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İşten Kovuldu, Şirketin İmza Hatası Servet Getirdi: Tam 13 Milyon TL!

İşten Kovuldu, Şirketin İmza Hatası Servet Getirdi: Tam 13 Milyon TL!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.09.2026 - 17:17
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Fransa'da bir otomobil bayisinde ticari direktör olarak çalışan Thomas, 2020 yılında ağır kusur gerekçesiyle işten çıkarıldı. Ancak yıllar sonra açtığı davada, işverenin yaptığı küçük gibi görünen bir hata nedeniyle 242 bin 595 euro, yani güncel kurla yaklaşık 13 milyon TL tazminat kazandı. Fesih mektubundaki o detay, işten çıkarma kararının geçersiz sayılmasına neden oldu.

İşte yıllar sonra milyonluk tazminat getiren o detay.

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İşten Çıkarıldı, Fesih Mektubundaki İmza Davayı Değiştirdi

İşten Çıkarıldı, Fesih Mektubundaki İmza Davayı Değiştirdi

Thomas, 1998 yılından beri aynı şirkette çalışıyordu ve 2020 yazında hakkında çeşitli iddialar gündeme geldi. Siparişlerin yönetimi, müşteri ilişkileri ve ekiplerin taleplerine yanıt vermemesi gibi gerekçelerle disiplin sürecine alındı. 24 Haziran'da görevden uzaklaştırılan çalışan, 13 Temmuz'daki görüşmenin ardından ise 22 Temmuz'da ağır kusur gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Ancak fesih mektubunun altında yer alan 'pour ordre' ifadesi işten çıkarılma sürecinin seyrini tümüyle değiştirdi. Mektubu imzalayan kişi, şirketin değil, grubun bordro işlemlerini yürüten başka bir şirketin insan kaynakları sorumlusuydu. İşveren ise bu kişinin şirket adına hareket etme yetkisini kanıtlayamadı.

Mahkeme İşten Çıkarma Gerekçesine Bile Bakmadı

Mahkeme İşten Çıkarma Gerekçesine Bile Bakmadı

Thomas önce iş mahkemesinde istediği sonucu alamadı. Ekim 2021'deki kararın ardından dosya istinafa taşındı ve burada çalışan lehine karar çıktı.

Mahkeme, fesih işlemini yapan kişi ile işveren arasında yeterli bir yetki ve yönetim bağı gösterilemediğine dikkat çekti. Böylece çalışanın işten çıkarılması gerçek ve ciddi bir nedene dayanmıyor kabul edildi. Üstelik mahkeme, işverenin ileri sürdüğü ağır kusur iddialarının içeriğini değerlendirmeye bile gerek görmedi.

Şirkete Faturası 242 Bin Euro Oldu

Şirkete Faturası 242 Bin Euro Oldu

Yıllar süren hukuki sürecin sonunda Thomas'ın alacağı tazminatlar tek tek hesaplandı. Çalışana 130 bin euro maddi tazminat, 60 bin 600 euro işten çıkarılma tazminatı ve 27 bin 270 euro ihbar süresi ödemesi yapılmasına karar verildi.

Bunun yanında çalışma koşulları nedeniyle 10 bin euro daha ödenmesi ve görevden uzaklaştırıldığı döneme ilişkin maaş ve izin alacaklarının karşılanması kararlaştırıldı. Toplam ödeme 242 bin 595 euroya ulaştı. Karar, 1 Nisan 2026'da onandı.

Dosyada dikkat çeken nokta ise çalışanın işten çıkarılma gerekçesinin haklı olup olmadığı değil, fesih kararını kimin imzaladığı oldu. Yetkili olmayan bir kişinin imzası, altı yıl önce verilen işten çıkarma kararını işveren açısından ağır bir mali sonuca dönüştürdü. Toplam tazminat güncel kurla yaklaşık 13,67 milyon TL değerinde.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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