3,5 Milyon TL'lik Altın Dolu Çantayı Teslim Eden İşçiye Bir Maaş İkramiye
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Düzce'de temizlik görevlisi olarak çalışan Fatih Cesur, içinde yaklaşık 3,5 milyon TL değerinde altın ve para bulunan çanta buldu. Çantayı polise teslim eden Cesur, örnek davranışıyla takdir topladı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise Cesur'un dürüst davranışını ödülsüz bırakmadı. Bir maaş ikramiye ile ödüllendirilen belediye görevlisinin bulduğu çantada, 400 gram külçe altın olduğu öğrenildi.
İşte, detaylar:
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3,5 Milyonluk Çantadan Külçe Altın Çıktı
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Dürüst Davranışı Ödülsüz Kalmadı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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