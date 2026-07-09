Paraguay, Bir Senatörün Mbappe'ye Yönelik Irkçı Sözleri Nedeniyle Ülke Olarak Özür Diledi
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Fransa Spor Bakanı Marina Ferrari, Paraguay hükümetinin, bir Paraguay senatörünün Fransa Milli Takımı kaptanı Kylian Mbappe'yi hedef alan ırkçı paylaşımları nedeniyle resmi olarak özür dilediğini açıkladı.
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Hükümetten Mbappe'ye özür mesajı geldi.
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Mbappe, "Paraguay'a layık olmayan iğrenç bir kadınsınız" demişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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