En Baskın İç Sesin Hangisi?

Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
Kafanın içinde hiç durmadan konuşan bir ses var… Bazen seni motive ediyor, bazen gereğinden fazla düşünüp endişelenmene neden oluyor, bazen de sezgilerinle hareket etmeni sağlıyor. Peki senin zihnindeki en baskın iç ses hangisi? İçindeki eleştirmen mi daha güçlü, yoksa hayalperest tarafın mı? Belki de mantığın her şeyin önüne geçiyordur! Verdiğin cevaplara göre bilinçaltının direksiyonunda hangi sesin oturduğunu söylüyoruz!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Sabah alarmın çaldığında ilk düşüncen ne olur?

4. Bir arkadaşın mesajına uzun süre cevap vermediğinde ne düşünürsün?

5. Büyük bir karar alırken ilk neye güvenirsin?

6. Kalabalık bir ortamda genelde nasıl hissedersin?

7. Beklenmedik bir hata yaptığında ne yaparsın?

8. En sık kurduğun cümle hangisi?

9. Yakın bir arkadaşın sorununu anlattığında nasıl davranırsın?

10. Bir şey yolunda gitmediğinde seni en çok ne zorlar?

“Bunu Çözmeliyim”

Senin zihnin bir problem çözme merkezi gibi çalışıyor. Bir olay yaşandığında ilk refleksin genellikle duygulara teslim olmak değil, durumu anlamlandırmak oluyor. İnsanlar seni sakin ve kontrollü biri gibi görebilir ama zihninin arka planında sürekli çalışan bir analiz sistemi var. “Neden oldu?”, “Nasıl düzelir?”, “Bir dahaki sefere ne yapmalıyım?” gibi sorular senin için oldukça tanıdık. Bu iç ses sana büyük bir avantaj sağlıyor çünkü kriz anlarında paniğe kapılmadan çözüm üretme becerin yüksek. İnsanlar senden akıl istemeye yatkın olabilir çünkü olaylara geniş açıdan bakabiliyorsun. Ancak her şeyi çözmeye çalışma isteği bazen seni yorabilir. Bazı durumlar mantıklı bir cevaptan çok kabullenmeye ihtiyaç duyar. İçindeki bu ses aslında seni korumaya ve güçlü tutmaya çalışıyor. Ama bazen her düğümü çözmek yerine, bazı şeylerin zamana bırakılabileceğini kabul etmek sana düşündüğünden daha fazla huzur verebilir.

“Neden Böyle Hissediyorum?”

Sen duygularının kökenini anlamaya çalışan birisin. Bir olay yaşandığında yalnızca ne olduğunu değil, onun sende neden böyle bir his bıraktığını da düşünürsün. Kendini analiz etmeye yatkınsın ve bu seni oldukça farkındalığı yüksek biri yapıyor. Ancak bazen kendi içinde fazla dolaşmak, küçük hisleri bile büyütmene neden olabilir. İnsan ilişkilerinde oldukça derin bir tarafın var. İnsanların davranışlarının altında yatan duyguları sezebilir, kendini ve başkalarını anlamaya çalışırsın. Fakat bazen bu yoğun düşünce trafiği seni gereksiz yere yıpratabilir. Her duygunun mutlaka bir cevabı olmayabilir ve bazı hisler sadece yaşanmak için vardır. İç sesin seni kendine yaklaştırıyor ama zaman zaman seni bir labirentin içine de sokabiliyor. Kendini anlamaya çalışırken kendine yüklenmek yerine biraz daha şefkat göstermek, iç dünyanı daha huzurlu bir yere dönüştürebilir.

“Ya Ters Giderse?”

Senin zihnin olası ihtimalleri hesaplamayı seviyor. Bir plan yaparken yalnızca iyi ihtimalleri değil, kötü senaryoları da düşünüyorsun. Bu yüzden çoğu zaman hazırlıklı biri olarak görünürsün. Beklenmedik durumlara karşı reflekslerin güçlü çünkü zihnin hep birkaç adım sonrasını hesaplıyor. Bu özellik seni dikkatli, öngörülü ve sorumluluk sahibi biri yapıyor. İnsanlar çoğu zaman senden “gerçekçi” biri olarak bahsedebilir. Ancak bazen zihnin seni korumaya çalışırken gereğinden fazla alarm verebilir. Henüz yaşanmamış bir olayın stresini bugünden taşımak yorucu olabilir. İç sesin seni korumaya çalışıyor; seni hayal kırıklıklarından uzak tutmak istiyor. Ama bazen hayatın güzel tarafı biraz da bilinmezlikte saklıdır. Her ihtimali kontrol etmek zorunda olmadığını fark etmek sana iyi gelebilir.

“İçime Doğuyorsa Bir Sebebi Vardır”

Sen kararlarını yalnızca mantığa göre alan biri değilsin; sezgilerin senin için güçlü bir rehber. Bir insanın enerjisini, bir ortamın havasını ya da bir durumun doğru olup olmadığını hızlıca hissedebilirsin. Çoğu zaman açıklayamasan bile “içinden gelen ses” seni yönlendiriyor. Bu seni empati gücü yüksek, yaratıcı ve duygusal zekâsı gelişmiş biri yapıyor. İnsanların niyetlerini sezebilir, küçük detaylardan büyük anlamlar çıkarabilirsin. Ancak bazen yalnızca hislerine güvenmek, seni gereğinden fazla duygusal kararlar almaya itebilir. İç sesin aslında güçlü bir pusula gibi çalışıyor. Sezgilerini mantıkla dengelediğinde hem ilişkilerinde hem hayat kararlarında çok daha sağlam bir yol bulman mümkün olabilir.

