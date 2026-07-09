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Yaşam
500 Yıllık Vauban Kalesi Otele Dönüşüyor

500 Yıllık Vauban Kalesi Otele Dönüşüyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 11:04
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Vauban Kalesi'nin (La Citadelle Vauban) yarım asırdır korunan gizemi dünyaya açılıyor! Fransa'nın batısında, Bretagne kıyılarının açıklarında yer alan Belle-Île-en-Mer Adası'ndaki 16. yüzyıla ait kale, otel oluyor. 500 yıllık kalenin keşif ve restorasyon süreci ise bizi de Atlantik kıyılarının savunma tarihine doğru bir yolculuğa çıkarıyor! 

İşte, detaylar:

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Beş Asırlık Tarihi Yapı Otel Oluyor!

Beş Asırlık Tarihi Yapı Otel Oluyor!

Fransa'nın Bretagne açıklarında bulunan Belle-Île-en-Mer Adası'nın en dikkat çekici yapılarından biri olan Vauban Kalesi, kapsamlı bir restorasyon sürecine giriyor. Yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip tarihi yapı, özgün mimarisi korunarak lüks bir otel olarak yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor.

Projeyle birlikte yalnızca tarihi surlar ve yapılar restore edilmeyecek; aynı zamanda kalenin kültürel mirası gelecek nesillere aktarılırken bölgenin turizmine de önemli katkı sağlanması hedefleniyor. Restorasyon projesi ise otel grubu Accor ile Fransa'nın kamu yatırım kuruluşu Banque des Territoires ortaklığında hayata geçiriliyor.

Devasa Kale'de 90 Oda Olacak! 

Proje tamamlandığında Vauban Kalesi, 57 oda, 24 süit, 6 dubleks, 2 daire ve 1 evden oluşan toplam 90 konaklama birimine sahip lüks bir otel ile birlikte müzeye, iki restorana, bara ve yaklaşık 2 bin metrekarelik bir wellness alanına ev sahipliği yapacak.

Vauban'ın İzlerini Taşıyan Bir Savunma Yapısı

Vauban'ın İzlerini Taşıyan Bir Savunma Yapısı

Kalenin ilk bölümleri 16. yüzyılda inşa edilirken, yapı 17. yüzyılda Fransa'nın en önemli askeri mühendislerinden Sébastien Le Prestre de Vauban tarafından yeniden güçlendirilerek bugünkü karakteristik savunma mimarisine kavuştu.

Kalın taş surları, hendekleri, gözetleme noktaları ve stratejik konumuyla Atlantik kıyılarının korunmasında önemli rol üstlenen kale, yüzyıllar boyunca Fransa'nın askeri savunma sisteminin önemli parçalarından biri olarak kullanıldı.

Tarihi Doku Korunacak!

Restorasyon projesinde öncelik, kalenin tarihi kimliğini korumak olacak. Taş işçiliği, surlar ve özgün mimari detaylar aslına uygun şekilde yenilenirken, yapı modern konaklama standartlarına uygun hale getirilecek. 

Böylece Belle-Île-en-Mer Adası'nın en önemli tarihi simgelerinden biri, kültürel mirasını koruyarak yeniden ziyaretçilerle buluşacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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