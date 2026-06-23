400 Kovanlık Tır Kazası: Milyonlarca Bal Arısı Serbest Kaldı, Halka "Evden Çıkmayın" Uyarısı Yapıldı
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Kaynak: https://abcnews.com/US/wireStory/mill...
ABD'nin Teksas eyaletinde, yüzlerce kovan taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu milyonlarca bal arısı kırsal bir mahalleye dağıldı. Yetkililer bölge halkına evden çıkmama uyarısı yaparken, yerel arıcılar devasa bir maddi zarara yol açan kazada hayatta kalan kovanları kurtarmak için seferber oldu.
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ABD'nin Teksas eyaletinde, pazar sabahı yaşanan sıra dışı trafik kazası bölgede büyük bir hareketliliğe neden oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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