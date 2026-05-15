Hayvanın Dışkısından Toplayıp Kilosunu Binlerce Liraya Satıyorlar

Kopi Luwak’ın popülerleşmesiyle üretim yöntemi de değişti. Doğada serbest gezen misk kedilerinin dışkısından çekirdek toplamak sınırlı ve zahmetli bir süreç olduğu için bazı üreticiler hayvanları kafeslerde tutmaya başladı.

National Geographic, birçok Kopi Luwak ürününün artık tutsak hayvanlardan geldiğini ve dar, stresli koşullarda tutulan misk kedileri nedeniyle hayvan refahı açısından ciddi soru işaretleri bulunduğunu yazıyor.

Bu durum kahvenin 'doğal ve nadir' imajını da tartışmalı hale getiriyor. Çünkü vahşi doğada misk kedisi en olgun meyveleri seçerken, kafes sisteminde hayvanlara çoğu zaman sınırlı bir beslenme düzeni dayatılabiliyor. Bu da hem hayvanların sağlığı hem de kahvenin gerçekten iddia edildiği kadar özel olup olmadığı konusunda soru işaretleri yaratıyor.