Nihat Kahveci Milli Takım Yorumu Yaparken Çılgına Döndü: "Sevmeyenin Allah Belasını Versin"

Nihat Kahvesi, teknik direktör Montella’nın kendi hatalarıyla yüzleşmek yerine oyuncuların saçıyla veya bıyığıyla ilgilenmesini sert bir dille eleştirdi. Özellikle Kerem'in 85 dakika oyunda tutulması ve oyuncuya yerden oynamak yerine havadan top atılarak yanlış bir taktik uygulanması gibi hataların teknik direktör tarafından açıklanması ve kabullenilmesi gerektiğini savundu.

Montella’nın 'yurt dışında daha çok övülüyorum' sitemine tepki gösteren Nihat Kahveci, takım iyi oynadığında zaten gereken övgüyü verdiklerini, ileride 'İtalya milli takım hocası' olacağını ve geriye bile bakmayacağını söyledi.

TFF Başkanı’nın da ortada hiçbir şey yokken kaos yarattığını belirten Nihat Kahveci son olarak da “bu milli takımı sevmeyenin Allah belasını versin” dedi.