Piramidin İçinde Gizli Boşluklar Bulundu: Yeni Bir Giriş Olabilir

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.05.2026 - 08:06

Mısır piramitleriyle ilgili yeni bir keşif bilim dünyasında heyecan yarattı. Giza’daki Menkaure Piramidi’nin doğu cephesinde iki gizli boşluk tespit edildi. Araştırmacılar, hava dolu olduğu düşünülen bu boşlukların yeni bir girişe işaret edebileceğini belirtiyor. Piramide zarar vermeden yapılan taramalar, uzun süredir konuşulan ikinci giriş ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

Menkaure Piramidi’nin doğu yüzünde iki boşluk tespit edildi

Giza’daki üç büyük piramidin en küçüğü olan Menkaure Piramidi, bu kez doğu cephesindeki gizli boşluklarla gündeme geldi. Cairo University ve Technical University of Munich araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, piramidin doğu yüzündeki parlak ve düzgün taş blokların arkasında iki hava dolu anomali bulundu. 

Çalışma, ScanPyramids projesi kapsamında radar, ultrason ve elektriksel direnç gibi yapıya zarar vermeyen yöntemlerle gerçekleştirildi.

Yeni bir giriş ihtimali güçlendi

Araştırmacıların ilgisini çeken nokta, bu boşlukların rastgele bir bölgede değil, piramidin doğu yüzündeki özel taş işçiliğinin arkasında bulunması oldu. Bu alanın, piramidin bilinen kuzey girişindeki taş düzenine benzemesi daha önce de ikinci giriş ihtimalini gündeme getirmişti. 

Yeni taramalar ise bu ihtimali daha güçlü hale getirdi. Technical University of Munich’ten Christian Grosse, sonuçların ikinci giriş hipotezini doğrulamaya bir adım daha yaklaştırdığını belirtti.

Kesin cevap için yeni araştırmalar gerekiyor

Yine de bilim insanları temkinli konuşuyor. Tespit edilen boşluklar, gerçekten gizli bir geçide ya da girişe ait olabilir; ancak yapım tekniğinden kaynaklanan bir iç boşluk olma ihtimali de tamamen dışlanmış değil. Live Science’a göre uzmanlar, bulgunun önemli olduğunu ancak boşlukların ne amaçla yapıldığını anlamak için daha fazla inceleme gerektiğini vurguluyor.

Keşif, piramitlerin hala cevaplanmamış birçok soruyla dolu olduğunu bir kez daha gösterdi. Menkaure Piramidi’nin içinde gerçekten bilinmeyen bir giriş varsa, bu Giza piramitlerinin mimarisi ve inşa süreci hakkında yeni bilgiler sunabilir.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
