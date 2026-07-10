3,5 Milyon TL'lik Altın Dolu Çantayı Teslim Eden İşçiye Bir Maaş İkramiye

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Fatih Cesur, görevi sırasında yol kenarında bir çanta buldu. Çantayı açtığında içinde yüklü miktarda altın ve para olduğunu fark etti. Hiç tereddüt etmeden durumu polis ekiplerine bildiren Cesur, çantayı eksiksiz şekilde emniyet güçlerine teslim etti.

Yapılan incelemelerin ardından çantanın sahibi kısa sürede tespit edildi. Çantanın içerisinde ise; yaklaşık 400 gram külçe altın, 14 çeyrek altın, 7 altın bilezik, 2 Osmanlı tuğralı altın ile bir miktar nakit para çıktı. Toplam değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan eşyaların eksiksiz şekilde sahibine ulaştırılması, büyük memnuniyet yarattı.