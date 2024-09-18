1980'lerde Mezardan Çalınarak Yurtdışına Kaçırılan 2500 Yıllık Bronz Sedir Türkiye'ye İade Edildi

'Kültürel Mirasımıza Sahip Çıkıyoruz!

Uluslararası alanda yürüttüğümüz kararlı girişimler ve başarılı iş birliği sayesinde, M.Ö. 530 yılına tarihlenen nadir bronz sedirin J. Paul Getty Müzesi’nden ülkemize iadesini sağladık. Bu önemli eserin ait olduğu topraklara dönmesi, kültürel mirasımızın korunmasında büyük bir adım.

Bu süreçte gösterdikleri iş birliği için Getty Müzesi'ne ve eserlerin iadesi süresince özveriyle görev yapan tüm çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Birlikte çalışarak kültürel değerlerimizi korumaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz.'