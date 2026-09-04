Ünlü Saha Tavşanlar Yüzünden Delik Deşik Oldu: Nüfusu Kontrolden Çıktı

Batı Avustralya'nın en eski spor alanlarından biri olan Albany Golf Sahası, kontrolsüz şekilde çoğalan yabani tavşanların istilasına uğradı. Geçtiğimiz yıl ülkenin en iyi 100 golf sahası arasında gösterilen tarihi yeşil alanlar, sayıları son iki yılda üç katına çıkan tavşanların kazdığı yuvalar nedeniyle büyük zarar gördü.

Sahadaki tahribatın her geçen gün arttığını belirten Genel Müdür Dan Northcott, zemini onarmak için personelin saatlerce mesai harcadığını ifade etti.

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