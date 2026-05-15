İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 16 - 17 Nisan Aileniz İçin Çok Eğlenceli Gelecek!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 23:56

İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var? 16 - 17 Nisan'da hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

  • 16 Mayıs 13.00 – Kayıp Köpek Üzüm – Akasya Kültür Sanat Sahnesi- Akasya AVM

  • 17 Mayıs 12.00 – Mevsimler Ormanı Çocuk Oyunu – Kadıköy Sineması

  • 17 Mayıs 13.00 / 15.00 – 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu – Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

  • 17 Mayıs 13.00 – Ters Yüz Sevimli Duygular – Palladium AVM

  • 17 Mayıs 13.00 / 15.00 – Timecraft Çocuk Tiyatro Oyunu – Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi

  • 17 Mayıs 13.00 – Kuromi & Dostları – Üsküdar Sahne

  • 17 Mayıs 13.00 / 15.00 – Bremen Mızıkacıları Paris'te – Caddebostan Kültür Merkezi A Salonu

  • 17 Mayıs 14.30 / 16.00 – Tom ve Jerry Çocuk Oyunu – Sahne Hane Üsküdar

  • 17 Mayıs 14.30 – Sonic Sarayda Çocuk Oyunu – Palladium AVM

  • 17 Mayıs 13.00 / 15.00 / 17.00 – Yaramazlar Sirki Kampta Oyunu – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 17 Mayıs 12.00 / 14.00 – Pinokyo Tiyatro Oyunu – Mall of İstanbul MOİ Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

- 1. Patiler: O Zaman Dans

Konusu: Dans etmeyi çok seven yetenekli patilerin, büyük bir yarışmaya hazırlanırken yaşadıkları ritim dolu ve eğlenceli macerayı konu alıyor. Dostluğun ve ekip ruhunun önemini müzikal bir dille anlatıyor. 

Tür: Animasyon, Müzikal, Komedi 

Yaş Grubu: Genel İzleyici

- 2. Sihirli Annem: Periler Okulu

Konusu: Periler dünyasının kapılarını aralayan bu hikayede, genç perilerin sihirli güçlerini keşfetme süreçleri ve okulda başlarından geçen büyüleyici olaylar anlatılıyor. Klasikleşen hikayenin modern bir yorumu. 

Tür: Fantastik, Macera, Aile 

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Hala Vizyonda Olanlar (Kaçıranlar İçin)

- 1. Ters Yüz 2 (Inside Out 2)

Konusu: Artık bir ergen olan Riley'nin zihninde yeni duygular beliriyor! 'Kaygı' ve diğer yeni misafirlerin, Neşe ve Üzüntü ile dolu merkez binasındaki karmaşık ama bir o kadar da öğretici macerası. 

Tür: Animasyon, Macera, Dram 

Yaş Grubu: Genel İzleyici

- 2. Kung Fu Panda 4

Konusu: Ejderha Savaşçısı Po, Barış Vadisi'nin ruhani lideri olmaya hazırlanırken, şekil değiştirebilen yeni bir düşmana karşı usta bir hırsızla iş birliği yapmak zorunda kalıyor.

Tür: Animasyon, Aksiyon, Komedi

Yaş Grubu: Genel İzleyici

- 3. Garfield

Konusu: Pazartesi nefretini ve lazanya aşkını tüm dünyaya tanıtan Garfield, beklenmedik bir dış dünya macerasına atılıyor. Sokak kedisi babasıyla bir araya gelen Garfield için ev konforundan uzak, aksiyon dolu günler başlıyor.

Tür: Animasyon, Komedi, Macera

Yaş Grubu: Genel İzleyici

UYARI: Sinema seansları ve bilet durumu için bölgenizdeki sinema salonlarının internet sitelerini kontrol etmeyi unutmayın.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

  • 16 Mayıs 11.00 / 13.00 / 15.00 – Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 16 Mayıs 13.00 – Ceviz Adam Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 16 Mayıs 14.00 – Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri Müzikali – Duru Tiyatro Watergarden

  • 16 Mayıs 14.30 – Afacan Kardeşler Müzikali – Palladium AVM

  • 17 Mayıs 16.00 – Afacan Kardeşler Müzikali – Palladium AVM

  • 16 Mayıs 13.00 – Karlar Ülkesi Meçhule Doğru – Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

İllüzyon Gösterileri: 

  • 16 Mayıs 13.00 / 15.00 – The Illusionist - Enver Ertaş – Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)

  • 17 Mayıs 13.00 / 15.00 – Sermet Erkin İnteraktif İllüzyon Gösterisi – House of Performance - HoP

Sirk ve Gösterileri: 

  • 11 Mayıs – 31 Mayıs 14.00 / 16.00 – İstanbul Dolphinarium Yunus Gösteri Merkezi – İstanbul Dolphinarium

  • 16 Mayıs 14.00 – Sirk Fest – Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi

  • 17 Mayıs 13.00 – 3D Hologram Sirki – Bostancı Gösteri Merkezi

İstanbul Opera ve Baleleri: 

  • 16 Mayıs Cumartesi 13.00 – Renkli Sesler Çocuk Operası – Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • 16 Mayıs Cumartesi 13.00 – Köpekler Bale Yapmaz – Imagineer Studio Kanyon

İstanbul Komedi Gösterileri:  

  • 17 Mayıs 13.00 – Güldüy Güldüy Çocuk – Beşiktaş Kültür Merkezi

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Güneş Sistemine Yolculuk - Rahmi M. Koç Müzesi

Gezegenlerin büyülü dünyasına hoş geldiniz! Bu atölyede çocuklar gezegenleri sadece öğrenmekle kalmıyor, onları boyutlarına göre sıralıyor ve bir “güneş sistemi” maketine dönüştürüyor! Renkli kürelerle boyayarak hazırladıkları bu sistem sayesinde hem astronomiyle tanışıyor hem de evrenin büyüklüğünü kavrıyorlar.

Yaş Sınırı: 8–10 Yaş

Gün/Saat: 16 Mayıs 2026 Cumartesi, 14.00

Dört Yanımda Müzik - Leyla Gencer Sahnesi 

Miniklerin müzikle ilk profesyonel tanışması! Farklı enstrümanları yakından tanıma fırsatı bulan çocuklar, temel ritim kalıplarını öğrenerek kendi müzikal dünyalarını oluşturuyor. Duyusal gelişimi destekleyen, neşe dolu bir müzik yolculuğu. 

Yaş Sınırı: 3–6 

Gün/Saat: 17 Mayıs 2026 Pazar, 11.00

Glow Art Atölyesi - Akasya AVM 

Karanlıkta parlayan renklerin büyüsüne kapılmaya hazır mısınız? Çocuklar, özel 'glow' boyalar kullanarak ışık altında parlayan benzersiz eserler üretiyor. Yaratıcılığın sınırlarını zorlayan bu atölye, minik sanatçılara farklı bir görsel deneyim sunuyor.

Yaş Sınırı: 4–12 Yaş

Gün/Saat: 16 Mayıs 2026 Cumartesi, 13.00 / 15.00

Zumba Kids Party - Akasya AVM

Harekete geçme vakti! Çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanan koreografiler ve popüler şarkılar eşliğinde dans ederek hem spor yapıyor hem de doyasıya eğleniyor. Koordinasyon ve denge becerilerini geliştiren bu parti, tam bir enerji deposu! 

Yaş Sınırı: 4–12 Yaş 

Gün/Saat: 17 Mayıs 2026 Pazar, 15.00

Bu Hafta Sonu İstanbul'da Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Sonu Hangi Müzeye Gitmeli?

İstanbul Oyuncak Müzesi (Göztepe)

  • Bu Hafta Neden Gitmeli? Baharın tazeliğinde, Göztepe’nin tarihi köşkleri arasında masalsı bir yolculuğa çıkmak için en doğru zaman.

  • Çocuklar İçin: Sunay Akın’ın küratörlüğünde, dünya tarihini oyuncakların diliyle öğrenmek. Uzay oyuncaklarının olduğu bölümden, antika bebek evlerine kadar her oda ayrı bir hikaye fısıldıyor.

Deniz Müzesi (Beşiktaş)

  • Bu Hafta Neden Gitmeli? Beşiktaş sahilinde vapur sesleri eşliğinde, devasa saltanat kayıklarının gölgesinde serinlemek ve denizcilik tarihine dokunmak için harika bir fırsat.

  • Çocuklar İçin: Müzenin içindeki devasa kadırgaları görmek ve 'Kaptan-ı Derya'ların izini sürmek. Müze sonrasında Beşiktaş meydanındaki güvercinleri beslemek ise günün klasikleşmiş finali olabilir.

Miniatürk (Haliç)

  • Bu Hafta Neden Gitmeli? Haliç kıyısında açık havada, tüm Türkiye'yi bir saatte gezmek için hava sıcaklığı tam kıvamında.

  • Çocuklar İçin: Dev gibi hissedecekleri bu minyatür şehirde, kumandalı feribotları yürütmek ve Miniatürk Ekspresi ile müze turu yapmak tam bir macera.

Museum of Illusions - İllüzyon Müzesi (İstiklal veya Emaar AVM): Fizik kurallarına meydan okuyan bu müzede çocuklar, algılarının nasıl yanıldığını bizzat deneyimleyecek.

  • İpucu: 'Ters Ev' bölümünde veya 'Vortex Tüneli'nde efsanevi fotoğraflar çekmeyi unutmayın; yerçekimi bu hafta sizin için askıya alınmış durumda!

X Media Art Museum (Metropol İstanbul): Türkiye’nin ilk dijital sanat müzesinde, sanatın içine yürümeye hazırlanın. Leonardo da Vinci’nin fırça darbelerinin arasında dolaşmak veya yapay zekanın yarattığı görsel şölenlere tanıklık etmek, miniklerin dijital vizyonunu genişletecek.

SkyView & SkyWalk (Emaar Square Mall): İstanbul’un 50. katında, tamamen camdan oluşan bir terasta yürümek! Teknoloji ve mimarinin buluştuğu bu noktada çocuklar, şehre bir kuşun gözünden bakarken cesaretlerini test edecekler.

Atatürk Arboretumu (Sarıyer): Burası sadece bir park değil, dünyanın dört bir yanından gelen ağaçların oluşturduğu canlı bir laboratuvar. Göletin üzerindeki kuğuları izlemek ve dökülen yaprakların peşinden koşmak, şehrin gürültüsünü unutturacak en huzurlu rota.

Bakırköy Botanik Parkı: Dev dinozor heykelleriyle karşılanacağınız bu park, çocukların hem bitkileri tanımasını sağlıyor hem de yüksek macera kuleleriyle enerjilerini atmalarına imkan tanıyor. Su kenarındaki rüzgar gülleri ise baharın esintisini hissetmek için birebir.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
