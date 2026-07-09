500 Yıllık Vauban Kalesi Otele Dönüşüyor
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Vauban Kalesi'nin (La Citadelle Vauban) yarım asırdır korunan gizemi dünyaya açılıyor! Fransa'nın batısında, Bretagne kıyılarının açıklarında yer alan Belle-Île-en-Mer Adası'ndaki 16. yüzyıla ait kale, otel oluyor. 500 yıllık kalenin keşif ve restorasyon süreci ise bizi de Atlantik kıyılarının savunma tarihine doğru bir yolculuğa çıkarıyor!
İşte, detaylar:
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Beş Asırlık Tarihi Yapı Otel Oluyor!
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Vauban'ın İzlerini Taşıyan Bir Savunma Yapısı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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