Siyahi Forvet Geliyor! Milli Takım’ın Sürpriz Forvet Kararı Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan’ın L1 Üçgen kanalında yaptığı açıklama gündem oldu. Arslan’ın iddiasına göre; milli takım teknik direktörü Montella, forvet konusunda yaşadığı sıkıntıları çözmek için devşirme bir forvet talep etti. Milli takım yöneticilerinin de yaptığı çalışmalar sonrasında A Milli Takım’ın Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde kadrosunda siyahi bir forvet olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya Kupası’na 2 maç sonunda veda eden milli takımda en konuşulan konulardan biri de Montella’nın forvet tercihleri oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Mehmet Arslan'ın açıklamaları:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın