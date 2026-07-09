500 Yıllık Vauban Kalesi Otele Dönüşüyor

Fransa'nın Bretagne açıklarında bulunan Belle-Île-en-Mer Adası'nın en dikkat çekici yapılarından biri olan Vauban Kalesi, kapsamlı bir restorasyon sürecine giriyor. Yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip tarihi yapı, özgün mimarisi korunarak lüks bir otel olarak yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor.

Projeyle birlikte yalnızca tarihi surlar ve yapılar restore edilmeyecek; aynı zamanda kalenin kültürel mirası gelecek nesillere aktarılırken bölgenin turizmine de önemli katkı sağlanması hedefleniyor. Restorasyon projesi ise otel grubu Accor ile Fransa'nın kamu yatırım kuruluşu Banque des Territoires ortaklığında hayata geçiriliyor.

Devasa Kale'de 90 Oda Olacak!

Proje tamamlandığında Vauban Kalesi, 57 oda, 24 süit, 6 dubleks, 2 daire ve 1 evden oluşan toplam 90 konaklama birimine sahip lüks bir otel ile birlikte müzeye, iki restorana, bara ve yaklaşık 2 bin metrekarelik bir wellness alanına ev sahipliği yapacak.