18. Yüzyıldan Kalma Koca Köyü Satışa Çıkardılar: İçinde Yok Yok

Village at Lyons’un hikayesini ilginç yapan detaylardan biri de eski sahibi. Kompleks, bir dönem Ryanair’in kurucularından Tony Ryan’a aitti. Ryan, 1990’larda bu tarihi alanı satın aldı ve köyün eski görünümüne kavuşması için kapsamlı bir restorasyon süreci başlattı. Country Life’ın aktardığına göre köy, Grand Canal hattındaki konumu sayesinde 18. ve 19. yüzyıllarda gelişen tarihi bir yerleşim dokusuna sahipti.

Ryan’ın ölümünden sonra mülk el değiştirdi ve zamanla beş yıldızlı butik otel olarak kullanılmaya başlandı. Bugün Cliff at Lyons adıyla bilinen tesis, konaklama, yeme-içme, spa ve etkinlik alanlarını bir araya getiriyor. Yani satışa çıkarılan şey yalnızca birkaç tarihi bina değil, baştan sona işletilebilir durumda olan büyük bir köy kompleksi.