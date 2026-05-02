Zerrin Özer Ablası Tülay Özer'in Cenazesinde Fenalık Geçirdi!

Zerrin Özer Ablası Tülay Özer'in Cenazesinde Fenalık Geçirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.05.2026 - 13:25

Zerrin Özer’in ablası, sanatçı Tülay Özer hayatını kaybetti. 1 Mayıs’ta gelen acı haber, müzik dünyasında derin bir üzüntü yaratırken, Zerrin Özer'in cenazede fenalık geçirdiği öğrenildi.

Kaynak: Okan Mermer

Türk müziğinin önemli isimlerinden Tülay Özer, kariyeri boyunca birçok unutulmaz esere imza attı.

Türk müziğinin önemli isimlerinden Tülay Özer, kariyeri boyunca birçok unutulmaz esere imza attı.

“İkimiz Bir Fidanız” ve “Büklüm Büklüm” gibi şarkılarla hafızalara kazınan sanatçı, sadece sahnedeki başarısıyla değil, kardeşi Zerrin Özer’in müzik kariyerindeki en büyük destekçilerden biri olmasıyla da biliniyordu.

79 yaşındaki usta isim, bir süredir tedavi gördüğü böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Vefat haberi sanat camiasında büyük yankı uyandırırken, sevenlerini yasa boğdu.

2 Mayıs 2026’da Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze törenine sanat dünyasından pek çok isim katıldı.

Ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilen Tülay Özer'in oğlu, Okan Mermer'in kamerasına konuştu.

Kardeş acısıyla sarsılan Zerrin Özer’in, halihazırda devam eden sağlık sorunları nedeniyle cenazede oldukça zorlandığı öğrenildi. Beyincik damarlarındaki tıkanıklık sebebiyle yürüme güçlüğü yaşayan sanatçının fenalaştığı ve araçtan inemediği, taziyeleri araç içinden kabul ettiği öğrenildi.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
