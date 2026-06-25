Doğayı Korumak İçin Ağaçları Kestiler: Sıra Dışı Çevre Projesi Ülkede Tartışma Yarattı
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Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/e...
Belçika, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında alışılagelmişin dışında bir çevresel restorasyon projesi yürütüyor. Ülke genelinde geçmiş dönemlerde tarım arazisine dönüştürülen bölgelerde ağaçlar kesiliyor, drenaj kanalları kapatılıyor ve kontrollü su baskınları oluşturuluyor. Bu radikal stratejiyle, yüzlerce yıl önce yok olan ve küresel ısınmayı önlemede hayati önem taşıyan turbalıkların yeniden canlandırılması amaçlanıyor. Ancak proje kapsamında kesilen binlerce ağaç çevre aktivistleri tarafından eleştirilerin hedefi oldu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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