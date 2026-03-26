CANLI: A Milli Takımımız Dünya Kupası Yolunda Romanya ile Karşı Karşıya

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde bu akşam Romanya ile İstanbul’da karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Park’ta oynanan mücadele TV8 ile Exxen’den canlı yayınlanıyor.

Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu’ndan François Letexier düdük çalıyor. Yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenirken, dördüncü hakem Benoît Bastien yapıyor. VAR’da Willy Delajod, AVAR’da ise Jérôme Brisard görev alıyor.

Ay-yıldızlı ekip sahadan galibiyetle ayrılması halinde, play-off finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin kazananıyla 31 Mart 2026’da deplasmana karşılaşacak. Bu mücadeleyi kazanan takım, Dünya Kupası bileti alacak.

Ama ilk hedef Romanya zaferi! Romanya maçının canlı anlatımı şimdi bu sayfada...