article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
18. Yüzyıldan Kalma Koca Köyü Satışa Çıkardılar: İçinde Yok Yok

18. Yüzyıldan Kalma Koca Köyü Satışa Çıkardılar: İçinde Yok Yok

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 18:50

İrlanda’da bir köy kompleksi satışa çıkarıldı. Üstelik sıradan bir köyden söz edilmiyor. İçinde pub, spa, restoran, otel odaları ve tarihi taş yapılar var. Village at Lyons adlı alan, Dublin’e yaklaşık 30 dakika mesafede bulunuyor. 18. yüzyıldan kalma köy kompleksi için istenen fiyat ise 20 milyon euro.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

18. yüzyıldan kalma köy kompleksi 20 milyon euroya satışta

18. yüzyıldan kalma köy kompleksi 20 milyon euroya satışta

İrlanda’nın County Kildare bölgesinde yer alan Village at Lyons, tarihi dokusu ve lüks konaklama alanlarıyla dikkat çekiyor. Celbridge yakınlarındaki kompleks, yaklaşık 20 dönümlük alana yayılıyor ve Dublin’e kısa sürüş mesafesinde bulunuyor. The Sun’ın aktardığına göre mülk, 20 milyon euro fiyatla satışa çıkarıldı.

Köy kompleksi, 18. yüzyıldan kalma taş yapılardan oluşuyor. Alanda 47 yatak odası, gül sarılı kır evleri, pub, su değirmeni restoranı, ödüllü spa, bahçeler, gölet, kütüphane ve etkinlik alanları bulunuyor. Euronews de Village at Lyons’un Sotheby’s International Realty üzerinden satışa sunulduğunu ve alanın hem özel kullanım hem de turizm yatırımı için değerlendirilebileceğini aktarıyor.

Ryanair kurucusu satın alıp eski haline döndürmüştü

Ryanair kurucusu satın alıp eski haline döndürmüştü

Village at Lyons’un hikayesini ilginç yapan detaylardan biri de eski sahibi. Kompleks, bir dönem Ryanair’in kurucularından Tony Ryan’a aitti. Ryan, 1990’larda bu tarihi alanı satın aldı ve köyün eski görünümüne kavuşması için kapsamlı bir restorasyon süreci başlattı. Country Life’ın aktardığına göre köy, Grand Canal hattındaki konumu sayesinde 18. ve 19. yüzyıllarda gelişen tarihi bir yerleşim dokusuna sahipti.

Ryan’ın ölümünden sonra mülk el değiştirdi ve zamanla beş yıldızlı butik otel olarak kullanılmaya başlandı. Bugün Cliff at Lyons adıyla bilinen tesis, konaklama, yeme-içme, spa ve etkinlik alanlarını bir araya getiriyor. Yani satışa çıkarılan şey yalnızca birkaç tarihi bina değil, baştan sona işletilebilir durumda olan büyük bir köy kompleksi.

İçinde pub, restoran, spa ve 47 yatak odası bulunuyor

İçinde pub, restoran, spa ve 47 yatak odası bulunuyor

Village at Lyons’un paket halinde satılması, onu klasik bir emlak ilanından daha ilginç hale getiriyor. Alıcı yalnızca bir ev ya da malikane değil; içinde konaklama alanları, restoranlar, sosyal mekanlar ve etkinlik bölümleri bulunan tam ölçekli bir tarihi köy alıyor. Time Out’un haberine göre kompleks, County Kildare’ın yeşil dokusu içinde saklı 20 dönümlük bir alan olarak pazarlanıyor.

Böyle bir mülk, özel yaşam alanı olarak kullanılabileceği gibi butik otel, düğün ve etkinlik mekanı ya da turizm yatırımı olarak da değerlendirilebilir. İçinde pub, spa ve restoran olan 18. yüzyıl köyünün satışa çıkması bu yüzden kısa sürede ilgi çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın