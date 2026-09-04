Ünlü Saha Tavşanlar Yüzünden Delik Deşik Oldu: Nüfusu Kontrolden Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Batı Avustralya'nın en eski spor alanlarından biri olan Albany Golf Sahası, kontrolsüz şekilde çoğalan yabani tavşanların istilasına uğradı. Geçtiğimiz yıl ülkenin en iyi 100 golf sahası arasında gösterilen tarihi yeşil alanlar, sayıları son iki yılda üç katına çıkan tavşanların kazdığı yuvalar nedeniyle büyük zarar gördü.
Sahadaki tahribatın her geçen gün arttığını belirten Genel Müdür Dan Northcott, zemini onarmak için personelin saatlerce mesai harcadığını ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avustralya'da onlarca yıldır tavşan nüfusunu kontrol altında tutmak için kullanılan miksomatozis ve kalisivirüs gibi biyolojik mücadele yöntemlerinin, hayvanların bağışıklık kazanması nedeniyle artık işe yaramadığı belirtiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstila yalnızca golf sahalarıyla sınırlı kalmayıp tarım arazilerini de tehdit ediyor.
İstilacı Türler Konseyi ve uzmanlar, ülkenin 1990'lardan bu yana görülmemiş bir "veba boyutunda" hayvan istilasına doğru ilerlediği uyarısında bulunuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın