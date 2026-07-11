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Yaşam
Lego Gibi Sökülüp Yeniden Kurulan Evler Geliyor

Lego Gibi Sökülüp Yeniden Kurulan Evler Geliyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.07.2026 - 12:31
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Evden çalışma ve minimalist yaşam derken şimdi de Lego gibi sökülüp yeniden kurulabilen evler gündemde. Yani artık her şey daha hibrit ve taşınabilir halde. 

Avusturya'nın Graz Teknik Üniversitesi araştırmacıları, evlerin ve binaların yıkılmak yerine parçalarına ayrılarak yeniden kullanılabilmesini sağlayacak bir sistem geliştirdiler. Bu yenilikçi yaklaşım, Lego oyuncağına benzer bir mantıkla çalışıyor ve evlerin sökülüp yeniden kurulabilmesini mümkün kılıyor. Peki, bu Lego evler nasıl inşa ediliyor? İşte, detaylar.

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İnşaatta Yeni Dönem: Yıkmak Yok, Yeniden Kullanmak Var!

İnşaatta Yeni Dönem: Yıkmak Yok, Yeniden Kullanmak Var!

İnşaat sektörü, dünya çapında büyük miktarda atık ve karbon salımı oluşturan alanların başında geliyor. Özellikle eski yapıların yıkılması hem çevreye zarar veriyor hem de kullanılabilir malzemelerin kaybolmasına neden oluyor.

Ancak TU Graz'daki araştırmacılar bu soruna yenilikçi bir çözüm getiriyor. Ekip, geleneksel 'yık ve yeniden inşa et' yaklaşımı yerine 'sök ve yeniden kullan' modelini uygulamayı hedefliyor.

Evler Artık Lego Gibi Birleştirilebilecek

Yeni sistem, geleneksel harç yerine yeniden kullanılabilir bağlantılar kullanmayı öneriyor. Bu sayede duvar elemanları, hasar görmeden sökülebiliyor ve başka bir binanın inşasında yeniden kullanılabiliyor.

Araştırmacıların geliştirdiği bu yöntem, bir Lego setini dağıtarak aynı parçalarla yeni bir yapı oluşturmayı andırıyor. Bu şekilde, bir bina ömrünü tamamladığında tamamen yok olmak yerine yeni bir binanın parçası haline gelebiliyor. Bu yaklaşım, sürdürülebilirlik ve çevre dostu inşaat uygulamalarına yeni bir boyut kazandırıyor.

Lego Evler Enerji Verimliliği de Sağlıyor

Lego Evler Enerji Verimliliği de Sağlıyor

Projede kullanılan 44 santimetrelik özel duvar elemanları, ısı yalıtımını maksimize etmek için yalıtım malzemeleri ile donatılıyor. Fabrikada önceden hazırlanan bu parçalar, inşaat sürecini hızlandırırken çalışma yükünü de azaltıyor.

Araştırmacılara göre sistem, yalnızca pratik değil aynı zamanda çevre açısından da önemli avantajlar sunuyor. Üç farklı kullanım döngüsü değerlendirildiğinde geleneksel yöntemlere kıyasla karbon emisyonlarında yaklaşık yüzde 60 azalma sağlanabiliyor.

Test Edildi: Bina Söküldü ve Yeniden Kuruldu

Bu yeni teknoloji, bir deneme yapısı üzerinde test edildi. İlk olarak tamamen sökülen yapı, daha sonra farklı bir konumda yeniden inşa edildi. Yeniden inşa edilen bina, gerekli güvenlik standartlarını karşıladı ve bu yeni sistemin uygulanabilir olduğunu kanıtladı.

Eğer bu teknoloji yaygınlaşırsa gelecekte evler, tıpkı Lego parçaları gibi kurulabilen, taşınabilen ve yeniden hayat bulan yapılar haline gelebilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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