Buzlarla Kaplı Yerde Tarım Başladı: Sebze Yetiştirmeyi Başardılar

Dünyanın en zorlu ve dondurucu iklimine sahip Antarktika’da bilim insanları imkansızı başararak taze meyve ve sebze yetiştirmeyi başardı. Kutuptaki Marambio Üssü'nde kurulan özel teknolojik sera, dondurucu soğuklara rağmen personelin gıda ihtiyacını taze sebzelerle karşılamasını sağlıyor. Bu başarı, yalnızca kutup araştırmacıları için değil, gelecekteki Ay ve Mars görevlerinde astronotların gıda ihtiyacını karşılamak açısından da kritik bir dönüm noktası kabul ediliyor.

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