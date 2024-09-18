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1980'lerde Mezardan Çalınarak Yurtdışına Kaçırılan 2500 Yıllık Bronz Sedir Türkiye'ye İade Edildi

1980'lerde Mezardan Çalınarak Yurtdışına Kaçırılan 2500 Yıllık Bronz Sedir Türkiye'ye İade Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
18.09.2024 - 15:16

1980'lerde Manisa'da bir mezar kazılarak yurt dışına kaçırılan 2500 yıllık bronz sedir Türkiye'ye teslim edildi.

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1980'li yıllarda Manisa'da kaçak kazı yapılan bir mezardan çalınarak yurt dışına kaçırılan bronz sedir, Türkiye'ye iade edildi. Tarihi eserin yaklaşık 2 bin 500 yıllık olduğunu biliniyor...

1980'li yıllarda Manisa'da kaçak kazı yapılan bir mezardan çalınarak yurt dışına kaçırılan bronz sedir, Türkiye'ye iade edildi. Tarihi eserin yaklaşık 2 bin 500 yıllık olduğunu biliniyor...

Bronz sedir uzun yıllardır Paul Getty Müzesi'nde sergileniyordu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) açıklama yayınladı. Ersoy, "Türünün nadide örneklerinden birisi. 35-40 yıl sonra bu tarihi eserin peşine düşerek ülkemize iade edilmesini sağladık" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) açıklama yayınladı. Ersoy, "Türünün nadide örneklerinden birisi. 35-40 yıl sonra bu tarihi eserin peşine düşerek ülkemize iade edilmesini sağladık" dedi.

M.Ö. 530 yılına tarihlenen nadir bronz sedir, J. Paul Getty Müzesi tarafından Türkiye'ye iade edildi.

Bakan Ersoy, bu iadeyi "Kültürel Mirasımıza Sahip Çıkıyoruz" sözleriyle duyurdu.

Bakan Ersoy, bu iadeyi "Kültürel Mirasımıza Sahip Çıkıyoruz" sözleriyle duyurdu.
twitter.com

'Kültürel Mirasımıza Sahip Çıkıyoruz!

Uluslararası alanda yürüttüğümüz kararlı girişimler ve başarılı iş birliği sayesinde, M.Ö. 530 yılına tarihlenen nadir bronz sedirin J. Paul Getty Müzesi’nden ülkemize iadesini sağladık. Bu önemli eserin ait olduğu topraklara dönmesi, kültürel mirasımızın korunmasında büyük bir adım.

Bu süreçte gösterdikleri iş birliği için Getty Müzesi'ne ve eserlerin iadesi süresince özveriyle görev yapan tüm çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Birlikte çalışarak kültürel değerlerimizi korumaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz.'

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