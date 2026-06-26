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Uçurumun Ucunda 70 Kilo Altın Buldu: Yetkililer Bölgeyi Kapatarak 193 Altın Esere El Koydu

Uçurumun Ucunda 70 Kilo Altın Buldu: Yetkililer Bölgeyi Kapatarak 193 Altın Esere El Koydu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 16:31
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Çin’in Şanşi eyaletine bağlı Pinglu Xian ilçesinde kazara yapılan bir keşif, ülkenin en büyük arkeolojik hazinelerinden birini gün yüzüne çıkardı. Tunjungou köyünde yaşayan 25 yaşındaki çiftçi Hei Yun, hayvanlarına bahar otu toplamak amacıyla çıktığı sarp dağlık arazide, Tang Hanedanlığı dönemine ait devasa bir altın koleksiyonu buldu. Bölgedeki otların büyük ölçüde tükenmesi üzerine köy halkının çıkmaya cesaret edemediği dik kayalıklara tırmanan genç çiftçi, dünya arkeoloji tarihinin en kıymetli buluntularından birini tek başına keşfetti. Bu olay, modern Çin arkeolojisinde tarihi bir dönüm noktası olarak resmi kayıtlara geçti.

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Kaynak: https://nguoiquansat.vn/phong-toa-tic...
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Sarp kayalıklardaki ot toplama mesaisi toprağa gömülü gizemli kutuyu ortaya çıkardı

Sarp kayalıklardaki ot toplama mesaisi toprağa gömülü gizemli kutuyu ortaya çıkardı
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İnsan ayağının basmadığı sarp yamaçta ot köklerini kazıyan Hei Yun, toprağın altında sert bir cisme çarptı. Kazıyı biraz daha derinleştiren çiftçi, zamanla neredeyse tamamen çürümüş ahşap bir kutuya ulaştı. Kutunun kapağını açtığında yeşilimsi sarı renkte parıldayan metallerle karşılaşan Hei Yun; külçeler, levhalar, bilezikler ve çeşitli süs eşyalarından oluşan bu ağır eserleri tek başına dağdan aşağı taşıdı. İlk etapta köy halkı söz konusu buluntuların tarihi önemini fark edemedi ve bazı vatandaşlar bu metalleri eriterek gündelik eşyaya dönüştürmeyi planladı. Ancak bu tarihi hata, yetkililerin devreye girmesiyle önlendi.

Kooperatife götürülen parçaların yüksek saflıkta antik altın olduğu belirlendi

Kooperatife götürülen parçaların yüksek saflıkta antik altın olduğu belirlendi

Eserlerin kontrol amacıyla yerel kooperatife götürülmesiyle birlikte durumun tarihi boyutu anlaşıldı. Yapılan ilk testlerde metallerin çok yüksek oranda saf altın içerdiği ve üzerlerinde çeşitli antik yazılar yer aldığı tespit edildi. Olayın yerel yönetimlere bildirilmesinin hemen ardından bölgeye sevk edilen arkeoloji uzmanları, alanı tam güvenlik çemberine aldı. Resmi sayım sonuçları, koleksiyonun toplam 193 parça eserden oluştuğunu ve ağırlığının tam 68,5 kiloya ulaştığını gösterdi. Yapılan detaylı laboratuvar analizleri sonucunda ise bu nadide parçaların yüzde 95’in üzerinde bir altın saflığı barındırdığı kesinlik kazandı.

Külçelerin üzerindeki oymalı yazılar iç savaş dönemine işaret ediyor

Külçelerin üzerindeki oymalı yazılar iç savaş dönemine işaret ediyor

Arkeolog Tao Zhenggang öncülüğündeki incelemelerde, eserlerden birinin üzerinde milattan sonra 758 yılına tekabül eden 'Qianyuan Yuan Nian' ibaresi saptandı. Bu tarih, Çin tarihinin en çalkantılı süreçlerinden biri kabul edilen An Luşan İsyanı’nın en şiddetli günlerini temsil ediyordu. Uzmanlar, dönemin resmi memur unvanlarını taşıyan bu eserlerin iç savaş esnasında yağmadan korumak amacıyla güvenli bir bölgeye saklandığını ancak sahibinin hayatta kalamayıp hazineyi geri alamadığını düşünüyor. Ulusal kültür varlığı statüsüne alınan bu paha biçilemez parçalar, bugün Şanşi Müzesi envanterinde sergileniyor. Geriye kalan diğer eserler ise devletin ilgili kurumlarınca koruma altında tutuluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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