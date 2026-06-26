Uçurumun Ucunda 70 Kilo Altın Buldu: Yetkililer Bölgeyi Kapatarak 193 Altın Esere El Koydu

Arkeolog Tao Zhenggang öncülüğündeki incelemelerde, eserlerden birinin üzerinde milattan sonra 758 yılına tekabül eden 'Qianyuan Yuan Nian' ibaresi saptandı. Bu tarih, Çin tarihinin en çalkantılı süreçlerinden biri kabul edilen An Luşan İsyanı’nın en şiddetli günlerini temsil ediyordu. Uzmanlar, dönemin resmi memur unvanlarını taşıyan bu eserlerin iç savaş esnasında yağmadan korumak amacıyla güvenli bir bölgeye saklandığını ancak sahibinin hayatta kalamayıp hazineyi geri alamadığını düşünüyor. Ulusal kültür varlığı statüsüne alınan bu paha biçilemez parçalar, bugün Şanşi Müzesi envanterinde sergileniyor. Geriye kalan diğer eserler ise devletin ilgili kurumlarınca koruma altında tutuluyor.