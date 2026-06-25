Doğayı Korumak İçin Ağaçları Kestiler: Sıra Dışı Çevre Projesi Ülkede Tartışma Yarattı

Sağlıklı turbalıkların dünya genelindeki tüm ormanların toplamından yaklaşık iki kat daha fazla karbon depolayabildiği gerçeği, Avrupa'nın çevre politikalarını şekillendiriyor. Avrupa Birliği'nin doğa restorasyon hedefleri doğrultusunda Belçika'nın yanı sıra Hollanda, Almanya, İrlanda ve Polonya gibi ülkelerde de benzer sulak alan projeleri hayata geçiriliyor. Bilim insanları, bu ekosistemlerin önümüzdeki yıllarda küresel iklim stratejilerinin en önemli parçası olacağını öngörüyor. Öte yandan bazı çevre aktivistleri, karbon tutma amacıyla da olsa yetişmiş ağaçların kesilmesinin mevcut ekosisteme kısa vadede zarar verdiğini ve ani mikroiklim değişikliklerine yol açtığını savunarak projeyi eleştiriyor.