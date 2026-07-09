Paraguay, Bir Senatörün Mbappe'ye Yönelik Irkçı Sözleri Nedeniyle Ülke Olarak Özür Diledi

Fransa Spor Bakanı Marina Ferrari, Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'ya yaptığı açıklamada, Dünya Kupası sırasında Fransa Milli Takımı kaptanı Kylian Mbappe'yi hedef alan ırkçı paylaşımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paraguaylı Senatör Celeste Amarilla'nın kullandığı ifadeleri 'son derece iğrenç' olarak nitelendiren Ferrari, Paris Cumhuriyet Savcılığının olayla ilgili bu hafta soruşturma başlattığını anımsattı.

Ferrari, Paraguay hükümetinin Fransa'dan resmi olarak özür dilediğini belirterek, yetkililerin söz konusu paylaşımların ülkenin benimsediği değerlerle hiçbir şekilde örtüşmediğini ifade ettiğini söyledi. Buna karşın Amarilla'nın aynı söylemleri sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Siyasetçilerin bu tür ifadeler kullanmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ferrari, Amarilla'nın Fransa'da istenmeyen kişi ilan edilip edilmeyeceğine yönelik soruya ise, 'Ülkeye kimin girip giremeyeceğine karar vermek benim görevim değil.' yanıtını verdi.