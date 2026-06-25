Tek Başına 7 Milyon Kapak Topladı: Ödül Olarak Savaş Uçağı 'Kazandı'
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Kaynak: https://supercarblondie.com/pepsi-fig...
Pazarlama tarihinin en sıra dışı davalarından biri, tam 30 yıl sonra ezber bozan bir reklam kampanyasıyla tatlıya bağlandı. 1996 yılında Pepsi’nin reklamında gördüğü Harrier savaş uçağını kazanabileceğine inanan John Leonard, dönemin mahkemelerinde hüsrana uğrasa da 2026 yılında hayallerinin ötesinde bir ödülle buluştu. ABD’li havayolu şirketi Frontier Airlines, popüler kültüre damga vuran bu ısrarı ödüllendirerek Leonard’ın hak iddia ettiği 7 milyon Pepsi puanını, 7 milyon uçuş miline dönüştürdü.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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