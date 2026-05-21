Haberler
Astroloji Testleri
, Kişilik Testleri
Burcuna Göre Ne Kadar Acımasız Birisin?

Burcuna Göre Ne Kadar Acımasız Birisin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
21.05.2026 - 16:01
Herkesin içinde biraz sertlik, biraz merhamet var… Peki sen söz konusu öfke, intikam, rekabet ya da soğukkanlı kararlar olduğunda ne kadar acımasız olabiliyorsun? Burcunun karanlık tarafı ortaya çıksa seni ne kadar “acımasız” biri yapardı hiç düşündün mü? Burcunu seç, yıldızların senin sert tarafın hakkında ne söylediğini öğren!

Burcunu seç bakalım 👇

%72

Senin acımasızlığın planlı değil, dürtüsel! Birine kızdıysan o an gözün hiçbir şeyi görmeyebilir. Özellikle haksızlığa uğradığını düşündüğünde ya da egon yara aldığında kelimelerin oldukça sertleşebilir. “Bir anda parlayıp sonra sönen” bir enerji taşıyorsun. Ancak burada kritik nokta şu: Kin tutmuyorsun. Bir tartışmada karşı tarafı darmadağın edecek cümleler kurup birkaç saat sonra normale dönebilirsin. Senin sertliğin uzun vadeli değil, patlayıcı. İnsanlar seni zaman zaman korkutucu bulabilir çünkü öfken geldiğinde filtrelerin kapanıyor. Ama içten içe vicdanlısın; sakinleşince pişmanlık duyman çok olası.

%68

Sen kolay kolay acımasız biri gibi görünmüyorsun çünkü sabırlısın. Ama işte tam da bu yüzden insanlar seni hafife alıyor olabilir. Sınırların tekrar tekrar aşılırsa bir noktadan sonra buz gibi ve geri dönüşsüz bir tavır sergileyebilirsin. Senin acımasızlığın bağırıp çağırmak değil; sessizce silmek, uzaklaşmak ve bir daha asla aynı sıcaklığı göstermemek. Birini hayatından çıkardığında çoğu zaman ikinci şans vermiyorsun. Özellikle güven kırıldığında içindeki sert taraf devreye giriyor. Affetsen bile unutmak senin için çok zor.

%63

Senin sertliğin fiziksel ya da duygusal değil; kelimelerde gizli. Ne söyleyeceğini, nereye dokunacağını ve insanları nasıl şaşırtacağını çok iyi biliyorsun. İstersen birini iki cümleyle susturabilirsin. Ama bu çoğu zaman bilinçli bir kötülükten değil, sivri zekândan geliyor. Bazen fazla dürüst olman ya da dalga geçen tavrın karşı tarafı kırabilir. İşin ilginç kısmı şu: Çoğu zaman ne kadar sert olduğunun farkında bile olmayabilirsin. Çünkü sen bunu “gerçeği söylemek” olarak görüyorsun.

%58

Dışarıdan yumuşak görünsen de kırıldığında bambaşka birine dönüşebilirsin. Özellikle duygularınla oynandığını düşündüğünde oldukça manipülatif ve mesafeli bir tarafın ortaya çıkabiliyor. Sen doğrudan saldırmazsın ama duygusal mesafe koyarak ya da suçluluk hissettirerek karşı tarafa ağır bir ders verebilirsin. İnsanlar çoğu zaman bunu fark etmiyor bile. Yine de vicdanın çok güçlü. Bu yüzden acımasızlığın seni uzun süre mutlu etmez; sonunda kendin de üzülürsün.

%74

Sen gururuna çok düşkünsün ve işte acımasızlığın tam burada başlıyor. Sana saygısızlık edildiğini hissettiğinde oldukça sert ve dominant bir tavır sergileyebilirsin. Özellikle ihaneti ya da küçük düşürülmeyi affetmezsin. O anda kelimelerin bir silah gibi kullanılabilir ve karşındaki kişiyi egosal olarak sarsabilirsin. Ama dürüst olmak gerekirse sen çoğu zaman “hak ettiğini veriyorum” kafasındasın. İçten içe adalet duygun güçlü olduğu için tamamen kötü niyetli davranmazsın.

%77

Senin acımasızlığın ince işlenmiş bir analiz gibi. Birinin zayıf noktasını sezdiğinde oraya istemeden de olsa dokunabiliyorsun. Özellikle sinirlendiğinde eleştirilerin fazlasıyla sert olabilir. İnsanlar seni bazen fazla mükemmeliyetçi ve keskin bulabilir. Çünkü yanlışları görme konusunda aşırı iyisin ve bunu saklamakta zorlanıyorsun. En tehlikeli tarafın ise sakinliğin. Çünkü sen bağırarak değil, mantıklı ama keskin cümlelerle etkili oluyorsun.

%61

İlk bakışta acımasız biri gibi görünmüyorsun çünkü huzuru seviyorsun. Ama biri sana büyük bir haksızlık yaptığında beklenmedik kadar soğuk olabilirsin. Sen çoğu zaman direkt kavga etmek yerine mesafe koymayı ya da karşı tarafı hayatından yavaşça çıkarmayı seçiyorsun. Bu da düşündüğünden daha sert bir tavır olabilir. Özellikle adaletsizlik seni dönüştürüyor. Dengeni bozan kişilere karşı hiç beklenmedik kadar keskinleşebilirsin.

%91

Açık konuşalım: Listenin zirvesindesin! Sen kolay kolay affeden biri değilsin ve ihaneti unutman neredeyse imkânsız. Özellikle güven kırıldığında çok stratejik davranabilirsin. Senin acımasızlığın öfkeden değil; kontrol duygusundan geliyor. İnsanları çok iyi gözlemlediğin için neyin can yakacağını da biliyorsun. Bu seni oldukça etkileyici ama biraz korkutucu yapabiliyor. Yine de bunu herkese göstermiyorsun. Sevdiğin insanlara karşı aşırı koruyucu ve sadıksın. Ama çizgiyi geçen biri için ikinci perde pek hoş olmayabilir!

%57

Sen çoğu zaman kötü niyetli değil, fazla dürüstsün. Ama dürüstlüğün bazen kırıcı bir seviyeye çıkabiliyor. Aklına geleni filtresiz söylemek bazı insanlara ağır gelebilir. Bir diğer tarafın ise umursamazlığın. Birini kafanda bitirdiysen çok hızlı uzaklaşabiliyor ve geri dönüp bakmayabiliyorsun. Ama kinci değilsin. Bu yüzden senin acımasızlığın kalıcı değil; daha çok “hayat devam ediyor” tavrında gizli.

%85

Sen duygular yerine mantıkla hareket ettiğin için zaman zaman fazla sert görünebilirsin. Gerektiğinde duyguları ikinci plana atıp zor kararlar verebilirsin. Özellikle seni yavaşlatan, hayallerine engel olan ya da güvenini boşa çıkaran insanlara karşı inanılmaz mesafeli olursun. Bir kez sildiysen geri dönüş çok zor. Senin acımasızlığın sessiz ve kontrollü. İnsanlar bağıranlardan korkar ama esas tehlike sakin olanlardır derler ya… İşte biraz öylesin.

%66

Sen olaylara duygusal değil mantıksal baktığın için bazen beklenmedik derecede mesafeli olabiliyorsun. İnsanlar seni zaman zaman “fazla soğuk” bulabilir. Birini hayatından çıkarmaya karar verdiğinde bunu dramatize etmeden yaparsın. Sessizce uzaklaşırsın ve çoğu zaman geri dönmezsin. Ama işin diğer tarafı şu: Sen kötü olmak istemezsin, sadece özgürlüğünü ve sınırlarını çok önemsersin.

%49

Listenin en düşük oranlarından biri sende! Çünkü sen empati yeteneği yüksek, duygusal ve vicdanlı birisin. İnsanları kırmak çoğu zaman sana iyi hissettirmez. Ancak bu seni tamamen masum yapmıyor. Fazla kırıldığında içine kapanabilir, pasif-agresif davranabilir ya da sessizce uzaklaşabilirsin. Yine de genel tablo şu: İçindeki merhamet tarafı çoğu zaman sert yanını bastırıyor. Acımasızlık sana pek göre değil!

