400 Kovanlık Tır Kazası: Milyonlarca Bal Arısı Serbest Kaldı, Halka "Evden Çıkmayın" Uyarısı Yapıldı

Houston'ın doğusunda, Louisiana sınırında yer alan Orange County'de yaklaşık 400 arı kovanı taşıyan bir tırın devrilmesiyle milyonlarca bal arısı kırsal bir mahalleye yayıldı. Olayın hemen ardından acil durum ekipleri hızla harekete geçerek çevredeki yolları trafiğe kapattı. Mahalle sakinlerine güvenlikleri için kapı ve pencerelerini sıkıca kapatarak evlerinden çıkmamaları yönünde acil uyarılar yapıldı. İlk belirlemelere göre bölgede herhangi bir arı sokması vakası veya ciddi bir yaralanma bildirilmedi.

Kazanın, Kuzey Dakota'ya doğru yola çıkan tır şoförünün rotasını şaşırıp dar sokaklara sahip bir mahalleye girmesiyle meydana geldiği öğrenildi. Henüz yolculuğun çok başındayken dar bir virajı dönmeye çalışan devasa römork dengesini kaybederek devrildi. Kovanların asıl sahibinin kim olduğu yetkililer tarafından araştırılmaya devam ederken, kazanın haberini alan yerel arıcılık topluluğu büyük bir dayanışma örneği sergiledi.

Bölgedeki üç dört farklı işletmeden gönüllüler, kaza mahalline koşarak etrafa saçılan kovanları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Kurtarma çalışmalarına oğlu ve çalışanlarıyla birlikte katılan yerel işletmeci Chris Moore, tırdaki 408 kovandan sadece dörtte birinin kurtarılabileceğini öngörüyor. Moore'a göre bu kolonilerin geleceği büyük oranda kraliçe arıların yaşanan sarsıntıdan sağ çıkıp çıkmamasına bağlı. Uzmanlar, tek seferde yaşanan böylesi büyük bir zayiatın, arıcılar için sadece kovan kaybı değil, aynı zamanda ciddi bir gelir kaybı anlamına geldiğinin altını çiziyor.

Özellikle tarımsal tozlaşmayı desteklemek ve bal üretimini artırmak için mevsimlere göre kovanların ülke çapında taşınması, sektörde oldukça yaygın ve elzem bir uygulama olarak biliniyor. Mahalledeki başıboş arıları toplamak için çeşitli noktalara yakalama kutuları yerleştiren gönüllüler, bölgenin arılardan tamamen arındırılmasının biraz zaman alacağını belirtiyor. Benzer bir arı nakliyesi kazası, geçtiğimiz nisan ayında Tennessee otoyolunda da yaşanmış ve trafiğin uzun süre kilitlenmesine sebep olmuştu.