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Uzun Zamandır Konuşulan Apple Ürünlerine Zam Geldi: Şimdi Bilgisayarlar Daha da El Yakacak

Uzun Zamandır Konuşulan Apple Ürünlerine Zam Geldi: Şimdi Bilgisayarlar Daha da El Yakacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.06.2026 - 17:20
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Apple, yapay zekâ alanındaki veri merkezi yatırımlarının yol açtığı yüksek bellek ve depolama çipi maliyetleri nedeniyle MacBook ve iPad fiyatlarında artışa gitti.

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Çip krizi fiyatlara yansıdı.

Çip krizi fiyatlara yansıdı.

Küresel çip ve depolama bileşenleri piyasasında yaşanan ciddi arz sıkıntısı, Apple’ın donanım maliyetlerini doğrudan artırdı.

Şirket, bu maliyet baskısını azaltmak amacıyla Perşembe günü Mac ve iPad serilerinde kapsamlı bir fiyat güncellemesine gitti. Alınan karara göre, Apple’ın yeni dizüstü bilgisayarı MacBook Neo’nun başlangıç fiyatı 599 dolardan 699 dolara yükseltilirken, Touch ID özellikli üst modelin fiyatı ise 799 dolara çıkarıldı.

Popüler ürünlerde fiyat artışı dikkat çekti.

Popüler ürünlerde fiyat artışı dikkat çekti.

Popüler dizüstü bilgisayar serisi MacBook Air’in başlangıç fiyatı 1.299 dolara yükselirken, profesyonel kullanıcılar için tasarlanan 14 inç giriş seviyesi MacBook Pro 1.999 dolara, 16 inç model ise 2.999 dolara güncellendi.

En üst donanım seçeneğine sahip 16 inç MacBook Pro’nun fiyatı ise 9.999 dolara kadar çıkarak dikkat çekti. Masaüstü segmentinde iMac’in başlangıç fiyatı 1.499 dolara, yüksek performanslı Mac Studio ise 2.499 dolara yükseltildi.

Tablet tarafında da benzer bir fiyat artışı görüldü. 11 inç iPad Pro’nun fiyatı 999 dolardan 1.199 dolara çıkarken, 13 inç versiyonu 1.499 dolar olarak belirlendi.

Orta segmentte iPad Air 749 dolara, giriş seviyesi iPad 449 dolara ve iPad mini ise 599 dolara yükseltildi.

Ürünlerin TL fiyatları da belli oldu.

Ürünlerin TL fiyatları da belli oldu.

MacBook Air: 67.999 TL - 84.999 TL

MacBook Pro: 104.999 TL - 129.999 TL

MacBook Neo: 37.999 TL - 45.999 TL

iPad Mini: 32.999 TL - 39.999 TL

iPad Air: 37.999 TL - 47.999 TL

iPad Pro: 64.999 TL - 77.999 TL

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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