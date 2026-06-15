Bahçesinde Bu Çiçeği Yetiştirenler İçin 'Hemen Tedbir Alın' Çağrısı Yapıldı
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Doğa, büyüleyici güzelliklerinin ardında bazen çok büyük tehlikeler barındırabiliyor.
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Melek Trompeti (Brugmansia candida); beyaz, sarı, turuncu, kırmızı ve pembe renkli çiçekleriyle bahçelerde masum bir süs bitkisi olarak boy gösteriyor.
Melek Trompeti'nin en belirgin özelliklerinden biri, geceleri tozlaşmayı sağlamak için salgıladığı o yoğun ve tatlı kokusudur.
Tarihte ve geleneksel halk tıbbında ağrı kesici ya da yaraları iyileştirici olarak kullanılmış olsa da, bitkinin parçalarının yanlışlıkla yutulması insan bilincini tamamen devre dışı bırakıyor.
Melek Trompeti'ni bahçede sadece görsel amaçlı yetiştirmek yasa dışı değildir ve dünya genelinde birçok bahçıvan bu bitkiyi güvenle büyütebilmektedir.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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