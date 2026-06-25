Uzun Zamandır Konuşulan Apple Ürünlerine Zam Geldi: Şimdi Bilgisayarlar Daha da El Yakacak
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Apple, yapay zekâ alanındaki veri merkezi yatırımlarının yol açtığı yüksek bellek ve depolama çipi maliyetleri nedeniyle MacBook ve iPad fiyatlarında artışa gitti.
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Çip krizi fiyatlara yansıdı.
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Popüler ürünlerde fiyat artışı dikkat çekti.
Ürünlerin TL fiyatları da belli oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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