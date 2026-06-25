Uzun Zamandır Konuşulan Apple Ürünlerine Zam Geldi: Şimdi Bilgisayarlar Daha da El Yakacak

Popüler dizüstü bilgisayar serisi MacBook Air’in başlangıç fiyatı 1.299 dolara yükselirken, profesyonel kullanıcılar için tasarlanan 14 inç giriş seviyesi MacBook Pro 1.999 dolara, 16 inç model ise 2.999 dolara güncellendi.

En üst donanım seçeneğine sahip 16 inç MacBook Pro’nun fiyatı ise 9.999 dolara kadar çıkarak dikkat çekti. Masaüstü segmentinde iMac’in başlangıç fiyatı 1.499 dolara, yüksek performanslı Mac Studio ise 2.499 dolara yükseltildi.

Tablet tarafında da benzer bir fiyat artışı görüldü. 11 inç iPad Pro’nun fiyatı 999 dolardan 1.199 dolara çıkarken, 13 inç versiyonu 1.499 dolar olarak belirlendi.

Orta segmentte iPad Air 749 dolara, giriş seviyesi iPad 449 dolara ve iPad mini ise 599 dolara yükseltildi.