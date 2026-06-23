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Siyahi Forvet Geliyor! Milli Takım’ın Sürpriz Forvet Kararı Ortaya Çıktı

etiket Siyahi Forvet Geliyor! Milli Takım’ın Sürpriz Forvet Kararı Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.06.2026 - 08:15 Son Güncelleme: 23.06.2026 - 08:25
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Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan’ın L1 Üçgen kanalında yaptığı açıklama gündem oldu. Arslan’ın iddiasına göre; milli takım teknik direktörü Montella, forvet konusunda yaşadığı sıkıntıları çözmek için devşirme bir forvet talep etti. Milli takım yöneticilerinin de yaptığı çalışmalar sonrasında A Milli Takım’ın Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde kadrosunda siyahi bir forvet olabilir.

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Dünya Kupası’na 2 maç sonunda veda eden milli takımda en konuşulan konulardan biri de Montella’nın forvet tercihleri oldu.

Dünya Kupası’na 2 maç sonunda veda eden milli takımda en konuşulan konulardan biri de Montella’nın forvet tercihleri oldu.

Kadroda Deniz Gül ve Can Uzun gibi oyuncular olmasına rağmen iki maça da Keren Aktürkoğlu ile başlayan Montella eleştirilerin hedefi oldu. Ancak Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan’ın iddiasına göre; Montella’nın bu tercihinin sebebi iki oyuncuyu da yeterli görmemesi. Bu nedenle de yeni bir yapılanma planlamasında olan TFF’nin forvet konusunu ‘devşirme modeli’ ile çözmesi planlanıyor. 

Mehmet Arslan’ın L1Üçgen kanalında Ufuk Kaan Karacan'a yaptığı açıklamaya göre; Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde yapılacak çalışmalar ile siyahi bir forvetin milli takıma dahil olabileceği iddia edildi.

İşte Mehmet Arslan'ın açıklamaları:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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