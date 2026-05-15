Haberler
Yaşam
Acısı Milyonluk Seviyede! Bir Lokması Bile Dakikalarca Etki Ediyor

Acısı Milyonluk Seviyede! Bir Lokması Bile Dakikalarca Etki Ediyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 17:00

Carolina Reaper, acı biber dünyasının en meşhur isimlerinden biri. Buruşuk kırmızı gövdesi ve küçük kuyruğuyla görüntüsü bile 'yaklaşma' diyor. Uzun süre dünyanın en acı biberi olarak anıldı. Ancak Guinness rekoru 2023’te Pepper X’e geçti. Yine de Carolina Reaper hala milyonlarca Scoville değeriyle dili, boğazı ve sinir sistemini zorlayan biberlerden biri.

Carolina Reaper yıllarca acı biber tahtında kaldı

Carolina Reaper, Güney Carolina’da biber yetiştiricisi Ed Currie tarafından geliştirildi. Guinness World Records’a göre Pepper X, 2023’te ortalama 2 milyon 693 bin Scoville Isı Birimi ile Carolina Reaper’ı geçerek dünyanın en acı biberi ünvanını aldı. Yani Carolina Reaper artık listenin zirvesinde değil ama eski rekor sahibi olarak hala acı biber kültürünün en bilinen sembollerinden biri.

Carolina Reaper’ın acılığı kaynaklara göre ortalama 1,6 milyon Scoville seviyesinde kabul ediliyor. Bazı ölçümlerde daha yüksek değerlere ulaştığı da aktarılıyor. Kıyaslamak gerekirse sıradan bir jalapeno birkaç bin Scoville düzeyindeyken, Carolina Reaper milyonluk seviyeye çıkıyor. Bu yüzden tek bir lokması bile çoğu insan için ciddi bir acı deneyimine dönüşebiliyor.

Acının sebebi kapsaisin molekülü

Carolina Reaper’ın yakıcı etkisinin arkasında kapsaisin bulunuyor. Bu molekül ağızda gerçek bir yanık oluşturmaz ama sinir sistemini kandırır. Dilde ve ağız içinde bulunan ısı reseptörleri kapsaisinle tetiklenir ve beyne 'yanıyorsun' mesajı gider. Yani hissedilen acı, kimyasal bir alarm etkisidir.

Bu yüzden su içmek çoğu zaman işe yaramaz. Kapsaisin suda değil, yağda çözünen bir bileşiktir. Su, acıyı ağız içinde daha geniş alana yayabilir. Süt ürünlerinde bulunan proteinler ise kapsaisinin etkisini azaltmaya yardımcı olabilir. Çok acı biber yiyenlerin su yerine süt ya da yoğurt gibi seçeneklere yönelmesi boşuna değildir.

Sosyal medya akımları acıyı tehlikeli hale getirdi

Carolina Reaper, özellikle sosyal medya meydan okumalarıyla daha da popüler hale geldi. Tek bir cips, sos ya da biber üzerinden yapılan acı yeme videoları milyonlarca kez izlendi. Ancak bu tarz denemeler herkes için güvenli değil. Aşırı acı tüketimi mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, tansiyon yükselmesi ve bazı kişilerde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Pepper X bugün resmi olarak zirvede görünse de Carolina Reaper’ın ünü kolay kolay silinecek gibi değil. Hem eski rekor sahibi olması hem de internet kültüründe 'acı sınavı' gibi görülmesi onu hala özel kılıyor. Denemek isteyenlerin ise bunu bir eğlence videosu gibi değil, vücudu ciddi şekilde zorlayabilecek bir deneyim olarak görmesi gerekiyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
