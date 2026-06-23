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Nihat Kahveci Milli Takım Yorumu Yaparken Çılgına Döndü: "Sevmeyenin Allah Belasını Versin"

etiket Nihat Kahveci Milli Takım Yorumu Yaparken Çılgına Döndü: "Sevmeyenin Allah Belasını Versin"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.06.2026 - 07:55

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Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, yorumcusu olduğu Youtube yayınında milli takım hakkında yorumlar yaparken çılgına döndü. Montella'nın açıklamalarına, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptıklarına tepki gösteren Nihat Kahveci 'İyi oynadığın da övdük sizi, bu milli takımı sevmeyenin Allah belasını versin' dedi.

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Nihat Kahveci'den Montella ve İbrahim Hacıosmanoğlu'na sert sözler!

Nihat Kahveci'den Montella ve İbrahim Hacıosmanoğlu'na sert sözler!

Nihat Kahvesi, teknik direktör Montella’nın kendi hatalarıyla yüzleşmek yerine oyuncuların saçıyla veya bıyığıyla ilgilenmesini sert bir dille eleştirdi. Özellikle Kerem'in 85 dakika oyunda tutulması ve oyuncuya yerden oynamak yerine havadan top atılarak yanlış bir taktik uygulanması gibi hataların teknik direktör tarafından açıklanması ve kabullenilmesi gerektiğini savundu. 

Montella’nın 'yurt dışında daha çok övülüyorum' sitemine tepki gösteren Nihat Kahveci, takım iyi oynadığında zaten gereken övgüyü verdiklerini, ileride 'İtalya milli takım hocası' olacağını ve geriye bile bakmayacağını söyledi. 

TFF Başkanı’nın da ortada hiçbir şey yokken kaos yarattığını belirten Nihat Kahveci son olarak da “bu milli takımı sevmeyenin Allah belasını versin” dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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