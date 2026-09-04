Buzlarla Kaplı Yerde Tarım Başladı: Sebze Yetiştirmeyi Başardılar
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Dünyanın en zorlu ve dondurucu iklimine sahip Antarktika’da bilim insanları imkansızı başararak taze meyve ve sebze yetiştirmeyi başardı. Kutuptaki Marambio Üssü'nde kurulan özel teknolojik sera, dondurucu soğuklara rağmen personelin gıda ihtiyacını taze sebzelerle karşılamasını sağlıyor. Bu başarı, yalnızca kutup araştırmacıları için değil, gelecekteki Ay ve Mars görevlerinde astronotların gıda ihtiyacını karşılamak açısından da kritik bir dönüm noktası kabul ediliyor.
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Proje kapsamında 20 metrelik özel nakliye konteyneri kullanılarak kapalı bir uzay ekosistemi simüle edildi.
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Uzun ve zorlu kış aylarında büyük oranda işlenmiş ve konserve gıdalarla beslenen üs personeli, proje sayesinde lezzetli ve besleyici taze ürünlere erişim sağladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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