tavşan nüfusunu kontrol altında tutmak için kullanılan miksomatozis ve kalisivirüs gibi biyolojik mücadele yöntemlerinin, hayvanların bağışıklık kazanması nedeniyle artık işe yaramadığı belirtiliyor.

Yetkililerin şehir genelinde uyguladığı virüs kontrollerinin yetersiz kalması üzerine saha yönetimi ve yerel halk, gece sürek avına çıkmak dahil alternatif yöntemlere başvurmak zorunda kalıyor. Bölgedeki silah satıcıları ve avcılar, arazilerde vurulan tavşan sayısının katlanarak arttığını bildiriyor.

İstila yalnızca golf sahalarıyla sınırlı kalmayıp tarım arazilerini de tehdit ediyor.

İstila yalnızca golf sahalarıyla sınırlı kalmayıp tarım arazilerini de tehdit ediyor.

Cranbrook bölgesinde 3.000 hektarlık arazisinde 40'tan fazla tavşan yuvası bulunduğunu belirten çiftçi Lewis Miller, yüzlerce tavşanın otlakları köküne kadar kemirdiğini söyledi. Tavşanların bitki örtüsünü yok etmesi, bölgedeki hayvancılığı ve koyun yetiştiriciliğini doğrudan sekteye uğratıyor.

İstilacı Türler Konseyi ve uzmanlar, ülkenin 1990'lardan bu yana görülmemiş bir "veba boyutunda" hayvan istilasına doğru ilerlediği uyarısında bulunuyor.

İstilacı Türler Konseyi ve uzmanlar, ülkenin 1990'lardan bu yana görülmemiş bir "veba boyutunda" hayvan istilasına doğru ilerlediği uyarısında bulunuyor.

Tavşanların hızlı üreme kapasitelerine ve virüslere karşı direnç geliştirmelerine dikkat çeken ekologlar, her 10-15 yılda bir yeni biyolojik araçların devreye sokulması gerektiğini vurguluyor.

Avustralya Federal Hükümeti, krizle mücadele kapsamında yeni bir tavşan biyolojik kontrol çalışması için 2,6 milyon dolarlık bütçe ayırdı. Ancak uzmanlar, dirençli popülasyona karşı etkili yeni bir virüsün geliştirilip sahada uygulanmasının 10 yıla kadar sürebileceğini belirtiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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