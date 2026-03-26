CANLI: A Milli Takımımız Dünya Kupası Yolunda Romanya ile Karşı Karşıya

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.03.2026 - 18:34

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde bu akşam Romanya ile İstanbul’da karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Park’ta oynanan mücadele TV8 ile Exxen’den canlı yayınlanıyor.

Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu’ndan François Letexier düdük çalıyor. Yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenirken, dördüncü hakem Benoît Bastien yapıyor. VAR’da Willy Delajod, AVAR’da ise Jérôme Brisard görev alıyor.

Ay-yıldızlı ekip sahadan galibiyetle ayrılması halinde, play-off finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin kazananıyla 31 Mart 2026’da deplasmana karşılaşacak. Bu mücadeleyi kazanan takım, Dünya Kupası bileti alacak.

Ama ilk hedef Romanya zaferi! Romanya maçının canlı anlatımı şimdi bu sayfada...

Maçta ilk 11'ler belli oldu.

Romanya karşısında ilk 11’imiz: Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu

Romanya'nın da ilk 11'i belli oldu:

Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin, Hagi, Dragomir, Man, Mihaila, Birligea

Maç başladı...

A Milli Takımımız tamamı dolu tribünler önünde maça başladı. İlk düdükle birlikte tribünlerde yoğun bir destek var.

Maç baskılı başladık.

İlk dakikalarda millilerimiz oyunun kontrolünü ele almak için mücadele ediyor. Sağlı sollu atak girişimleri sonuçsuz kalırken 7.dakikadaki hızlı hücumumuzda Mert Müldür'ün ortasında Romanya savunması başarılıydı.

Kerem Aktürkoğlu koşularla Romanya savunmasını zorluyor.

14 ve 16.dakikada iki kez atak girişiminde bulunan Kerem, 16.dakikada yerde kaldı ve kritik noktadan frikik kazandık.

17.dakikadada frikikten yararlanamadık.

Hakan ve Arda topun başına geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşu farklı şekilde auta gitti.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
