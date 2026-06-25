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Doğayı Korumak İçin Ağaçları Kestiler: Sıra Dışı Çevre Projesi Ülkede Tartışma Yarattı

Doğayı Korumak İçin Ağaçları Kestiler: Sıra Dışı Çevre Projesi Ülkede Tartışma Yarattı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 21:11
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Belçika, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında alışılagelmişin dışında bir çevresel restorasyon projesi yürütüyor. Ülke genelinde geçmiş dönemlerde tarım arazisine dönüştürülen bölgelerde ağaçlar kesiliyor, drenaj kanalları kapatılıyor ve kontrollü su baskınları oluşturuluyor. Bu radikal stratejiyle, yüzlerce yıl önce yok olan ve küresel ısınmayı önlemede hayati önem taşıyan turbalıkların yeniden canlandırılması amaçlanıyor. Ancak proje kapsamında kesilen binlerce ağaç çevre aktivistleri tarafından eleştirilerin hedefi oldu.

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Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/e...
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Yeryüzünün En Etkili Karbon Depolarını Yeniden Hayata Döndürmeyi Amaçlıyorlar

Yeryüzünün En Etkili Karbon Depolarını Yeniden Hayata Döndürmeyi Amaçlıyorlar

Uzmanlar, turbalıkların dünya yüzeyinin yalnızca küçük bir bölümünü kaplamasına rağmen, karasal ekosistemler arasında en yüksek karbon depolama kapasitesine sahip alanlar olduğunu belirtiyor. Geçmişte tarım ve ormancılık faaliyetleri amacıyla kurutulan bu bölgeler, atmosferdeki karbonu hapsetme özelliğini kaybederek sera gazı salınımı yapan tehlikeli kaynaklar haline dönüşme riski barındırıyor. Proje kapsamında su seviyelerinin yeniden yükseltilmesiyle, kuruyan turba tabakalarının ıslatılması ve karbonu yüzlerce yıl boyunca bünyesinde tutması hedefleniyor.

Yapay Müdahalelerin Sonlandırılması Doğal Afetlere Karşı Tampon Oluşturuyor

Yapay Müdahalelerin Sonlandırılması Doğal Afetlere Karşı Tampon Oluşturuyor

Restorasyon çalışmaları, geçmişte açılan drenaj hendeklerinin kapatılması ve su akışını engelleyen bazı ağaçların kaldırılması esasına dayanıyor. Suyun bölgede doğal yollarla birikmesi, yalnızca karbon salınımını engellemekle kalmıyor; aynı zamanda suyun filtrelenmesini sağlarken kuraklık ve ani taşkınlara karşı doğal bir koruma kalkanı işlevi görüyor. Ayrıca bu sulak alanlar, nesli tükenmekte olan birçok bitki ve hayvan türü için korunaklı bir yaşam alanı sunuyor.

Avrupa Birliği Genelinde Sulak Alanların Canlandırılması Hız kazanıyor

Avrupa Birliği Genelinde Sulak Alanların Canlandırılması Hız kazanıyor

Sağlıklı turbalıkların dünya genelindeki tüm ormanların toplamından yaklaşık iki kat daha fazla karbon depolayabildiği gerçeği, Avrupa'nın çevre politikalarını şekillendiriyor. Avrupa Birliği'nin doğa restorasyon hedefleri doğrultusunda Belçika'nın yanı sıra Hollanda, Almanya, İrlanda ve Polonya gibi ülkelerde de benzer sulak alan projeleri hayata geçiriliyor. Bilim insanları, bu ekosistemlerin önümüzdeki yıllarda küresel iklim stratejilerinin en önemli parçası olacağını öngörüyor. Öte yandan bazı çevre aktivistleri, karbon tutma amacıyla da olsa yetişmiş ağaçların kesilmesinin mevcut ekosisteme kısa vadede zarar verdiğini ve ani mikroiklim değişikliklerine yol açtığını savunarak projeyi eleştiriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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