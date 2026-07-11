Lego Gibi Sökülüp Yeniden Kurulan Evler Geliyor
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Evden çalışma ve minimalist yaşam derken şimdi de Lego gibi sökülüp yeniden kurulabilen evler gündemde. Yani artık her şey daha hibrit ve taşınabilir halde.
Avusturya'nın Graz Teknik Üniversitesi araştırmacıları, evlerin ve binaların yıkılmak yerine parçalarına ayrılarak yeniden kullanılabilmesini sağlayacak bir sistem geliştirdiler. Bu yenilikçi yaklaşım, Lego oyuncağına benzer bir mantıkla çalışıyor ve evlerin sökülüp yeniden kurulabilmesini mümkün kılıyor. Peki, bu Lego evler nasıl inşa ediliyor? İşte, detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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