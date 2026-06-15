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Bahçesinde Bu Çiçeği Yetiştirenler İçin 'Hemen Tedbir Alın' Çağrısı Yapıldı

Bahçesinde Bu Çiçeği Yetiştirenler İçin 'Hemen Tedbir Alın' Çağrısı Yapıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.06.2026 - 10:52
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Görüntüsüyle büyüleye o popüler süs bitkisi meğer ölüm saçıyormuş! Uzmanlar, evinde ve bahçesinde bu çiçeği yetiştirenleri acil koduyla uyardı. Bitki parçalarının kazara yutulması, veya öz suyunun göze temas etmesi ciddi zehirlenmelere, görme kayıplarına ve halüsinasyonlara yol açıyor.

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Doğa, büyüleyici güzelliklerinin ardında bazen çok büyük tehlikeler barındırabiliyor.

Doğa, büyüleyici güzelliklerinin ardında bazen çok büyük tehlikeler barındırabiliyor.

Çan şeklindeki muhteşem çiçekleriyle bilinen Melek Trompeti (Melek Borusu) bitkisinin, sanıldığının aksine tam bir zehir deposu olduğu ortaya çıktı.

Uzmanlar, özellikle meraklı çocukların ve evcil hayvanların bu bitkiden kesinlikle uzak tutulması gerektiği konusunda kritik bir çağrı yaptı.

Melek Trompeti (Brugmansia candida); beyaz, sarı, turuncu, kırmızı ve pembe renkli çiçekleriyle bahçelerde masum bir süs bitkisi olarak boy gösteriyor.

Melek Trompeti (Brugmansia candida); beyaz, sarı, turuncu, kırmızı ve pembe renkli çiçekleriyle bahçelerde masum bir süs bitkisi olarak boy gösteriyor.

Ancak bitkinin yaprakları, çiçekleri ve tohumları ölümcül alkaloidler içeriyor. İçeriğindeki atropin, skopolamin ve hiyosiyamin maddeleri doğrudan sinir sistemini hedef alıyor. Parasempatik sinir sistemini felç eden bu zehirli bileşikler; kalbi, sindirim sistemini ve hayati fonksiyonları durdurabiliyor.

Melek Trompeti'nin en belirgin özelliklerinden biri, geceleri tozlaşmayı sağlamak için salgıladığı o yoğun ve tatlı kokusudur.

Melek Trompeti'nin en belirgin özelliklerinden biri, geceleri tozlaşmayı sağlamak için salgıladığı o yoğun ve tatlı kokusudur.

Ancak uzmanlar kokusu konusunda da çok ciddi bir uyarıda bulunuyor: Bu çiçeğin kapalı veya havalandırması az olan alanlarda uzun süre koklanması, salgıladığı ağır bileşikler nedeniyle insanlarda doğrudan baş dönmesi, sersemlik ve algı kayıplarına yol açabiliyor.

Tarihte ve geleneksel halk tıbbında ağrı kesici ya da yaraları iyileştirici olarak kullanılmış olsa da, bitkinin parçalarının yanlışlıkla yutulması insan bilincini tamamen devre dışı bırakıyor.

Tarihte ve geleneksel halk tıbbında ağrı kesici ya da yaraları iyileştirici olarak kullanılmış olsa da, bitkinin parçalarının yanlışlıkla yutulması insan bilincini tamamen devre dışı bırakıyor.

Tıbbi raporlara göre Melek Trompeti zehirlenmesi yaşayan kişilerde şu tehlikeli belirtiler görülüyor:

  • Şiddetli mide bulantısı ve bulanık görme,

  • Kafa karışıklığı ve deliryum (akıl tutulması),

  • Amaçsız düşünceler, gerçek dışı işitsel ve görsel halüsinasyonlar.

Melek Trompeti'ni bahçede sadece görsel amaçlı yetiştirmek yasa dışı değildir ve dünya genelinde birçok bahçıvan bu bitkiyi güvenle büyütebilmektedir.

Melek Trompeti'ni bahçede sadece görsel amaçlı yetiştirmek yasa dışı değildir ve dünya genelinde birçok bahçıvan bu bitkiyi güvenle büyütebilmektedir.

Ancak, bitkinin içeriğindeki halüsinojenik maddeler nedeniyle eğlence amaçlı veya insan tüketimi için işlenmesi, başta ABD'nin Louisiana eyaleti olmak üzere birçok bölgede yasalarla kesin olarak yasaklanmıştır.

Eğer bahçenizde veya balkonunuzda Melek Trompeti varsa;

  • Çocukların ve evcil hayvanların (kedi, köpek) kesinlikle ulaşamayacağı alanlara konumlandırın.

  • Bitkiye çıplak elle yoğun temastan kaçının ve budama yaptıktan sonra ellerinizi sabunla iyice yıkayın.

  • Çiçekleri asla kapalı oda içerisinde tutmayın, geceleri yaydığı kokuyu doğrudan ve uzun süre solumayın.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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