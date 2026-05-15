Acısı Milyonluk Seviyede! Bir Lokması Bile Dakikalarca Etki Ediyor

Carolina Reaper, Güney Carolina’da biber yetiştiricisi Ed Currie tarafından geliştirildi. Guinness World Records’a göre Pepper X, 2023’te ortalama 2 milyon 693 bin Scoville Isı Birimi ile Carolina Reaper’ı geçerek dünyanın en acı biberi ünvanını aldı. Yani Carolina Reaper artık listenin zirvesinde değil ama eski rekor sahibi olarak hala acı biber kültürünün en bilinen sembollerinden biri.

Carolina Reaper’ın acılığı kaynaklara göre ortalama 1,6 milyon Scoville seviyesinde kabul ediliyor. Bazı ölçümlerde daha yüksek değerlere ulaştığı da aktarılıyor. Kıyaslamak gerekirse sıradan bir jalapeno birkaç bin Scoville düzeyindeyken, Carolina Reaper milyonluk seviyeye çıkıyor. Bu yüzden tek bir lokması bile çoğu insan için ciddi bir acı deneyimine dönüşebiliyor.