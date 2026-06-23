Siyahi Forvet Geliyor! Milli Takım’ın Sürpriz Forvet Kararı Ortaya Çıktı

Kadroda Deniz Gül ve Can Uzun gibi oyuncular olmasına rağmen iki maça da Keren Aktürkoğlu ile başlayan Montella eleştirilerin hedefi oldu. Ancak Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan’ın iddiasına göre; Montella’nın bu tercihinin sebebi iki oyuncuyu da yeterli görmemesi. Bu nedenle de yeni bir yapılanma planlamasında olan TFF’nin forvet konusunu ‘devşirme modeli’ ile çözmesi planlanıyor.

Mehmet Arslan’ın L1Üçgen kanalında Ufuk Kaan Karacan'a yaptığı açıklamaya göre; Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde yapılacak çalışmalar ile siyahi bir forvetin milli takıma dahil olabileceği iddia edildi.