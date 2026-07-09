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Paraguay, Bir Senatörün Mbappe'ye Yönelik Irkçı Sözleri Nedeniyle Ülke Olarak Özür Diledi

etiket Paraguay, Bir Senatörün Mbappe'ye Yönelik Irkçı Sözleri Nedeniyle Ülke Olarak Özür Diledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.07.2026 - 18:26
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Fransa Spor Bakanı Marina Ferrari, Paraguay hükümetinin, bir Paraguay senatörünün Fransa Milli Takımı kaptanı Kylian Mbappe'yi hedef alan ırkçı paylaşımları nedeniyle resmi olarak özür dilediğini açıkladı.

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Hükümetten Mbappe'ye özür mesajı geldi.

Hükümetten Mbappe'ye özür mesajı geldi.

Fransa Spor Bakanı Marina Ferrari, Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'ya yaptığı açıklamada, Dünya Kupası sırasında Fransa Milli Takımı kaptanı Kylian Mbappe'yi hedef alan ırkçı paylaşımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paraguaylı Senatör Celeste Amarilla'nın kullandığı ifadeleri 'son derece iğrenç' olarak nitelendiren Ferrari, Paris Cumhuriyet Savcılığının olayla ilgili bu hafta soruşturma başlattığını anımsattı.

Ferrari, Paraguay hükümetinin Fransa'dan resmi olarak özür dilediğini belirterek, yetkililerin söz konusu paylaşımların ülkenin benimsediği değerlerle hiçbir şekilde örtüşmediğini ifade ettiğini söyledi. Buna karşın Amarilla'nın aynı söylemleri sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Siyasetçilerin bu tür ifadeler kullanmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ferrari, Amarilla'nın Fransa'da istenmeyen kişi ilan edilip edilmeyeceğine yönelik soruya ise, 'Ülkeye kimin girip giremeyeceğine karar vermek benim görevim değil.' yanıtını verdi.

Mbappe, "Paraguay'a layık olmayan iğrenç bir kadınsınız" demişti.

Mbappe, "Paraguay'a layık olmayan iğrenç bir kadınsınız" demişti.

Paraguaylı Senatör Celeste Amarilla, Fransa Milli Takımı kaptanı Kylian Mbappe hakkında yaptığı paylaşımda, futbolcu için 'Fransız rolü yapan sömürgeleştirilmiş Kamerunlu, nefret dolu, sonradan görme, kibirli ve çirkin' ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu paylaşım, Fransa'nın Paraguay'ı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldiği son 16 turu maçının ardından büyük tepki çekmişti. Irkçı ve nefret söylemi olarak değerlendirilen açıklamalara Mbappe de sosyal medya hesabından yanıt vermişti.

Fransız yıldız, X platformunda yaptığı paylaşımda, 'Bayan Celeste Amarilla, iğrenç ve görevine layık olmayan bir kadınsınız. Paraguay'ı, onuru ve azmiyle sahada ter döken bu ülkeyi temsil etmiyorsunuz.' ifadelerini kullanarak senatörün sözlerini sert şekilde eleştirmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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