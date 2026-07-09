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Google'dan Erling Haaland Sürprizi: Google'ın Haaland Doodle'ı Beğeniyle Karşılandı

etiket Google'dan Erling Haaland Sürprizi: Google'ın Haaland Doodle'ı Beğeniyle Karşılandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.07.2026 - 22:48
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Google, Norveçli yıldız futbolcu Erling Haaland için hazırladığı yeni bir sürpriz özelliği kullanıcıların beğenisine sundu. Haaland aratıldığında, arama sonuçlarında Norveçli Vikinglerin davul eşliğinde kürek çektiği gizli bir animasyon görüntülenebiliyor. Söz konusu özellik hem Google'ın web sürümünde hem de mobil uygulamasında kullanılabiliyor.

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Kürek çeken Norveçliler çıkıyor.

Kürek çeken Norveçliler çıkıyor.

Google'da 'Erling Haaland' araması yapan kullanıcılar, haberler ve istatistiklerin yanı sıra sürpriz bir animasyonla da karşılaşıyor. Arama sonuçlarında, davul ritmi eşliğinde kürek çeken Norveçli Vikinglerin yer aldığı kısa bir animasyon ekrana geliyor.

Google'ın hazırladığı bu 'Easter egg' (gizli sürpriz), Haaland'ın Norveç kökenine gönderme niteliği taşıyor. Kısa sürede kullanıcılar tarafından keşfedilen özellik, sosyal medyada da geniş ilgi görerek çok sayıda paylaşımın konusu oldu.

Doodle nasıl çalışıyor?

Doodle nasıl çalışıyor?

Animasyon, Google arama çubuğuna 'Erling Haaland' yazıldığında otomatik olarak devreye giriyor. Ekranda beliren Viking savaşçıları, davul ritmi eşliğinde kürek çekerken kısa bir görsel şölen sunuyor. Animasyonu tekrar izlemek isteyen kullanıcılar ise ekranda görünen parti simgesine dokunarak sahneyi yeniden oynatabiliyor.

Söz konusu sürpriz özellik hem Google'ın masaüstü internet sitesi hem de mobil uygulamasında kullanılabiliyor. Böylece Haaland'ı aratan kullanıcılar, arama sonuçlarının yanında bu özel animasyonla da karşılaşıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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