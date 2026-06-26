Uçurumun Ucunda 70 Kilo Altın Buldu: Yetkililer Bölgeyi Kapatarak 193 Altın Esere El Koydu
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Kaynak: https://nguoiquansat.vn/phong-toa-tic...
Çin’in Şanşi eyaletine bağlı Pinglu Xian ilçesinde kazara yapılan bir keşif, ülkenin en büyük arkeolojik hazinelerinden birini gün yüzüne çıkardı. Tunjungou köyünde yaşayan 25 yaşındaki çiftçi Hei Yun, hayvanlarına bahar otu toplamak amacıyla çıktığı sarp dağlık arazide, Tang Hanedanlığı dönemine ait devasa bir altın koleksiyonu buldu. Bölgedeki otların büyük ölçüde tükenmesi üzerine köy halkının çıkmaya cesaret edemediği dik kayalıklara tırmanan genç çiftçi, dünya arkeoloji tarihinin en kıymetli buluntularından birini tek başına keşfetti. Bu olay, modern Çin arkeolojisinde tarihi bir dönüm noktası olarak resmi kayıtlara geçti.
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Sarp kayalıklardaki ot toplama mesaisi toprağa gömülü gizemli kutuyu ortaya çıkardı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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