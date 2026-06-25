Tek Başına 7 Milyon Kapak Topladı: Ödül Olarak Savaş Uçağı 'Kazandı'

Her şey, Pepsi'nin 'Pepsi Points' adlı sadakat programını tanıtmak için çektiği o meşhur reklamla başladı. Tişörtlerden ceketlere kadar pek çok hediyenin listelendiği reklamın finalinde, okula dikey iniş yapan askeri bir jet belirdi ve ekranda 'Harrier Savaş Uçağı: 7.000.000 Puan' yazısı çıktı. İzleyenlerin büyük kısmı bunu mizahi bir absürtlük olarak görse de, o dönem üniversite öğrencisi olan Seattlelı John Leonard reklamı ciddi bir taahhüt olarak kabul etti.