Google'dan Erling Haaland Sürprizi: Google'ın Haaland Doodle'ı Beğeniyle Karşılandı

Google'da 'Erling Haaland' araması yapan kullanıcılar, haberler ve istatistiklerin yanı sıra sürpriz bir animasyonla da karşılaşıyor. Arama sonuçlarında, davul ritmi eşliğinde kürek çeken Norveçli Vikinglerin yer aldığı kısa bir animasyon ekrana geliyor.

Google'ın hazırladığı bu 'Easter egg' (gizli sürpriz), Haaland'ın Norveç kökenine gönderme niteliği taşıyor. Kısa sürede kullanıcılar tarafından keşfedilen özellik, sosyal medyada da geniş ilgi görerek çok sayıda paylaşımın konusu oldu.