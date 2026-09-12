İşten Kovuldu, Şirketin İmza Hatası Servet Getirdi: Tam 13 Milyon TL!
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Fransa'da bir otomobil bayisinde ticari direktör olarak çalışan Thomas, 2020 yılında ağır kusur gerekçesiyle işten çıkarıldı. Ancak yıllar sonra açtığı davada, işverenin yaptığı küçük gibi görünen bir hata nedeniyle 242 bin 595 euro, yani güncel kurla yaklaşık 13 milyon TL tazminat kazandı. Fesih mektubundaki o detay, işten çıkarma kararının geçersiz sayılmasına neden oldu.
İşte yıllar sonra milyonluk tazminat getiren o detay.
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İşten Çıkarıldı, Fesih Mektubundaki İmza Davayı Değiştirdi
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Mahkeme İşten Çıkarma Gerekçesine Bile Bakmadı
Şirkete Faturası 242 Bin Euro Oldu
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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