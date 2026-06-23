Zirvedeki Okyanus: Dünyanın En Yüksek Noktası Everest, Bir Zamanlar Denizin Dibindeydi!

Araştırmacılar, deniz seviyesinden yaklaşık 9 kilometre yukarıda deniz zambakları (krinoidler), trilobitler ve çeşitli mikroskobik deniz kabuklularının kalıntılarını keşfettiler. Yaklaşık 400 milyon yıl öncesine (Ordovisiyen dönemi) tarihlenen bu fosiller, akıllara tek bir soruyu getiriyor: Bir okyanus tabanı nasıl oldu da bulutların üzerine çıktı?

Bu doğa mucizesinin arkasındaki başrol oyuncusu, Dünya'nın kabuğunu sürekli olarak şekillendiren Levha Tektoniği. Milyonlarca yıl önce Asya kıtası ile o dönem dev bir ada olan Hindistan arasında Tetis Okyanusu adı verilen geniş ve sığ bir deniz bulunuyordu. Everest'in zirvesinde bulunan canlılar, bir zamanlar bu sıcak sularda yaşıyor ve öldüklerinde okyanus tabanına çöküyorlardı. Zamanla bu kalıntılar birikerek devasa kireçtaşı katmanlarına dönüştü.

Hikayenin dönüm noktası, Hindistan levhasının amansız bir şekilde kuzeye doğru sürüklenmesiyle başladı. Yaklaşık 50 milyon yıl önce Hindistan levhası, devasa bir hızla (jeolojik ölçekte) Avrasya levhasına çarptı.

Bu çarpışma öylesine şiddetliydi ki, iki kıta arasında kalan Tetis Okyanusu'nun tabanı preslenerek sıkıştı, kıvrıldı ve devasa bir güçle yukarı doğru itildi. Okyanusun dibindeki o kireçtaşı katmanları, gökyüzüne doğru yükselerek bugün 'Dünyanın Çatısı' olarak bildiğimiz Himalayaları ve Everest'i oluşturdu.

Bu devasa jeolojik olay sadece geçmişte kalmış bir hikaye değil; çarpışma bugün bile devam ediyor! Hindistan levhası hala Asya'nın altına doğru itildiği için, Everest Dağı ve Himalayalar her yıl birkaç milimetre yükselmeyi sürdürüyor.

Dağcılar bugün zirveye ulaştıklarında sadece Dünya'nın en yüksek noktasına değil, aynı zamanda milyonlarca yıl öncesinin okyanus tabanına da ayak basmış oluyorlar. Everest, doğanın ne kadar güçlü ve dönüştürücü olabileceğinin en sessiz ama en ihtişamlı kanıtı olarak gökyüzüne uzanmaya devam ediyor.