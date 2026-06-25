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Tek Başına 7 Milyon Kapak Topladı: Ödül Olarak Savaş Uçağı 'Kazandı'

Tek Başına 7 Milyon Kapak Topladı: Ödül Olarak Savaş Uçağı 'Kazandı'

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 22:51
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Pazarlama tarihinin en sıra dışı davalarından biri, tam 30 yıl sonra ezber bozan bir reklam kampanyasıyla tatlıya bağlandı. 1996 yılında Pepsi’nin reklamında gördüğü Harrier savaş uçağını kazanabileceğine inanan John Leonard, dönemin mahkemelerinde hüsrana uğrasa da 2026 yılında hayallerinin ötesinde bir ödülle buluştu. ABD’li havayolu şirketi Frontier Airlines, popüler kültüre damga vuran bu ısrarı ödüllendirerek Leonard’ın hak iddia ettiği 7 milyon Pepsi puanını, 7 milyon uçuş miline dönüştürdü.

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Kaynak

Kaynak: https://supercarblondie.com/pepsi-fig...
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Şaka amaçlı hazırlanan reklam filmi bir öğrencinin girişimiyle gerçeğe dönüştü

Şaka amaçlı hazırlanan reklam filmi bir öğrencinin girişimiyle gerçeğe dönüştü

Her şey, Pepsi'nin 'Pepsi Points' adlı sadakat programını tanıtmak için çektiği o meşhur reklamla başladı. Tişörtlerden ceketlere kadar pek çok hediyenin listelendiği reklamın finalinde, okula dikey iniş yapan askeri bir jet belirdi ve ekranda 'Harrier Savaş Uçağı: 7.000.000 Puan' yazısı çıktı. İzleyenlerin büyük kısmı bunu mizahi bir absürtlük olarak görse de, o dönem üniversite öğrencisi olan Seattlelı John Leonard reklamı ciddi bir taahhüt olarak kabul etti.

Mahkeme aklı başında bir insanın bir içecek kampanyasında savaş uçağı verileceğine inanmayacağına hükmetti

Mahkeme aklı başında bir insanın bir içecek kampanyasında savaş uçağı verileceğine inanmayacağına hükmetti

Kampanya kurallarındaki bir açığı fark eden Leonard, eksik puanların nakit para karşılığında satın alınabildiğini gördü. Yatırımcıların da desteğini arkasına alarak gerekli bütçeyi denkleştirdi ve 7 milyon puanı toplayıp Pepsi’den uçağını talep etti. Şirket bunun sadece bir şaka olduğunu savunarak talebi reddedince olay yargıya taşındı. Ancak mahkeme, makul bir insanın bir meşrubat kampanyasında savaş uçağı verileceğine inanmayacağını belirterek Pepsi lehine karar verdi. Belgesellere bile konu olan bu tarihi hukuk mücadelesinde Leonard’ın jet rüyası o gün için son buldu.

Yarım kalan hukuk mücadelesi otuz yıl sonra gelen ömür boyu uçuş biletiyle taçlandı

Yarım kalan hukuk mücadelesi otuz yıl sonra gelen ömür boyu uçuş biletiyle taçlandı

Yıllar boyunca sinema ve reklam dünyasında konuşulan bu hikaye, Frontier Airlines'ın Super Bowl kampanyasıyla beklenmedik bir finale sahne oldu. Şirket, bugün 50’li yaşlarında olan Leonard’a sembolik bir yolcu uçağı anahtarı ve ailesiyle ömür boyu ücretsiz seyahat etmesini sağlayacak milyonlarca mil hediye etti. Zaten askeri bir jeti yürütmenin imkansız olduğunu belirten Leonard, bu pratik ödülle yarım kalan hikayesini nihayet mutlu sonla taçlandırdı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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