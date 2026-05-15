AURA Grubu Esra Mutlu Kimdir, Kaç Yaşında? Esra Mutlu Kariyeri ve Instagramı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
Müzik dünyasında adeta fırtınalar estirmeye hazırlanan yeni kız grubu AURA, dijital platformlarda yaptığı lansmanla bir anda magazin ve müzik gündeminin merkezine oturdu. Grup üyelerinin göz alıcı tarzları ve sıra dışı konseptleri hayranlar tarafından mercek altına alındı. Grubun en çok merak edilen ve araştırılan isimlerinden biri de Esra Mutlu oldu. Peki, Esra Mutlu kimdir, grupta hangi elementi temsil ediyor, hangi şirkete bağlı? Gelin bu iddialı ismi yakından inceleyelim!

AURA Esra Mutlu Kimdir?

Son dönemin en heyecan verici girlband projelerinden biri olan AURA'nın ana kadrosunda yer alan Esra Mutlu, henüz 22 yaşında. Esra Mutlu, projenin resmiyet kazanmasıyla birlikte geniş kitlelerin dikkatini çekti. Dört kişilik güçlü bir kadın sinerjisinden oluşan grupta; Aslı Göztaşı, Suzy Roumenov ve Meri ile birlikte omuz omuza yürüyen Mutlu, yeteneği ve güzelliğiyle ön plana çıkıyor.

AURA Esra Mutlu'nun Gruptaki Konsepti Ne?

AURA projesi, doğanın mistik dengesini yansıtan 'element' temalı bir konsept üzerine kurulu. Grubun eş zamanlı olarak paylaştığı ve sosyal medyada büyük ses getiren 'Hava hazır, toprak hazır, su hazır, ateş hazır' sloganı, bu temayı net bir şekilde ortaya koyuyor.

Bu özel ve iddialı konseptte Esra Mutlu, gücü ve tutkuyu simgeleyen 'ateş' elementini temsil ediyor. Kendisi de sosyal medya hesabında bu imajı destekleyerek biyografisine 'Fire of AURA' (AURA'nın Ateşi) notunu düşmüş durumda.

AURA Esra Mutlu Kariyeri, Şarkıları ve Instagramı

Esra Mutlu'nun da içinde yer aldığı AURA'nın ilk şarkısı YUH! 15 Mayıs 2026 Çarşamba günü yayınlandı. Lansman gecesinin ardından tüm dijital platformlarda yer alan YUH!'un yanı sıra grup, Hepsi'nin unutulmaz Tempo şarkısını seslendirdi.

Esra Mutlu'nun resmi Instagram hesabı için 👉 @eesramutlu

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
