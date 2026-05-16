Silinmeden Yetişin: 10-16 Mayıs'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.05.2026 - 14:24

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

İrem Helvacıoğlu

Geçtiğimiz yıl ekim ayında kızı Sora’yı kucağına alan İrem Helvacıoğlu, 2026 yılı mayıs ayında hayatının ilk Anneler Günü'nü kutladı.

İrem Helvacıoğlu'nun babası ünlü oyuncunun ilk Anneler Günü'nü gönderdiği güllerle kutladı.

Kerem Bürsin

Kerem Bürsin’in karın kasları ve fitliği magazin gündemine oturdu.

Hande Erçel

Hande Erçel, Fransa'da düzenlenen 79. Cannes Film Festivali'nde üst üste üçüncü kez boy göstererek altın işlemeli zırh formundaki servet değerindeki kombinasyonuyla kırmızı halının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Deniz Çakır

Bennu Yıldırımlar ve Deniz Çakır, Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Yaprak Dökümü’nün başlamasından tam 18 yıl sonra bir araya gelerek sosyal medyada büyük bir nostalji rüzgarı estirdi.

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabından hem kendi annesi Güneş Sertkaya'nın hem de kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın yer aldığı ortak kareleri paylaşarak iki annesinin de Anneler Günü'nü kutladı.

Pınar Deniz

Pınar Deniz, yeni marka yüzü olduğu deodorant markasının İstanbul'da düzenlenen görkemli lansman davetinde şıklığı, doğal enerjisi ve göz alıcı güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Derya Şensoy

Derya Baykal ve merhum usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un kendisi gibi oyuncu olan kızı Derya Şensoy, Mayıs 2026'da meslektaşı Yağız Can Konyalı ile evlilik yolunda ilk resmi adımı atarak nişanlan

Selahattin Paşalı

Selahattin Paşalı evliliklerinde kriz yaşadıklarını doğruladıkları zorlu sürecin ardından, Anneler Günü'nde eşi Lara Paşalı ve kızı Pera'nın karesini paylaşarak 'aralarının düzeldiği' mesajını verdi.

Sibel Can

Sibel Can, 2006 yılında vefat eden annesi Emine Gül Sezer Cangüre'yi Anneler Günü'nde yayınladığı nostaljik fotoğrafla andı.

Demet Özdemir

Demet Özdemir, bu yıl 79'uncusu düzenlenen Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında uluslararası basının ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
