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3,5 Milyon TL'lik Altın Dolu Çantayı Teslim Eden İşçiye Bir Maaş İkramiye

3,5 Milyon TL'lik Altın Dolu Çantayı Teslim Eden İşçiye Bir Maaş İkramiye

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 11:05 Son Güncelleme: 10.07.2026 - 11:08
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Düzce'de temizlik görevlisi olarak çalışan Fatih Cesur, içinde yaklaşık 3,5 milyon TL değerinde altın ve para bulunan çanta buldu. Çantayı polise teslim eden Cesur, örnek davranışıyla takdir topladı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise Cesur'un dürüst davranışını ödülsüz bırakmadı. Bir maaş ikramiye ile ödüllendirilen belediye görevlisinin bulduğu çantada, 400 gram külçe altın olduğu öğrenildi. 

İşte, detaylar: 

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3,5 Milyonluk Çantadan Külçe Altın Çıktı

3,5 Milyonluk Çantadan Külçe Altın Çıktı

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Fatih Cesur, görevi sırasında yol kenarında bir çanta buldu. Çantayı açtığında içinde yüklü miktarda altın ve para olduğunu fark etti. Hiç tereddüt etmeden durumu polis ekiplerine bildiren Cesur, çantayı eksiksiz şekilde emniyet güçlerine teslim etti.

Yapılan incelemelerin ardından çantanın sahibi kısa sürede tespit edildi. Çantanın içerisinde ise; yaklaşık 400 gram külçe altın, 14 çeyrek altın, 7 altın bilezik, 2 Osmanlı tuğralı altın ile bir miktar nakit para çıktı. Toplam değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan eşyaların eksiksiz şekilde sahibine ulaştırılması, büyük memnuniyet yarattı.

Dürüst Davranışı Ödülsüz Kalmadı

Dürüst Davranışı Ödülsüz Kalmadı

Örnek davranışın ardından Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Fatih Cesur'u görev yaptığı sırada ziyaret etti. Cesur'u tebrik eden Özlü, dürüstlüğü ve belediyeyi en iyi şekilde temsil eden davranışı nedeniyle kendisine bir maaş tutarında ikramiye verildiğini açıkladı.

Ziyarette konuşan Başkan Özlü, kamu görevlilerinin sergilediği bu tür örnek davranışların toplum adına büyük değer taşıdığını belirterek Fatih Cesur'a teşekkür etti. Yaşananlar sosyal medyada da gündem oldu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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