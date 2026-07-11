Lego Gibi Sökülüp Yeniden Kurulan Evler Geliyor

İnşaat sektörü, dünya çapında büyük miktarda atık ve karbon salımı oluşturan alanların başında geliyor. Özellikle eski yapıların yıkılması hem çevreye zarar veriyor hem de kullanılabilir malzemelerin kaybolmasına neden oluyor.

Ancak TU Graz'daki araştırmacılar bu soruna yenilikçi bir çözüm getiriyor. Ekip, geleneksel 'yık ve yeniden inşa et' yaklaşımı yerine 'sök ve yeniden kullan' modelini uygulamayı hedefliyor.

Evler Artık Lego Gibi Birleştirilebilecek

Yeni sistem, geleneksel harç yerine yeniden kullanılabilir bağlantılar kullanmayı öneriyor. Bu sayede duvar elemanları, hasar görmeden sökülebiliyor ve başka bir binanın inşasında yeniden kullanılabiliyor.

Araştırmacıların geliştirdiği bu yöntem, bir Lego setini dağıtarak aynı parçalarla yeni bir yapı oluşturmayı andırıyor. Bu şekilde, bir bina ömrünü tamamladığında tamamen yok olmak yerine yeni bir binanın parçası haline gelebiliyor. Bu yaklaşım, sürdürülebilirlik ve çevre dostu inşaat uygulamalarına yeni bir boyut kazandırıyor.