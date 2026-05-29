Yol İnşaatında Kazara Buldular: 2 Bin Yıllık Dev Tapınak Nehrin Altında Yatıyormuş

İtalya Arkeoloji, Güzel Sanatlar ve Peyzaj Müfettişliği koordinasyonunda yürütülen kazılarda, özellikle milattan önce 5. ve 4. yüzyıllara tarihlenen taş ögeler yoğunluk gösteriyor. Buluntular arasında, bölgenin yerli halkı antik Venetiler tarafından kullanılan Venetik karakterli yazılar ile sonraki dönemlerde eklenen Latince ifadeler yer alıyor. 'Cippi' olarak adlandırılan küçük taş sütunların üç yüzünde de işlemelerin bulunması, alanı epigrafik açıdan eşsiz bir veri kaynağı haline getiriyor. Uzmanlar, bu yazıların tanrılara sunulan adakları ve dini ritüelleri belgelediğini ifade ediyor.