Google'dan Erling Haaland Sürprizi: Google'ın Haaland Doodle'ı Beğeniyle Karşılandı
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Google, Norveçli yıldız futbolcu Erling Haaland için hazırladığı yeni bir sürpriz özelliği kullanıcıların beğenisine sundu. Haaland aratıldığında, arama sonuçlarında Norveçli Vikinglerin davul eşliğinde kürek çektiği gizli bir animasyon görüntülenebiliyor. Söz konusu özellik hem Google'ın web sürümünde hem de mobil uygulamasında kullanılabiliyor.
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Kürek çeken Norveçliler çıkıyor.
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Doodle nasıl çalışıyor?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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