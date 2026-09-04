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Buzlarla Kaplı Yerde Tarım Başladı: Sebze Yetiştirmeyi Başardılar

Buzlarla Kaplı Yerde Tarım Başladı: Sebze Yetiştirmeyi Başardılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 10:39
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Dünyanın en zorlu ve dondurucu iklimine sahip Antarktika’da bilim insanları imkansızı başararak taze meyve ve sebze yetiştirmeyi başardı. Kutuptaki Marambio Üssü'nde kurulan özel teknolojik sera, dondurucu soğuklara rağmen personelin gıda ihtiyacını taze sebzelerle karşılamasını sağlıyor. Bu başarı, yalnızca kutup araştırmacıları için değil, gelecekteki Ay ve Mars görevlerinde astronotların gıda ihtiyacını karşılamak açısından da kritik bir dönüm noktası kabul ediliyor.

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Proje kapsamında 20 metrelik özel nakliye konteyneri kullanılarak kapalı bir uzay ekosistemi simüle edildi.

Proje kapsamında 20 metrelik özel nakliye konteyneri kullanılarak kapalı bir uzay ekosistemi simüle edildi.

İçeriye adım atıldığında dondurucu dış ortamın aksine taze toprak ve bitki kokusunun hissedildiği yapı, hidroponik (topraksız) tarım yöntemiyle çalışıyor.

Sistemin öne çıkan teknik detayları şöyle:

  • Dışarıdaki ekstrem soğuğu engellemek adına üç katmanlı özel yalıtım ve gelişmiş ısıtma sistemleri kullanılıyor.

  • Bitkilerin fotosentez ihtiyacı özel olarak tasarlanmış LED ışık panelleriyle sağlanıyor.

  • Tamamen kapalı sistem sayesinde zararlı böceklerin içeri girmesi engelleniyor, böylece kimyasal tarım ilacı (pestisit) ihtiyacı tamamen ortadan kalkıyor.

Uzun ve zorlu kış aylarında büyük oranda işlenmiş ve konserve gıdalarla beslenen üs personeli, proje sayesinde lezzetli ve besleyici taze ürünlere erişim sağladı.

Uzun ve zorlu kış aylarında büyük oranda işlenmiş ve konserve gıdalarla beslenen üs personeli, proje sayesinde lezzetli ve besleyici taze ürünlere erişim sağladı.

Üstelik araştırmacılar üsteki personele bahçecilik eğitimi vererek uzun kutup gecelerinde moral ve motivasyon desteği de sundu.

Antarktika’nın izole yapısı, dondurucu koşulları ve dışarı çıkmak için özel kıyafet zorunluluğu nedeniyle Ay veya Mars yüzeyindeki bir uzay üssüne benzediğini belirten bilim insanları, bu test alanının bilinçli seçildiğini vurguluyor. Dış ortam havasından bağımsız çalışan bu kapalı sistem teknolojisinin, gelecekte uzay gezegenlerindeki koloni yaşamlarında sürdürülebilir gıda üretiminin temelini oluşturması hedefleniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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