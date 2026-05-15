article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bu Hafta Sonu Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir Konserleri: 16-17 Mayıs Hafta Sonunun En İyi Konserleri!

Bu Hafta Sonu Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir Konserleri: 16-17 Mayıs Hafta Sonunun En İyi Konserleri!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.05.2026 - 00:05

Hafta sonu planlarınızda müziğe yer açmaya hazır mısınız? Ankara’nın gri binalarını ısıtan sahne performanslarından İzmir’in deniz kokulu mekanlarına, Bursa'nın öğrenci ruhuyla harmanlanmış etkinliklerine kadar geniş bir rota hazırladık. Şehrin gürültüsünden kaçıp sevdiğiniz sanatçıların sesine kulak vermek için ihtiyacınız olan her şey bu listede. Peki, 16-17 Mayıs tarihlerinde hangi şehirde, hangi sahnede, kimleri dinleyeceğiz?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

Ankara'da Bu Hafta Sonu Hangi Konsere Gidilir?

Ankara'da Bu Hafta Sonu Hangi Konsere Gidilir?

Ankara'da Bu Hafta Hangi Ünlü Şarkıcılar Sahneye Çıkıyor?

  • Funda Arar & Kubat: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de Günay Restaurant Ankara’da güçlü sesleriyle hafızalara kazınacak bir müzik ziyafeti sunuyor.

  • Can Ozan: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara’da duygusal şarkılarını başkentli dinleyicileri için seslendiriyor.

  • İrem Derici: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Ankara’da enerjisi yüksek bir pop şovuna imza atıyor.

Ankara'da Bu Haftanın Rock Müzik Konserleri:

  • Feridun Düzağaç: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de 6:45 KK Ankara’da melankolik rock tınıları ve şiirsel sözleriyle kulakların pasını siliyor.

  • Cem Akarsu: 17 Mayıs Pazar saat 21.21’de Haymatlos Mekan’da alternatif ve rock öğelerini harmanladığı performansıyla haftanın kapanışını ateşliyor.

Ankara'da Bu Haftanın Alternatif / Indie Müzik Konserleri:

  • İbrahim Sarıpınar: 17 Mayıs Pazar saat 20.00’de 6:45 KK Ankara’da özgün yorumuyla indie sahnesine sıcak bir giriş yapıyor.

  • Leyanner Chibas Duporte: 17 Mayıs Pazar saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime’da egzotik ve alternatif bir vokal şovuyla dinleyenleri büyülüyor.

Ankara'da Bu Haftanın Rap ve Hiphop Konserleri:

  • Lvbel C5: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro’da drill ve trap soundlarıyla tozu dumana katıyor.

Ankara'da Bu Haftanın DJ Performansları ve Partileri:

  • Kızlar Gecesi #kızneşesi: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de Jw Marriott Ankara – Açık Hava Bahçe’de kadınlara özel bol eğlenceli bir akşam başlatıyor.

  • Ankara Afro House Festival: Alan Dixon: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de Wyndham Ankara’da etnik house müzik tınılarıyla egzotik bir atmosfer yaratıyor.

  • Türkçe Pop Partisi: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime’da herkesin eşlik edeceği şarkılarla eğlenceyi maksimize ediyor.

  • Aceheart&Paria: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.21’de Haymatlos Mekan’da karanlık ve derin elektronik setleriyle geceye imzasını atıyor.

  • Charlie Sparks - Tatakai Master: 16 Mayıs Cumartesi saat 23.59’da Holly Stone Performance Hall Ankara’da sert ve hızlı techno ritimleriyle sabahın ilk ışıklarına kadar dans ettiriyor.

Ankara'da Bu Haftanın Festivalleri ve Özel Etkinlikleri:

  • Ankara Latin Carnaval: 16 Mayıs Cumartesi saat 16.00’da ODTÜ MD Vişnelik’te kıpır kıpır danslar ve sıcak ritimlerle baharı karşılıyor.

  • WhyNot Rooftop Festival: 16 Mayıs Cumartesi saat 16.00’da Atakule - Çim Teras’ta şehrin manzarası eşliğinde müzik ve sosyalleşmeyi harmanlıyor.

  • Spring Gathering: 16 Mayıs Cumartesi saat 18.00’de Garden Terrace Restaurant - Sheraton Ankara’da seçkin bir bahar buluşmasına ev sahipliği yapıyor.

  • Bloom Chic | Spring Festival: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de JW Marriott Ankara’da şık ve eğlenceli konseptiyle baharı taçlandırıyor.

  • Eymir Fest V: 17 Mayıs Pazar saat 13.30’da Eymir Gölü’nde doğayla iç içe harika bir müzik festivali deneyimi yaşatıyor.

Ankara'da Bu Haftanın Senfonik, Klasik & Dünya Müzikleri:

  • Renkli Sesler Çocuk Operası: 16 Mayıs Cumartesi 13.00 ve 15.00’te Ve Sahne Panora Kulis Sanat Tiyatrosu’nda minik sanatseverler için eğitici ve eğlenceli bir şov sergiliyor.

  • İtalyan Klasikleri: Şan & Piyano Resitali: 16 Mayıs Cumartesi saat 18.00’de Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’nde seçkin aryalarla kulaklara ziyafet çekiyor.

  • Abdal Haluk Tolga İlhan Halk Müziği Konserleri: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde Anadolu ezgilerini modern bir vizyonla sahneliyor.

  • JAVADOFF - We Don't Say I Love You: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi’nde kemanın zarif tınılarıyla enstrümantal bir rüya yaşatıyor.

  • Hüseyin Korkankorkmaz: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da Yenimahalle 4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda deyişler ve türkülerle kültürel bir miras aktarımı yapıyor.

  • Kirill Richter 'Towards the Beloved City': 17 Mayıs Pazar saat 20.00’de CSO Ada Ankara - Tarihi Salon’da modern piyanist dehasını ve eşsiz kompozisyonlarını Ankaralılarla paylaşıyor.

  • Mikail Turan: 17 Mayıs Pazar saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara (Tunus)’ta yöresel ezgileri kendi yorumuyla harmanladığı zengin bir repertuvar sunuyor.

İzmir'de Bu Hafta Sonu Hangi Konsere Gidilir?

İzmir'de Bu Hafta Sonu Hangi Konsere Gidilir?

İzmir'de Bu Hafta Hangi Ünlü Şarkıcılar Sahneye Çıkıyor?

  • Göksel - Rüyaların İşi Tour: 17 Mayıs Pazar saat 21.00’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda zarafeti ve etkileyici vokaliyle kulakların pasını siliyor.

  • Seda Sayan: 17 Mayıs Pazar saat 22.00’de Yeni Cabaret İzmir’de eğlence dolu şovuyla haftanın görkemli kapanışını yapıyor.

İzmir'de Bu Haftanın Rock Müzik Konserleri:

  • Mor ve Ötesi: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de İzmir Arena’da senelerin birikimi ve sağlam rock tınılarıyla izleyenleri büyülüyor.

  • Can Gox: 16 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Feriştah Social’da blues ve rock’ı harmanlayan o eşsiz, güçlü vokaliyle geceyi damgalıyor.

  • Can Bonomo: 17 Mayıs Pazar saat 21.00’de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda samimi ve hareketli alternatif rock tarzıyla İzmirli müzikseverleri kucaklıyor.

İzmir'de Bu Haftanın Alternatif / Indie & Özgün Müzik Konserleri:

  • Trialogue Konseri - Ali Seçkiner Alıcı & Çiğdem Gürdal: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda türküler ve özgün eserlerle zenginleşen çok sesli bir dinleti hazırlıyor.

  • Yürüyen Merdiven ft. Simona Severini: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Monk Community’de yenilikçi ve deneysel tarzıyla dikkat çekici bir performansa imza atıyor.

İzmir'de Bu Haftanın Rap ve Hiphop Konserleri:

  • Murda: 16 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Ooze Venue’de hit olan trap ve rap parçalarıyla eğlenceyi sınırların ötesine taşıyor.

  • Ahiyan: 16 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Hayal Kahvesi İzmir’de alternatif hip-hop tınıları ve güçlü yorumuyla geceye damga vuruyor.

  • Motive: 17 Mayıs Pazar saat 21.30’da İzmir Arena’da dinamik ve iddialı sahne performansıyla rap rüzgarları estiriyor.

İzmir'de Bu Haftanın Senfonik, Konsept Projeler & Özel Etkinlikler:

  • Candles and Echoes - St. John Anglikan Kilisesi: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de St. John Anglikan Kilisesi’nde tarihi dokunun içinde unutulmaz bir akustik gece yaşatıyor.

  • ICON NIGHTS 'Aysel Gürel Şarkıları': 16 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da İstinyeArt Pervasız Sahne’de Türk popunun efsanevi söz yazarının unutulmaz şarkılarını anıyor.

  • SERGIO CORTES. THE MICHAEL JACKSON EXPERIENCE: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nda Popun Kralı'nın eşsiz sahne şovunu İzmir'e taşıyor.

İzmir'de Bu Haftanın DJ Performansları, Festivaller ve Partileri:

  • İzmir BBQ Fest: 16 - 17 Mayıs tarihlerinde L'aura Garden’da lezzet, mangal keyfi ve kesintisiz müziği bir araya getiriyor.

  • Rene'de Bir Gün - Let The Summer Days Begin!: 16 Mayıs Cumartesi saat 15.00’te House of René’de yazın gelişini erken ve bol müzikli bir partiyle kutluyor.

  • Effekt On The Roof: Adam Ten + Yamagucci: 16 Mayıs Cumartesi saat 16.00’da İzmir Marriott Hotel’de teras keyfini uluslararası elektronik isimlerle taçlandırıyor.

  • CamelPhat: 16 Mayıs Cumartesi saat 18.00’de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda house müziğin devleriyle İzmir'i sallıyor.

  • Euro Party: Geçmişe Yolculuk: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.30’da Cliff Venue’de Avrupa müzik listelerinin unutulmaz hitleriyle coşturuyor.

  • Emmanuel Jal @ Salon: 16 Mayıs Cumartesi saat 23.00’te SALON’da global ezgileri ve dinamik performansıyla geceye farklı bir renk katıyor.

  • 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Parti : Mansur Ark & Dj Hakan Küfündür: 16 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de SoldOut Performance Hall’da unutulmaz 90'lar ruhunu canlı performansla perçinliyor.

Bursa'da Bu Hafta Sonu Hangi Konsere Gidilir?

Bursa'da Bu Hafta Sonu Hangi Konsere Gidilir?

Bursa'da Bu Hafta Hangi Ünlü Şarkıcılar Sahneye Çıkıyor?

  • İlyas Yalçıntaş: 16 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Hayal Kahvesi Bursa’da dillerden düşmeyen popüler parçalarıyla kulakların pasını siliyor.

Bursa'da Bu Haftanın Alternatif / Indie & Özgün Müzik Konserleri:

  • Halil Sezai: 16 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa’da isyan dolu sözleri ve kendine has üslubuyla yoğun duygulu bir atmosfer yaratıyor.

  • Emre Nalbantoğlu: 17 Mayıs Pazar saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa’da kendine özgü vokali, samimi tarzı ve gitarıyla haftanın kapanışını derinlikli bir performansla yapıyor.

Bursa'da Bu Haftanın Rap ve Hiphop Konserleri:

  • Reckol: 17 Mayıs Pazar saat 18.00’de Hayal Kahvesi Bursa’da trap ritimleri ve yüksek tansiyonlu sahnesiyle dinleyenleri zıplatmaya hazırlanıyor.

Bursa'da Bu Haftanın Senfonik, Klasik & Konsept Projeleri:

  • An Epic Symphony - Cem Adrian: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sınır tanımayan vokaline eşlik eden dev orkestrayla destansı bir şov vadediyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Sonu Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de Bu Hafta Sonu Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de Bu Haftanın Alternatif, Indie & Rock Konserleri:

  • Yüzyüzeyken Konuşuruz: 16 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Eskişehir’de dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla gençliğin bitmek bilmeyen coşkusuna ortak oluyor.

Eskişehir'de Bu Haftanın Rap ve Hiphop Konserleri:

  • Ege Çubukçu: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.25’te İzole’de Türkçe rap sahnesinin köklü ritimlerini ve enerjik beatlerini Porsuk kıyılarına getiriyor.

  • Kayra: 17 Mayıs Pazar saat 22.00’de SPR Pub Eskişehir’de hikaye anlatan derin ve çarpıcı lirikleriyle haftayı kelimenin tam anlamıyla sarsıcı bir şekilde noktalıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın