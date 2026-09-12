İşten Kovuldu, Şirketin İmza Hatası Servet Getirdi: Tam 13 Milyon TL!

Yıllar süren hukuki sürecin sonunda Thomas'ın alacağı tazminatlar tek tek hesaplandı. Çalışana 130 bin euro maddi tazminat, 60 bin 600 euro işten çıkarılma tazminatı ve 27 bin 270 euro ihbar süresi ödemesi yapılmasına karar verildi.

Bunun yanında çalışma koşulları nedeniyle 10 bin euro daha ödenmesi ve görevden uzaklaştırıldığı döneme ilişkin maaş ve izin alacaklarının karşılanması kararlaştırıldı. Toplam ödeme 242 bin 595 euroya ulaştı. Karar, 1 Nisan 2026'da onandı.

Dosyada dikkat çeken nokta ise çalışanın işten çıkarılma gerekçesinin haklı olup olmadığı değil, fesih kararını kimin imzaladığı oldu. Yetkili olmayan bir kişinin imzası, altı yıl önce verilen işten çıkarma kararını işveren açısından ağır bir mali sonuca dönüştürdü. Toplam tazminat güncel kurla yaklaşık 13,67 milyon TL değerinde.