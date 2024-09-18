1980'lerde Mezardan Çalınarak Yurtdışına Kaçırılan 2500 Yıllık Bronz Sedir Türkiye'ye İade Edildi
1980'lerde Mezardan Çalınarak Yurtdışına Kaçırılan 2500 Yıllık Bronz Sedir Türkiye'ye İade Edildi
1980'lerde Manisa'da bir mezar kazılarak yurt dışına kaçırılan 2500 yıllık bronz sedir Türkiye'ye teslim edildi.
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1980'li yıllarda Manisa'da kaçak kazı yapılan bir mezardan çalınarak yurt dışına kaçırılan bronz sedir, Türkiye'ye iade edildi. Tarihi eserin yaklaşık 2 bin 500 yıllık olduğunu biliniyor...
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) açıklama yayınladı. Ersoy, "Türünün nadide örneklerinden birisi. 35-40 yıl sonra bu tarihi eserin peşine düşerek ülkemize iade edilmesini sağladık" dedi.
Bakan Ersoy, bu iadeyi "Kültürel Mirasımıza Sahip Çıkıyoruz" sözleriyle duyurdu.
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