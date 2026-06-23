Zirvedeki Okyanus: Dünyanın En Yüksek Noktası Everest, Bir Zamanlar Denizin Dibindeydi!
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Kaynak: https://www.sciencefocus.com/planet-e...
Gezegenimizin en yüksek noktası olan Everest Dağı'nın zirvesine tırmandığınızı hayal edin. Bulutların çok üzerindesiniz, nefes almak bile zor... Peki bastığınız o kayaların, milyonlarca yıl önce sıcak bir okyanusun tabanı olduğunu söylesek? Bilim insanlarının Everest'in zirvesinde bulduğu deniz fosilleri, dünyanın sarsıcı jeolojik geçmişine ışık tutuyor.
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Jeologlar, Everest'in zirvesini oluşturan ve Qomolangma Formasyonu olarak adlandırılan en üst kaya katmanının, tamamen denizel tortul kayalardan, özellikle de gri kireçtaşından oluştuğunu belirtiyor. İşin en çarpıcı yanı ise bu kayaların içinde hapsolmuş fosiller.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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